来源：北京青年报

1.断舍离并不是整理术，而是为你打造一间助你实现人生目标的屋子，这也正是断舍离能让人生变得更加美好的原因

2.断舍离，对物品放手，就意味着清理了发生在物品身上的纠结和回忆，让思绪得到整理，空间不断充裕，心情越发畅快，一旦体会到这种快乐，你的断舍离就成功了一半

3.断舍离为何会改变人生？因为它重新回归了“当下”“此处”“自我”

今年3月，“断舍离”创始人山下英子新作《山下英子：我的断舍离》在国内出版，这本书写于新冠疫情暴发时，通过7个案例分享，1个深度对话，排除4种误区，清理6种空间教你“什么才是真正的断舍离”。

山下英子提出的“断舍离”在2013年随着《断舍离》简体中文版的出版，在中国掀起“断舍离”热，断舍离也成为一种时尚的人生观念。

断舍离并不是整理术，而是为你打造一间助你实现人生目标的屋子，这也正是断舍离能让人生变得更加美好的原因。山下英子编写《山下英子：我的断舍离》的初衷，是希望每个人能重新“珍重自己”。

放下执念 专注当下

山下英子毕业于早稻田大学文学部，大学期间开始学习瑜伽，从瑜伽的修行哲学“断行·舍行·离行”中提炼出“断舍离”的思维方式并用于日常生活的“整理”，逐渐建立起任何人都能做到的“自我探查法”。

“断舍离”让人斩断、舍弃、脱离对物品、行为和人际关系的执念。不买多余之物，舍弃无用之物，添置必要之物，如此循环往复，就能给生活带来新陈代谢，创造出让自己觉得舒适惬意的最佳环境，进而让心情变得舒畅，人生变得美好。

在山下英子看来，已经不再使用的东西，早已忘在脑后的东西，一件又一件，不断累积，却从不见它们登场亮相，只是一味侵蚀空间。这不仅仅是居所的状态，也是居住者的心理状态。无视物品，就等于无视自己。

山下英子认为，过往不断累积，物品也越积越多，填满了房间的每个角落。断舍离能让我们与这些物品面对面，从束缚住自己的执念中解脱出来，如此，便能专注于当下的自己，专注于当下所处的空间，摆脱内心的苦闷，发现自身新的可能。这就是断舍离的力量。清理意味着放手。感受到有如卸下肩上沉甸甸的担子、将脏兮兮的餐桌擦得明净光洁后涌起的畅快感觉，断舍离的步伐会愈发轻快，空间和人生也会变得愈发美好。

断舍离是新陈代谢

斩“断”、“舍”弃、脱“离” ，山下英子认为，断舍离也是刺激思维新陈代谢的思路转化法。

断：不轻易添置物品。甄选后再购买，拒绝没用的东西，谨慎添置；不断重复“断”和“舍”的过程。

舍：放手。垃圾、杂物、无用之物等等，不是自己喜欢的，一概放手。

离：最佳状态。物品得到了循环与代谢，心情也会变得轻松。

立足自我轴 甄选物品

山下英子认为，断舍离是一种为空间和心灵减负的思维工具，我们之所以无法舍弃物品，很大程度是因为没有将“自我”作为判断标准，而是偏离到了“物品”和“他人”身上。

“这个还能用”“物以稀为贵”，这便是立足物品轴的思维方式。“别人送的”“谁谁说这个挺好的”，这便是立足他人轴的思维方式。像这样，将物品的取舍与选择权交付给自我以外的事物，是完全无法践行断舍离的。践行断舍离，要始终立足自我轴，也就是立足当下的自我。以对现在的我来说是否必要、是否合适为标准来进行判断。

山下英子表示，我们生活在物质丰盈的时代，对物品繁多司空见惯，一直以来都活在“东西多才叫富裕”的价值观里。实际上，“不浪费精神”也是块烫手山芋，有时会成为导致我们偏离自我轴的主要原因，要小心。

为了能立足自我轴，应该经常这样问问自己：

必要：对现在的我而言必要吗？

适合：适合现在的我吗？

愉快：让现在的我感到愉快吗？

问清自己后，学会对物品放手。

不必要：还能用但实际已不再使用，没了它也不会感到困扰的物品。

不适合：曾经很重要，但现在已经不再适合自己的物品。

不愉快：用了太多年，或是现在用起来总觉得有些别扭和不顺手的物品。

山下英子建议，行动可以刺激思维转变，如果暂时还不知道该从何下手，不如先动起来，从小地方开始整理，慢慢思维也会跟上自己的行动。整理的顺序最好是先放手，再清扫，最后再装饰。

物品需要断舍离 人也需要

对物品放手，就意味着清理了发生在物品身上的纠结和回忆，让思绪得到整理，空间不断充裕，心情越发畅快，一旦体会到这种快乐，你的断舍离就成功了一半。

同样，需要和物品一样断舍离掉的还有人，有时，我们也需要拿出面对孤独的勇气，干脆利落地断舍离，只留下能给自己带来积极影响的人际关系。

山下英子认为，重新审视人际关系时，要考虑两个因素——距离和频率，人们总是习惯于将血缘关系作为衡量人际关系亲密程度最重要的标准，其实，用距离和频率来衡量，梳理起来会更加容易。

在考虑了距离和频率后，下一步就是斗争，斗争的对象并非是和自己合不来或自己厌烦的人，而是即使要花费心力斗争，也想继续与之相处的人，尤其是生活在同一屋檐下的家人。

相隔距离远，接触频率低，想起来就觉得心烦，更别提见面了，对这样的人际关系，山下英子的建议是不要再挣扎地维系了，“断舍离是为了让人向前看。有些朋友，你和他们之间的话题只剩下以往的回忆和共同朋友的八卦，宝妈们组成的小团体，说是为了商议孩子的事情，却总是组织一些毫无意义的聚会，其实不过是为了确认自己的‘势力范围’。想想看，和这人共度的时间真的幸福吗？对现在的自己而言，真的有必要吗？”

在山下英子看来，许多人之无法迈出斩断人际关系的步伐，是因为害怕孤独，然而，与其陷入一段让人开心不起来的关系，独处反而自在得多。“另外，人际关系的断舍离和物品是一个道理，舍弃无用之物，促进新陈代谢，一定会给你带来新鲜而美好的缘分。”