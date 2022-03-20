春分“竖蛋”习俗原理是啥？揭秘来了

来源：中国新闻网

“仲春初四日，春色正中分。”在二十四节气中，春分是个比较重要的时间节点，民间流传着 “吃春菜”等很多有趣的习俗。

“竖蛋”游戏、校对度量衡……你对春分节气了解多少？

春分三候有哪些？

春分是二十四节气之一，随着气温逐渐回升，许多地方暖意融融。

中国古代将春分分为三候：“一候玄鸟至；二候雷乃发声；三候始电。”这里“玄鸟”指的是燕子，春分来临，燕子开始从南方飞回来，下雨时天空会打雷并发出闪电。

此外，春分三候所代表的花信为：“一候海棠，二候梨花，三候木兰。”

依照节气到来的时间，在特定的方位举行隆重的仪式，是一项古老的时令习俗。《礼记》记载：“祭日于坛。”按照孔颖达的注疏就是“谓春分也”。

祭日仪式往往颇为隆重。清朝潘荣陛的《帝京岁时纪胜》里提到：“春分祭日，秋分祭月，乃国之大典，士民不得擅祀。”

民宿专家王娟介绍，过去的祭日仪式主要是官方行为，民间一般在春分时祭祖，但这个习俗并不普遍。此外，春分是个节气，并不是传统节日。

“竖蛋”游戏是啥原理？

在春分的众多习俗中，“竖蛋”以及“吃春菜”等比较有趣。

“竖蛋”是一项颇受欢迎的游戏：取一枚新鲜鸡蛋，多加尝试，最后想办法把它在桌子上竖起来，即为成功。

对此，王娟表示，过去人们认为鸡蛋跟春天万物生长繁衍有关，且春分时昼夜平分，比较有利于找平衡点把鸡蛋立起来，所以春分会有这样的习俗。

此外，古人还会在这天校对度量衡器具，以取公平之意。

春分时，也有挨家挨户送春牛图的。有说法称，其图是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气，还要印上农夫耕田图样。送图人还会说一些有关春耕的吉祥话。

另外，有的人家会煮上一些汤圆食用，然后再煮上不包“馅”的十来个汤圆，放在田边地头，美其名曰“粘雀子嘴”，防止它们破坏庄稼。

“在饮食上，一些地方会吃‘春菜炒鸡蛋’，这里的春菜一般是荠菜。”王娟提到，古人认为，吃春菜也寄寓着人们期待一家人平安幸福的美好心愿。

“春分有雨是丰年”

实际上，春分在古代还有不少别称，比如“日中”、“日夜分”、“仲春之月”等等。

据《明史 历一》中记载：“分者，黄赤相交之点，太阳行至此，乃昼夜平分。”由于与农事活动密切相关，民间还留下了“春分无雨划耕田”“春分有雨是丰年”的说法。

除了饮食和游戏，围绕着春分的特点，还有其他不少习俗。不过，随着时间流逝，原来属于春分的一些民俗和祭祀活动逐渐归并到春天相关的其他重要活动中。

王娟提到，在二十四节气中，春分不像冬至、清明那么重要，但也是一个比较关键的时间节点，对农业生产有重要意义。