葬礼上的交通安全，别成安全死角

来源：澎湃新闻

作者：金泽刚

3月19日下午，辽宁丹东市殡仪馆大门外，一辆货车撞上其它轿车致三人死亡。

有知情人士告诉媒体，当天，一位老人在殡仪馆举办完葬礼后，其家人准备离开殡仪馆时遭遇了车祸。现场视频可见，一辆货车停在殡仪馆大门附近，车头顶着一辆几乎被完全损毁的小车，货车尾部旁还停有另一辆轿车，该车辆也有被碰撞的痕迹。

尽管这次事故的具体原因还在调查中，但像这种与参加葬礼相关的交通事故或者意外实际上时有发生，很值得警醒。

如2014年4月19日四川凉山州西昌市往昭觉县发生一起较大的交通事故，一辆载有九人的面包车坠下垂直高度百米的崖下，导致五人死亡，四人受伤，他们就是到西昌参加亲戚葬礼的。2019年5月23日贵州贞丰发生一起船只侧翻事故，遇难村民也是参加葬礼返程时发生事故，事故造成10多人死亡。

而类似的悲剧在中国国外也不少。根据印度媒体报道，就在今年1月15日早上，印度拉贾斯坦邦一高速公路上发生了一起惨案，导致一家5口人身亡，在事故发生之前他们刚刚参加完一位亲人的葬礼。

总体来看，这类事故的发生大多与车辆、路况、天气等客观交通条件不好等因素有关，但主观上的原因也不容忽视，因为主观因素是人为的，也是能够加以预防和抑制的。

从实际情况来看，由于参加葬礼的人群多以亲戚朋友为主，大家突然聚在一起很容易思想松懈，加上对葬礼和亲友去世的议论纷纷更易产生麻痹大意，此情此境无论是坐车的还是驾车的，都可能无视交通安全。这种“集体麻木”氛围的出现应该是事故发生的重要原因。

再从管理者的角度看，生离死别是人生常态，对人的死亡产生怜悯也是人之常情，但不能因为这种同情心而导致交通治理上的漏洞。

尤其是在一些农村地区，对于与葬礼有关的各种管理活动历来存在习惯性疏忽。比如针对参加葬礼时驾驶不合格车辆，乘车人数超员，酒后驾车，超速逆行等现象，不是无人管理，就是以“特殊情况”之名，睁一只眼闭一只眼，无原则地放行。

无数事实证明，交通规则是保证交通安全的基本遵循，一旦人情胜过了规则，加上偶遇不利的客观条件，祸害就可能将要降临了。参加葬礼后发生的事故莫不如此。

据报道，此次丹东的事故发生在殡仪馆门口院内，倒不是因为恶劣天气，也不是因为路险路窄，而是由于肇事货车制动失灵导致车辆失控，碰撞院内车辆所致。但无论是卸货车辆制动不合格，还是院内管理之无序，都属于人为因素，严格管理本是可以预防的。

事实上，像殡仪馆这种特殊的公共场所，已经成为不少地方不爱管、不好管的薄弱环节。广大农村地区加强对这些特殊场所、特殊人群的常态化管理，既是维护悼念逝者秩序的需要，也更有益于保障前来悼念逝者的亲友远离危险，以免悲上加悲。