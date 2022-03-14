中国国足西征不召武磊 在海外球员仅蒋光太、李磊入选

来源：北京青年报

按照计划，中国男足将于3月15日下午与U23国足进行本期海口集训的最后一场教学赛。随后，教练组将根据集训及3场教学赛的情况，从参训的30名球员中遴选出不超过25名球员西征。部分因个人原因无法专注于国家队备战的国脚，将不会随队出征。

洛国富、阿兰、费南多、艾克森4名归化球员因无法按要求接受体测，将无缘此次西征。而效力于西班牙人队的武磊近期在俱乐部队赛事大部分时间里枯坐板凳，状态并不理想，因此国足基本放弃补充征调他的打算，这意味着随队参加12强赛最后两轮比赛的在海外的球员仅剩入籍球员蒋光太和在瑞士草蜢俱乐部效力的李磊。

3月11日，中国国足主帅李霄鹏在接受媒体采访时明确了接下来球员选择的标准。他说：“虽然每个人都有一些自己的困难，但这期集训既然来了，首先要静下心来，专注于后面两场比赛。球员如果不能专注的话，可以提出来，国家队需要凝聚力和更多投入。”

至于入籍球员蒋光太，他此前一段时间一直在迪拜，在休假同时也保持着系统的训练，通过体测不成问题。李磊有可能会在21日才阿联酋与球队会合，这是因为当地时间20日，草蜢队将在瑞超联赛中主场对阵巴塞尔队，近期状态呈上升势头的李磊渴望代表俱乐部队参加完本场比赛后再与国家队会合，因此国足很可能会满足其愿望。

值得注意的是，国足此次出访，不会像此前赴日本参赛那样，人员名额受限。教练组此前也曾一度考虑补充征调前锋武磊。而在4名归化球员无法到队的情况下，武磊到队有益于充实球队锋线实力。不过在近一段时间西甲比赛中，武磊基本枯坐板凳席，即便登场，也仅限于终场前不久的短短数分钟，其状态很难有所保障。在国足已经无缘跻身卡塔尔世界杯决赛圈的背景下，征调武磊已无太多现实意义。

从过去两场教学赛国足场上人员变化幅度较大来看，教练组仍在考察球员的实战能力及身体状态。除后防线上的朱辰杰、张琳芃、蒋光太、攻击线上的张玉宁等球员外，大部分位置的人选仍有待教练组最后选择。

据了解，受队长吴曦停赛影响，国足教练组近期一直将双后腰人选作为考察的重点。当然，教练组在人员选择方面需要考虑的不止是“谁替代吴曦”这个问题。在此之前，王燊超、王刚、韦世豪、张琳芃、张玉宁、武磊、徐新、洛国富等8人亦分别身背一张黄牌。除缺阵的武磊、王刚、洛国富外，余下5人均曾担任过球队12强赛主力。因此他们一旦在与沙特队比赛中再领黄，那么就会影响到最后1轮客战阿曼队比赛的人员安排。而即便在本轮比赛没有领黄，他们若在末轮领黄，其停赛将延至2023年亚洲杯首场比赛中执行。因此在“顺利收官12强赛”与“提速更新换代”的问题上，李霄鹏团队需要找到平衡点。

按照计划，国足及U23国足代表团将乘坐北京时间3月17日下午的班机离开海口，飞赴阿联酋迪拜。

