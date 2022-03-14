“元宇宙”招聘升温，是真求才还是蹭热度？

来源：工人日报

“互联网的终极未来”“未来10年最大的风口”……2021年被称为“元宇宙元年”。眼下，正值中国春季招聘黄金期，冠以“元宇宙”之名的招聘也越发火热。

记者发现，从VR/AR、区块链、物联网等基建领域，到3D建模、技术美术、虚拟设计等内容生态范畴，各类企业给出大量细分岗位对具有“元技能”的人才伸出橄榄枝，年薪最高可达百万元（人民币，下同）。

业内人士指出，一些“元宇宙”岗位的需求描述模糊，部分企业以高薪为噱头“蹭热度”。“元宇宙”发展仍处于早期阶段，人才的真实需求尚未出现爆发式增长，劳动者择业时既要抓住机遇、也要谨慎判断。

企业给出高薪招兵买马

春节假期结束后，美术设计师张峰打开邮箱时吃了一惊。

“十几天的工夫，猎头给我推荐了6个工作机会，都是来自新成立的‘元宇宙’游戏团队。”他对此有些受宠若惊。

事实上，虽然备受关注与期待，但“元宇宙”迄今尚无公认的定义。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，可以将“元宇宙”理解为一个平行于现实世界的虚拟世界，二者在经济、社交、身份系统上密切融合，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟替身，能够将数字资产价值化。

盘和林分析称，“元宇宙”本身不是一种全新的技术，而是数字孪生、区块链、人工智能等技术的延伸、交互、融合，是已知领域的再突破，这些领域的从业者都是未来“元宇宙”发展所需的人才。

资深互联网猎头申小飞告诉记者，业内普遍认为，游戏和社交有望成为“元宇宙”最先落地的场景。目前，人才需求最大的也是这两个赛道的企业。

在某知名招聘平台，记者键入“元宇宙”进行搜索，发现有260余个相关岗位。

从发布主体看，大部分的确是游戏和社交短视频公司，兼有与“元宇宙”结合相对紧密的电商、教育、影视类公司。从岗位设置看，技术类居多，也有产品、运营、市场等常规岗位。

在薪资待遇上，技术人才显然身价更高，无论大小企业，给出的月薪大都在2万元以上。

记者看到，某游戏公司以3～5万元月薪招募U3D客户端开发工程师，仅需“本科及以上学历，两年以上大型游戏上线项目工作经验”。另一家企业招聘的VR负责人岗位，要求拥有“5年以上头部游戏项目负责经验”，月薪为6～8万元，加上承诺的18薪和股票期权，年薪已逾百万元。

部分岗位噱头大于实质

面对纷至沓来的工作邀请，本来没打算跳槽的张峰有些怦然心动，“找我的岗位有概念原画和3D角色设计师，都是熟悉的方向，薪资涨幅在30%左右。”

但仔细研究并与猎头沟通后，张峰又感到担忧和困惑：“岗位描述与常规游戏项目没区别，用的模板都差不多，只是套了‘元宇宙’的外壳。猎头描绘的项目前景极具诱惑，却说不清招我进去到底做什么。”

申小飞在工作中也有同感：“‘元宇宙’作为新兴行业，并没有真正意义上的从业者。企业都是摸着石头过河，要么自己攒团队，要么从传统行业挖核心技术人员。”在他看来，这类人才其实一直供不应求，开出高薪并不奇怪。

“目前，人才需求尚未出现爆发式增长，薪资涨幅也在合理范围内，只是互联网行业高薪的延续。”作为某头部互联网公司的资深HR，孙平（化名）告诉记者，招聘确实在增加，但没有传闻中那么热，很多企业还在观望。之所以会制造出“抢人大战”的氛围，除了行业初启带来的野蛮生长，也不乏一些公司在“蹭热点”炒作。

一则百万年薪的招聘广告进入了记者的视野。

在一款求职软件上，某上市公司发布了“元宇宙合伙人”“元宇宙人才（海归）”“元宇宙人才（应届生）”3个岗位的招聘信息，给出的年薪区间均为50万元～100万元，要求“计算机、软件工程等专业，本科以上学历”，工作职责也大多为“结合公司的产品特性和技术优势制定并完备元宇宙技术线路，带领团队进行深度技术开发以及元宇宙相关底层技术、核心应用、3D引擎的优化”。

虽然看似是在大手笔揽才，但记者发现，作为一家主营移动通信基站射频产品的公司，这家公司曾先后涉足石墨烯、高分子材料、OLED等热门领域，大都铩羽而归。企查查数据显示，2021年前三季度，该公司亏损超过7000万元。

劳动者择业需谨慎

彭博行业研究报告预计，“元宇宙”相关经济将在2024年达到8000亿美元市场规模。

盘和林分析称，“元宇宙”崛起的深层原因在于，互联网发展已进入瓶颈期，流量增长空间见顶，各大巨头迫切地想要打破限制，助推移动互联网进入下一个增量市场。

孙平对此表示认同，他觉得从长期来看，“元宇宙”无疑代表了一种发展趋势，也会创造一定的工作岗位，但这种愿景何时到来，在技术层面和内容层面目前都存在不确定性。

那么，面对虚位以待的“元宇宙”，劳动者择业时应该如何判断？

盘和林认为，“在当前阶段，该行业对技术人才的需求远大于内容人才。如果劳动者具备出色的技术能力，可以进行尝试。对于非技术人才，虽然元宇宙推崇的UGC（用户原创内容）会降低内容制作的门槛，但其发展还较为滞后，所以现在涉足‘元宇宙’可能不是一个好的选择。”

孙平建议劳动者，要在认清市场形势前提下，根据自身实际情况进行规划，不能仅因看中“元宇宙”的热度而盲目转换跑道。选岗时除了考虑薪水，更要关注岗位画像是否清晰、企业是否做过相关项目、业绩表现如何，那些已经过市场考验的公司，项目“存活度”才会更高。