中年女演员被看到了，然后呢？

来源：工人日报

作者：罗筱晓

2022年行进了不到3个月，已有多部以中年女性为主角的剧集在不同平台播出。如《我们的婚姻》里做全职妈妈6年后重返职场的沈慧星，《完美伴侣》里面临职场瓶颈和家庭危机双重考验的干练律师陈珊，以及《今生有你》中经济拮据、却急需为患有先天性心脏病孩子治疗的单亲妈妈谈静。

距离2019年海清等人在电影展上为中年女演员的困境发声一事已过去3年。3年间，女演员“不是演少女就是演妈妈、演儿媳妇”的难题在一定程度上得到了破解，越来越多的影视作品开始关注中年女性的自我意识和需求，关注她们如何同时应对职场与家庭中随时可能出现的难题，并最终实现二者的平衡。

有一种开玩笑的说法：在40岁以上男演员春风得意多年后，同年龄段女演员终于翻身霸屏了。

有改变自然是好的，不过从多部相关剧集的豆瓣评分来看，观众对现有的改变并不完全买账。究其原因，最根本的还是这些披着现实题材外衣的作品离普通人的生活太远了。

《今生有你》中，男女主角大学时曾是情侣，分手多年各自经历世事后再相遇，却依然有话不说有误会不解，上一秒高甜下一秒就必然要虐心。再加上世仇、失忆等桥段，这不就是把十多年前的青春偶像剧照搬成中年偶像剧吗？

那些不走“中偶”路线的剧集同样不见得就更能贴近受众。《我们的婚姻》中重返职场后随时“喊打喊杀”的沈慧星身上看不出丝毫多年全职妈妈的影子，《完美伴侣》里两个家庭多次的错位互动已经难以用“巧合”解释，就连去年热播的《小敏家》中每个人面对的问题都充满了“中产烦恼”的味道。

艺术源于生活。中年女性越来越多被看见，除了市场的需要，也因为近年来关于女性回归自我的讨论和话题不断增加。然而无论是对感情的追求和处理，还是对事业与家庭的权衡，如果创作只依赖电视上的新闻、网络里的观点以及社会对中年女性的想象与设定，一部作品就有很大可能性变成戏剧模板的拼接和典型人物的展示。就算有再优秀的演员出马，也难以弥补剧情浮在空中和逻辑拧巴的缺陷，观众也难以从中看到对普通中年女性困境的深入探讨。

当然，想要拍出一部有“现实感”的现实题材作品，本身难度就不小。大部分人的生活平凡而琐碎，即使是一地鸡毛，细说起来大多又是没什么了不起的矛盾、烦恼。然而正是在应付这些去了又来的鸡毛的过程中，女性才有了厚度和复杂性，有了直面自我和忠于自己的勇气。在看起来冗杂无聊且缺乏戏剧张力的日常中提炼出有意思的故事并进行演绎，要求从编剧到导演再到演员都足够认真、耐心且具备相应的能力，而只有这样的作品才能打动观众，而不是让他们在屏幕前一脸尴尬。

去年底进入市场的电影《爱情神话》和网剧《爱很美味》都不是完美的作品，但因为摆脱了对模板化的人物塑造形式，以细腻的手法呈现女性的多样性，这两部作品颇给人一种清新之感。它们的走红也说明了一个道理：让中年女演员有所为，不是仅仅给她们一个分量更重的角色就够了。