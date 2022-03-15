科研浮夸风让关于“钱学森之问”的思考愈发沉重

来源：工人日报

作者：方大丰

针对一些媒体报道科学成果时偏好用“重磅”“诺奖级成果”“革命性突破”等词句，在刚刚闭幕的全国两会上，全国政协委员、中国科学院院士田刚尖锐指出，此类新闻吸引眼球却不符合实际，除了误导公众，编造盲目乐观情绪，与科研工作应有的脚踏实地、求真务实氛围不匹配，还可能破坏学术风气和科学发展的正常秩序，助长浮躁风气。

媒体的“嗨”与一段时期以来科研领域少数人员和机构的自“嗨”同根同源，既有利益驱动，也存在体制机制的种种诱因。此前针对科技工作者状况的一项调查显示，近半数参与调查者认为，科研学术领域急功近利、学风浮躁问题比较严重。

事实上，中国基础科学研究短板依然突出，重大突破性、原创性成果还很缺乏。中国基础研究和科技创新要行高致远，无论是科研人员，还是政府部门、相关机构、市场主体以及公众，都必须力戒浮夸浮躁之心，媒体更不能为了迎合社会心理及收割流量，助长科研“民粹主义”的不良风气。

科研界需要风清气正的环境氛围。科研是漫长而艰辛的过程，科研成果不是靠包装和炒作就有“革命性突破”的，科技创新不可能因为各类机构的评比和媒体鼓吹就能“引领世界”。科技报道乃至科研领域的浮夸风气，再次敲响“钱学森之问”的警钟。

在创新引领高质量发展的关键时期，任何其表虚浮、其心不安的躁动，都不利于研究人员攻坚克难和攀登科技高峰。急功近利和好大喜功只会扼杀科研和创新的内生动力，把真正的科学家给毁了，把可能出现的突破性攻关成果给毁了。

科技演进的历史一再表明，科学研究是功在当代、利在千秋的崇高事业，需要从相关机制保障善待科学研究、尊重科学家，也需要营造良好的环境和条件，不断巩固和呵护好科技人员探索真理的好奇心。

中国科技事业近年来取得了举世瞩目的成就，这与广大科技工作者拼搏奉献、勇攀高峰紧密相关。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持创新在经济社会发展和建设全局中的核心地位，依靠科技创新塑造发展新优势，我们尤其需要营造良好的环境，进一步引导科研人员沉下心来搞研究、心无旁骛搞创新。

为引导和激励广大科研人员树立正确的成果观，真正做到厚积薄发而不是拔苗助长，2019年出台的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》要求，大力弘扬淡泊名利、潜心研究的奉献精神，反对盲目追逐热点、随意变换研究方向。只有越来越多的科研人员真正仰望星空，摒弃拜金主义，静心笃志、心无旁骛，力戒浮躁、甘坐“冷板凳”，才能依靠“数十年磨一剑”的苦功夫，赢得科技强国的明天。

科学家受社会风气影响，也影响社会风气。科学家应受全社会尊重，也应该符合社会期待。某种程度上，进入科研的象牙塔，科研人员就选择了淡泊名利、醉心学问的生活方式。

其实，心境淡泊，不仅是对科学研究者的要求。正如有论者所说，浮躁是时下社会很多领域的弊病，不能单单择出科学家来求全责备。确实，我们必须看到科技“浮夸风”背后的问题。

比如，过去一段时间，为便于考核绩效，许多科研机构习惯于“以数字论英雄”，拿论文和项目数量统计科研人员的贡献。这种绩效考核忽视了科学研究的规律。不少业内人士呼吁，要建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科研人员评价体系，形成并实施有利于科研人员潜心研究和创新的评价制度。

“科学，无尽的前沿”。前沿和未来的奥秘在哪里，我们并不知道。探索未知世界，我们需要更多既仰望星空、又脚踏实地的科研工作者，在追求真理、崇尚务实的良好氛围下，坚定地向着未知领域迈进。

