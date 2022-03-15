悦己消费兴起 为专业约拍服务提供了丰富商机

来源：中国青年报

这个雪季渐近尾声，回想一下，你的朋友圈里“含雪量”有多高？趁着北京冬奥会和冬残奥会的“冰雪热”，滑雪成了年轻人中最酷、出片率最高的休闲行程之一。滑雪服一穿，滑雪镜一戴，或竖起单板摆Pose，或在雪道上驰骋、炫技，专业摄影师紧跟，几小时后，一大波帅照就将“抵达”并“称霸”朋友圈。

这一届年轻人，把拍照这件稀松平常的小事“玩”出了不少新花样。曾被老一辈视为奢侈品的“逢年过节才拍照”，变成了日常“随手拍”。年轻人更期待高阶拍摄，美美地玩+美美地拍，悦己消费的兴起也为专业约拍服务提供了丰富的市场机遇。

“当然要拍照记录，又不是每天都能体验”

“疫情防控下能来趟新疆不容易，当然要拍照记录啦，又不是每天都能滑雪”。前段时间，90后重庆女生李菲把摄影师给拍的滑雪照片晒到了社交平台，收获了一大波点赞。

她告诉中青报·中青网记者，第一次到新疆的雪场滑雪，出发之前她就专门预约了当地的滑雪摄影师为自己和朋友拍照。“作为单板小白，有专业摄影师指导摆Pose，还能在滑雪过程中抓拍，感觉照片里的自己很专业，很喜欢！”

伴随着社交平台和短视频平台的风靡，作为毕业于摄影专业的滑雪爱好者，95后新疆女生盒子（网名）把两项技能一结合，做起了滑雪摄影师。“这个雪季，因为3亿人接触冰雪的宣传，很多90后成了滑雪发烧友。平均每天我都会有两单约拍，收益特别好，自己还能在工作中享受滑雪的乐趣”。

盒子告诉中青报·中青网记者，根据地点、时长、底片张数和服装等需求，拍摄套餐的价格在300-800元之间。如果想要高阶的私人定制，她们也有团队拍摄，根据需要，无人机、摄像机等设备都会“上场”，提供的服务还包括剪辑短视频。

“就像外出旅游，大家都愿意拍一些好看的照片一样，穿上漂亮的滑雪服，大家也想拍美美的照片和视频，记录自己的滑雪过程，专业相机拍摄出的效果肯定要比手机质感更好。记录之余，大家也更愿意在社交平台上展示自己的生活了。”

在专业摄影师的镜头里，年轻人不仅记录下在雪场滑雪的“炫酷瞬间”，还可以在快门按下的一瞬间，“穿越时空”切换不同“身份”：身穿汉服，游走在古典花园庭院里，变身古风女子；穿上清宫服，脚踩“花盆底”，在故宫游玩时做一日“娘娘”；身披魔法袍，手持魔法棒，在北京环球影城里和哈利·波特做同学……

得益于经济社会的发展和消费水平的提高，这一届年轻人不再满足于“随手拍”的游客照，而是想要更好看、可分享的照片。90后女生周晴是徐州工业职业技术学院的一名青年教师，热爱汉服的她还是约拍常客。

“疫情之前会去南京、杭州等地约拍，疫情后一直在徐州本地进行，价格根据摄影师、场景和衣服等的设定，在600-2000元左右。”她说，“喜欢约拍，是因为想记录下美好的事物，穿上汉服，体验‘不一样的人生’。00后都比较喜爱汉服，这样在工作中能更加贴近学生。”

“在我小时候，拍照是生活中很重要的事情，往往只在过年时拍一张全家福。”2016年成立了自己的摄影工作室，约拍摄影师巷子（网名）说，正是生活水平的提高，让拍照成为人们记录生活的主要方式，“例如最近火爆的环球影城主题约拍，也是因为大家都喜欢哈利·波特这一IP，有了热度，就有了商机。”

国内市场崛起 约拍旅拍行业正在求变

近年来，在新消费理念的驱动下，“最美证件照”“精致职业照”“轻写真”等新型照相馆、自拍馆成为网红打卡地。与此同时，游玩+拍照等约拍、旅拍新方式，也成为追求个性的年轻人的新喜好。

“疫情之前，海外旅拍相比国内旅拍的关注度和需求量更高。”路图旅拍创始人、CEO杭海军谈道，疫情暴发以来，国内约拍、旅拍市场反而因为出境游游客回流带来了新的发展机遇。

他举例说，在云南西双版纳，2020年下半年仅有10余家旅拍工作室，“但到了2021年上半年，在社交媒体的带动下，穿着傣族服饰拍写真成了打卡项目之一，工作室数量也迅速攀升至150家以上”。在他看来，国内约拍、旅拍市场规模巨大，可涉足的空间也很多。

把业务从海外市场转向国内，根据年轻人个性需求的变化，杭海军带着团队一边探索新的主题元素，一边升级技术和服务模式。“年轻人喜欢中国传统文化和民族文化，我们推出汉服主题和少数民族主题；年轻人爱看宫廷类影视剧，我们可以推出如《甄嬛传》《芈月传》等影视剧同款拍摄产品等。满足当代年轻人的喜好，需要主动创作不同的主题产品”。

“拍完照片，谁都想尽快拿到，发个朋友圈”。杭海军介绍，在客片交付形式上，他们也尝试做了技术创新，“比如大多数摄影工作室还采用传统方式选片、交付，路图则研发了一套云端系统，扫描二维码就可以进入后台，选片、添加修改需求和永久保存照片等，当天就可以交付照片”。

截至目前，路图在全国开设有11家直营店，单店营业额在1000万元左右。“疫情反复带来了诸多不稳定因素，但我觉得这两年的经营状况还可以。”杭海军说。

天眼查数据显示，中国目前有超270万家摄影相关企业，年注册数量持续增长，5年新增注册企业平均增速29.8%；有75%的企业成立时间在5年内。截至2021年12月，中国已新增近79万家相关企业。

但与路图相比，国内市场的约拍、旅拍企业还是以“小而美”的工作室居多。在巷子看来，小型工作室仍在经历疫情带来的影响，“疫情反复，订单十分不稳定，定价上也要参考大型品牌连锁店，只能根据淡旺季的订单量起伏来考虑制订价格了”。

6年前，90后摄影师王卿在厦门注册了自己的摄影工作室。在他看来，由于手机等硬件设备技术发展，修图类App的功能强大，拍出满意的照片并不是一件难事了，“如果不是新年或生日等重要时刻，或对妆发有特殊要求，在平时，摄影师没有核心技术和特点的话，也很难得到年轻人认可，行业的精细发展是我们要面临的一大挑战”。

这几年，王卿发现，企业影像服务正在成为新风口，便把主营业务从个人约拍转向了企业服务，“现代企业要走向国际化，形象也要跟得上。我们就向企业提供相关形象服务，比如办公场地等空间建筑图设计，企业宣传片、团队和个人形象包装，产品整体视觉效果等各种影像解决方案。这在未来或将有很大市场空间”。

行业规范尚未建立 诸多风险仍需警惕

记者调查发现，除在旅游、网购平台等注册的约拍、旅拍工作室外，社交平台也有大量个人约拍摄影师，体验过的年轻人则对此褒贬不一。

有年轻人觉得，约拍摄影师熟悉当地环境，能够在拍照的同时给出旅行建议，一举两得；也有人评价“照片失真”“修图千篇一律”“服务不好”等。在周晴看来，对于消费者而言，建立行业规范，拍摄费用、服务内容等越公开透明越好，“但摄影还涉及艺术创作，该怎样评价就很难说了”。

多位从业者告诉中青报·中青网记者，国内约拍旅拍行业仍处于发展初期，行业规范尚未确立，乱象丛生。

王卿认为，“同拍摄主题下也存在打价格战的问题，压缩成本的情况下所有的服务都打了折扣，消费者的体验感就会不好。创意抄袭、模仿更是每天都在发生。但因为千人千面，美感上各不相同，这又很难建立标准”。

杭海军说：“一些地方因约拍需求大，许多非专业人士认为开个门店雇用几个摄影师就足以提供服务了。但他们忽略了专业妆发、拍摄、后期制作等全产业链的协调和技术要求，这也是问题频出的根源所在。不过，问题的出现也在倒逼企业向专业化发展。”

针对越来越受年轻人喜爱的约拍、旅拍服务，今年1月27日，北京市高级人民法院微信公众号“京法网事”发文提醒，由于发展不健全，行业内相关纠纷也随之呈增多趋势，要谨防其中的风险隐患：不规范交易屡见不鲜，尤其私人线上交易过程中缺乏监管，易产生纠纷。此外，宣传内容难以兑现、经营质量不高等问题也尤为突出。“对于以上问题，一方面需要加强监管，畅通投诉渠道，加强针对性普法；一方面需要制定行业标准，制定合同范本，发挥行业协会社会组织的作用。对消费者来说，要充分考虑拍摄过程的风险隐患，选择正规平台服务，提高合同意识和证据意识，强化自我保护措施。”