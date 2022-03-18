“从丫鬟到皇贵妃”，“选妃式招聘”散发出一股庸俗的气息

来源：新京报

作者：拾微

“公司晋升空间大，公司晋升体系从丫鬟（实习）、才人（初级）、宠妃（初级）到爱妃（高级）、皇后（业务主管）、皇太后（公司合伙人）。”近日，据中国经济周刊-经济网报道，浙江绍兴一则招聘信息引发网友热议。对此，该公司回应称，这是个比喻，是为了吸引应聘者，实际还是主管、经理这样晋升上去。

诚然如该公司所言，这样的招聘方式只是一个惹眼的“比喻”。但招聘启事的背后，难掩该企业奇葩的思维与傲慢的态度。这也不免让人疑惑，一个企业，到底是出于怎样的心态，才能想出如此荒诞的招聘方式。

对于该公司的“选妃式招聘”，网友们也纷纷表示不解。且不说从“丫鬟”到“皇太后”的晋升体系，本身就是一种封建思想残余与低俗的表达，涉事企业还能堂而皇之地辩解是为“吸引应聘者”，由此可见该企业对应聘者缺少基本的尊重。

诸如此类的奇葩招聘还有很多。此前，某集团在招聘时，其员工在招聘网站上回求职者，称“考不上本科是智商有问题”。这样近乎羞辱求职者的言论一出，同样引起不小的争议。

我们不能将奇葩招聘当成一则则茶余饭后的笑话，种种言论的背后，是用人单位傲慢的态度，是对就业者的不尊重。如果用人单位认为做到及时发工资、交社保等最基本的保障就够了，那是严重的认知错位。一家公司要想有良好的发展前景，对员工的尊重应该是自始而终的。

无论在何种场合，应聘者、员工与用人单位之间都应该是平等的关系。换位思考一下，如果用人单位之间被应聘者公开打上戏谑而低俗的标签，又是否能毫无芥蒂地与之共同发展？

每一个奇葩招聘的背后，不仅有求职者的无奈，更是用人单位畸形企业文化、腐朽观念的折射。

无论是选妃式招聘，还是羞辱式面试，都只是奇葩招聘的外在表现形式。我们更应该反思这类招聘一再重现的内在逻辑。根本上，这还是源于应聘者与用人单位之间不平等的关系。

但无论如何，这些畸形的招聘方式都不该被简单一笑而过，更不能任其继续以低俗荒诞的方式破坏求职与就业市场。

