不断刷新人们认知的低俗短视频当休矣

来源：法治日报

衣着暴露的女主播搔首弄姿，说着挑逗性的言语，对着打榜第一的粉丝喊“爸爸”；号称乡村直播，一群人身穿大红色西装、病号服，戴着绿帽子，行为怪异，甚至在地上打滚；标榜“搞笑视频”中，一男子坐在台阶上吃泡面，叉子掉了，把一桶泡面全扣在了自己脸上……这是《法治日报》记者近日刷多个短视频平台时，看到的各种低俗短视频。

记者在调查采访中发现，一些短视频博主为了吸引流量，不惜哗众取宠，故意设计怪异、低俗表演等内容增加曝光度。近年来，虽然监管部门不断加大对短视频低俗内容的治理力度，但短视频低俗化现象并没有根除，有的主播被处理后“换马甲”继续，严重污染网络环境。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况》统计报告显示，截至2021年6月，中国网络短视频用户规模达8.88亿，较2020年12月增长1440万，占网民整体的87.8%。

而随着短视频的快速发展，低俗短视频也在一些平台上涌现，不断刷新着人们的认知底线。中国青少年研究中心发布的《中小学生短视频使用特点及其保护》调查报告显示，有29.7%的未成年人认为短视频大多低俗。

如去年12月，有这样一则短视频在网络上广泛流传——视频中一白衣男子前面放了个盆，脖子上拴着根绳子，趴在地上学狗的样子，汪汪叫个不停，准备抢盆里的东西吃；前面有个黑衣男子正用脚踢盆，做出不想给他吃的样子。评论区有人调侃，有人骂病态。

来自四川宜宾的大学生李杰(化名)经常刷短视频，他深有感触地说：“现在很多短视频充斥着谩骂、动粗的情节，还有些博主扮成死人样，脸上涂得惨白、嘴唇涂成黑色，身体随着音乐晃动。实在难以理解平台上为何有这么多低俗的短视频。”

北京市京师(泉州)律师事务所律师艾泓强说，低俗短视频不仅有违社会公序良俗，而且属于违规创作行为。2020年3月实施的《网络信息内容生态治理规定》明确，网络信息内容生产者应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布含有宣扬低俗、庸俗、媚俗内容的不良信息。

低俗短视频令绝大多数人反感。多位来自北京、天津的家长接受记者采访时说，低俗、软色情短视频充斥网络，有些短视频自己看着都心惊、脸红，孩子不小心就能刷到，严重侵害未成年人的身心健康。

但另一方面，这些低俗短视频又动辄几万、几十万甚至更多的点击量，被“追捧”成“爆款”，让博主赚得盆满钵满，让一些平台成功引流。

原因何在？

“低俗短视频之所以难以根治，是因为低俗在人类社会中具有猎奇、偷窥和发泄的社会功能，而互联网不记名的流量迎合了这一需求。”中国人民大学新闻与社会发展中心研究员曾持认为。

中国人民大学网络舆情研究所所长周俊告诉记者，低俗短视频之所以长期占据一定的市场，本质上是注意力经济的驱动，获得更多的流量就意味着获得更多的注意力，从而可以获得更大的经济利益。“一些短视频直播平台自身审查不严，为了流量利用算法向用户推送低俗内容的视频，主播为赚取流量，也会选择迎合算法创作低俗短视频内容博取关注。”

李杰告诉记者，实在看不下去时，他会选择举报。“举报后平台会发送‘经核实，你举报的用户确实存在违规行为，已进行相应处罚’的通知，可往往没过几天，又能刷到这个博主的短视频，内容还是和之前差不多。”李杰说，一些涉事主播的大号被封停后，用小号或其他账号继续直播或发视频，“这半年来至少看到过三四个这样的主播了”。

周俊说，低俗短视频的泛滥带来的危害或许短期不明显，但长期而言，将会破坏整个社会的价值观、道德秩序、文化传统等。

针对这一现象，国家相关部门积极行动。

2021年9月2日，国家广播电视总局发布《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》，要求坚决抵制低俗“网红”、无底线审丑等泛娱乐化倾向。2021年12月，文化和旅游部发布《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》，要求坚决处置炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等不良内容，深入推进文娱领域综合治理，加强未成年人网络保护。

据国家广播电视总局官网信息，2021年10月开展短视频专项治理后，两个月内持续督导10多家短视频平台清理违规账号38.39万个、违规短视频节目102.4万条。一大批“伪正能量”节目、借“网红儿童”牟利账号得到清理。

近日，根据网民举报投诉和调查核实，山东枣庄网信办联合相关平台对发布低俗短视频的“滕州阿豪”账号予以封禁处理；针对个别主播多次通过短视频平台发布低俗视频，严重违背社会主义核心价值观，甘肃会宁县委宣传部网信中心等逐个约谈当事人，责令其删除相关违法违规信息。

除了有关部门加强监管和治理外，艾泓强认为，平台也应尽到自己的责任和义务。未成年人保护法第八十条第二款规定，网络服务提供者发现用户发布、传播含有危害未成年人身心健康内容的信息的，应当立即停止传输相关信息，采取删除、屏蔽、断开链接等处置措施，保存有关记录，并向网信、公安等部门报告。

“遏制短视频低俗化，平台应当强化对内容的审核监管职责，及时删除、下架低俗内容的短视频并注销账号。”艾泓强说。

针对曾经的“网红村”风波，《半月谈》杂志也在相关评论中指出，丑行、低俗、恶搞，不应被当做网络流量和卖点，“网红村”的出现，是相关平台失范、纵容的结果，亟须监管部门和直播平台制定更为严格的处罚制度。

在曾持看来，要想治理低俗短视频，首先需要将其纳入法治的轨道。“要完善立法，尽量明确低俗概念的边界，同时出台网络内容分级制度”。

他分析说，平台要积极响应相关部门提出的要求、作出的惩罚措施，处置低俗短视频及制造者。同时，应对相关内容制作者进行告知和培训，以规避低俗内容的生产。“各平台之间应建立信息互通机制，对屡禁不改的低俗内容生产者采取一致态度，以防止单个平台因为担心流量流失，而不敢惩罚低俗内容生产者的情况发生。”

“要想根治低俗短视频现象，就需要掐断低俗短视频的经济命脉。建议在中小学开设相关课程，加大法治宣传，让孩子们从小就知道如何分辨低俗内容、如何抵制和举报这些内容。”在周俊看来，随着公众媒介素养的大幅提高，低俗短视频就会慢慢失去市场，没有了流量，也便没有人再去生产这些内容了。