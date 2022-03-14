揉猫狗脑袋它们就一脸满足，是喜欢我吗？别天真了，人类

来源：果壳

作为一个勤勤恳恳的铲屎官，每天揉揉自家主子的脑袋是必不可少的享乐。但是有没有想过，为什么给主子们揉脑袋的时候它们一脸满足？

只是因为它们喜欢你吗？

两脚兽，你们太天真了！绝大多数猫狗对摸头杀的满足可能源于它们得到了铲屎官的关注，既撸顺了脑袋上的毛，又顺便在铲屎官手上留下了标识气味，还勾起了自己温暖的童年回忆。真是一举多得的好事情，当然开心得一脸满足啦！

1. 得到关注

人们通过抚摸猫狗头部表示了对它们关注，来自塔夫斯大学卡明斯兽医学院的Nicholas Dodman教授如是说。大概是主子们内心“要亲亲，要抱抱，要举高高”的公主心得到了满足，所以此时变得无比的乖巧可爱。

2. 顺顺毛

铲屎官们摸摸猫狗的头，撸顺了它们自己撸不到的毛。铲屎官们应该发现猫狗们平时很爱给自己舔毛顺毛，但是——它们舔不到自己脑袋上的毛呀。所以摸头杀给它们的变美事业（误）帮了大忙。

3. 童年回忆

另一个有温度的原因是：尤其对于猫咪来说，摸头会让它们想起自己小时候，猫妈妈给它们舔脑袋上毛的日子。想到童年场景内心总会柔软几分的，毕竟，谁还不是个宝宝呢！因此它们一脸满足的模样也容易理解了。

4. 留下气味标记

摸头杀还间接让猫咪们留下了属于自己的气味标识。猫咪们全身都有气味腺，在前额、脸颊和下巴更是有集中分布。猫科动物用脑袋蹭东西（比如你的手）的行为，是它们表示友好的方式。在这同时，它们也传播了自己的气味。这种行为有助于标识出它们的领土（猫：铲屎官的手是我的）。

来自加利福尼亚大学的心理学博士研究生，同时也是认证的猫行为研究顾问Mikel Delgado这么认为。这倒是和猫狗们撒尿来标识领土的行为有些像。对于大多数猫狗而言，上述的原因都成立。

注意！摸头禁止！

不过，汪星人的铲屎官们可要注意了，偏偏有那么一些狗狗是不喜欢摸头杀的——摸头这个动作，对狗来说有主导意味。在对狗狗的实验研究表示，有些狗会通过把爪子放在别的狗狗头上来显示对他的领导。（所以这样的情景，可能并不是我们想当然的“摸摸头，主人别哭。”，而是“哈哈，愚蠢的人类，我们才是你的主宰！”）

因此有些狗狗会抵触铲屎官们把手放在它们头上，可能是它们把铲屎官的手看作同类的前爪了，它们可不想被两脚兽主导。所以这些狗狗会讨厌摸头杀。另外，那些社会意识不强，或者害怕生人和陌生环境的狗狗，更不愿意被摸头，甚至对它们来说，摸头仿佛是一种惩罚。

汪星人内心OS：我有社交恐惧症、广场恐惧症、两脚兽恐惧症……总之，别碰我头！（有这样主子的铲屎官，生活里少了一大乐趣呐！）但是铲屎官们要注意（笃笃笃，敲黑板！），猫狗脑袋很痒时也会喜欢蹭东西，因为它们挠不到也舔不到。所以铲屎官们要注意主子们是否有过敏或者皮肤红肿的情况，如果有的话，一定要及时就医。

不说了，我家猫主子可怜巴巴看着我，等我给它顺毛呢。