连续五年“四大皆空” 曼联“人傻钱多”

来源：扬子晚报

16日，随着曼联在欧冠1/8决赛次回合主场0比1不敌马竞，以总比分1比2被淘汰出局，“红魔”失去了继续征战本赛季欧战赛事的资格。至此，曼联已经确定本赛季将无法获得任何一项冠军，这也是他们连续第五年“四大皆空”。

连续5年“四大皆空”

本场比赛第41分钟，格里兹曼送出传中，洛迪头球破门帮助马竞在上半场便取得领先。易边再战，曼联不断通过换人调整试图逆转场上局势，但未能取得良好效果。最终0:1的比分被保持到终场，曼联以总比分1:2结束了本赛季欧冠征程。在最近的15场欧冠淘汰赛中，曼联只取得了2胜4平9负的战绩。无缘欧冠八强后，曼联再次遭遇了“四大皆空”的尴尬局面，

除了欧冠被淘汰之外，足总杯中，他们被米德尔斯堡淘汰出局；联赛杯，曼联被西汉姆联队淘汰；而在英超，他们在只剩9轮比赛的情况下，落后榜首的曼城多达20分，夺冠无异于痴人说梦。事实上现在曼联争夺第四名都困难，在多赛3场的情况下，他们仍然比第四名的阿森纳少1分，下赛季曼联很可能无缘欧冠。

自从2016/2017赛季夺得了欧联杯、联赛杯和社区盾杯的迷你三冠王之后的4年时间里，曼联就再也没能获得过任何一座冠军奖杯。

对于这支全球知名度最高的俱乐部，目前的窘境已经直逼“历史最低谷”。曼联最黑暗的时刻发生在1974年，当时他们连续6年无冠，而且还从顶级联赛降级。

急功近利导致“人傻钱多”

相比因为“穷”而衰败的米兰双雄，曼联的坠落确实有点匪夷所思，要知道“红魔”这些年的投入一点也不少，烧钱并不含糊。

上赛季，曼联在英超和欧联杯中连续收获两个亚军。为了捅破这层窗户纸，曼联在去年夏天一口气签下了桑乔、瓦拉内和C罗，转会费花销达到1.4亿欧元。连接引进大牌球星后，曼联的薪水总额达到2.3亿英镑，甚至反超了同城土豪曼城，排在全英超第一。结果，本赛季曼联非但继续“四大皆空”，而且成绩还远远不如上赛季。从这个角度而言，曼联烧钱的性价比堪称英超最低。

其实，作为全球最知名也是最成功的俱乐部，曼联这些年没少砸钱引援。据英国媒体统计，曼联最近9年来在转会市场上投入12.17亿英镑，仅次于13.65亿的曼城，位居英超第二。相比之下，利物浦是8.54亿，净投入更是只有2.94亿。

结果呢？9年以来，曼联只拿到了3个主要奖杯：2016年的足总杯，2017年的联赛杯和欧联杯，一个属于范加尔，两个属于穆里尼奥。

同期，曼城豪取11冠，切尔西6冠，阿森纳都有4冠，利物浦虽然3冠，和曼联一样多，但是有1个英超和1个欧冠冠军，含金量无疑高了很多。

曼联为何变为“人傻钱多”的冤大头？还是犯了急功近利的毛病。自打2013年弗格森退休之后，红魔就一蹶不振，没有长远的建队规划。尤其是在选帅方面，俱乐部缺乏耐心，频繁更换主教练，从莫耶斯到范加尔，从穆里尼奥到索尔斯克亚，再到现在的朗尼克，无一成功。