你玩的剧本杀，合规吗？

来源：工人日报

作者：裴龙翔

3月1日起，《上海市密室剧本杀内容管理暂行规定》正式施行，上海成为全国首个将密室剧本杀纳入管理的城市。业内人士认为，这将推动剧本杀行业规范化发展。

当下最火的社交玩法是什么？对年轻人而言，密室剧本杀是答案之一。近年来，密室剧本杀以其新颖的娱乐方式及较强的社交属性迅速发展。然而，原创精品不足、不良内容频现、侵权盗版严重、场所安全隐患等问题已影响到行业健康发展，也给消费者尤其是未成年人带来不利影响。

3月1日起，《上海市密室剧本杀内容管理暂行规定》正式施行，上海成为全国首个将密室剧本杀纳入管理的城市。这一新规会对火热的密室剧本杀市场带来怎样的改变？

不良内容频现，侵权盗版严重

迅猛发展的剧本杀与密室产业，成为当今线下社交“新宠”。相关咨询数据显示，在2021年消费者偏好的线下娱乐方式中，剧本杀次于看电影和运动健身排名第三，2021年剧本杀市场规模达170亿元，预计2022年将超200亿元。

尚在发展初期的密室剧本杀行业，各种乱象逐渐显现。其中，作为剧本杀核心的剧本，问题频出。

在行业门槛不高、同质化竞争激烈的情况下，个别商家以低俗的剧本内容招徕顾客。全国政协委员孙宝林表示，有些剧本杀中存在涉暴、涉恐题材的剧本，对年轻人的意识形态、世界观和价值观都可能产生不良影响。他建议从版权入手来引导剧本杀新业态健康发展，引进正能量的剧本。

此外，剧本的抄袭盗版问题严重。在某电商平台上搜索“剧本杀”，上千本剧本的电子版价格仅为9.8元。全国人大代表潘向黎认为，侵权盗版的存在会大大挤压原创作品的市场空间，剧本创作者和购买正版剧本的商家权益遭受侵害，失去创作和购买正版的动力，会形成市场恶性循环，造成劣币驱逐良币的后果。

内容自审，登记备案

目前，上海有密室剧本杀场所1000余家，是国内密室剧本杀场所最集中的城市之一。上海市文旅局于2021年11月发布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定（征求意见稿）》面向社会公众广泛征求意见，今年3月1日起正式施行。

根据规定，密室剧本杀经营单位应当建立健全内容自审制度，配备内容审核人员，实施相应的技术监管措施，对经营中使用的剧本、设置的场景、提供的服装和道具等内容和活动进行自查与管理，保障内容和活动的合法性。暂行规定实施首日，上海全市仅半天时间就有39家密室剧本杀经营主体提交备案申请，均获得备案登记证明。

手持“黄浦剧备0001号”的备案登记证明，剧本杀品牌X先生副总裁曹枕书在黄浦区行政服务中心特意要求与工作人员合影，记录下上海和全国首个在文旅部门进行剧本杀内容备案登记的一刻。今后进店的玩家，只需扫描证上的二维码，就能清楚地看到已经备过案的剧本列表。

首批拿到备案证明的奇闻infinities体验馆此次有三个剧本进行了备案，其中《红色恋人》是2021年上新的红色题材剧本，在沪上玩家中颇有名气。负责人陈晓明表示，一个品牌要想做到行业“头部”，本身就离不开创业过程中的自我规范，“这个时候上海出台暂行规定，在我们看来是非常及时的，它会督促整个行业健康、有序发展。”

推动行业规范化发展

剧本有没有“上新”是许多顾客选择剧本杀门店的关键因素，那备案制度是否会影响剧本上架的速度？

上海市文旅局市场处工作人员表示，门店无须担心“上新”受阻，企业可以“边经营边备案”，备案管理不会影响其正常经营。根据规定，上海市密室剧本杀文化业态经营单位应当自剧本上架之日起30日内，将自审后的剧本向所在区文化和旅游局备案登记。规定还明确，只有在剧本的故事背景、剧情、角色、对白等内容发生实质性变化的情况下，才需重新备案。

“上海的相关做法，特别是加强源头管理的措施，肯定在市场里会起到一个风向标的作用。”虹口区文旅局副局长张奇表示，在开放、包容的发展氛围下，上海在剧本杀市场中有着较大的话语权，此次暂行规定的实施将倒逼产业链上游的创作和发行公司，创作更多合规的剧本。

经营者对规定的实施也充满期待，昊维岚（上海）文化传媒负责人卜维全是普陀区首张备案证书的领取人。此前，普陀区多个相关职能部门已对剧本杀场馆开展了各项安全检查，不仅涉及场馆喷淋、烟感、通道距离、安全门、布线等安全要求，也包含人员管理、健康监测等疫情防控要求。

卜维全坦言，以前剧本杀行业存在无序发展的情况，现在有了明确规定，对行业发展会起到推动作用，不论是经营、管理还是剧本都会更加规范化发展，也有利于良性竞争。