中国2021年结婚登记创36年新低，六大原因值得注意

来源：红星新闻

作者：何亚福

民政部最新发布的统计数据显示，2021年中国结婚登记数据为763.6万对。这是继2019年跌破1000万对、2020年跌破900万对大关后，结婚登记对数再次跌破800万对大关。媒体统计显示：这一数据创下1986年以来的新低。

近年来结婚登记人数持续下降，笔者认为有以下几个原因：

首先是人口趋势。根据国家统计局数据，我国1980-1989年出生人口有2.23亿人，1990-1999年出生人口有2.1亿人，2000-2009年出生人口有1.63亿人，整体呈下降趋势。

其次是适婚人口男多女少。2020年第七次全国人口普查数据显示，20-40岁男性人口比女性多1752万人。

第三是初婚年龄推迟。近日，全国多地民政部门陆续公布的2021年婚姻登记数据显示，初婚平均年龄普遍推迟。例如，2021年安徽省初婚平均年龄为男31.89岁，女30.73岁。数据显示，2008年以后安徽初婚年龄逐渐上升，从一开始的26岁左右到现在已突破30岁。

第四是房价和彩礼等经济因素。房子是结婚的首要条件，虽然有一部年轻人可以接受租房结婚，但在大城市房租价格也高企，现在也有很多年轻人希望买房结婚。一些年轻人由于买不起房，只能选择推迟结婚。在部分农村地区，彩礼金额高也导致很多年轻男青年结不起婚。并且，往往越是偏远、经济不发达的地方，彩礼要得越高。

第五是社会竞争激烈。根据教育部数据，2022届高校毕业生规模预计达到1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。近年来，许多大学毕业生选择“慢就业”。如果没有稳定的经济收入来源，结婚生育意愿自然会降低。

另外，随着经济社会的发展，年轻一代的婚姻观念已经发生改变，这也是结婚登记人数下降的原因之一。与父母辈相比，越来越多的年轻人把单身视为一种正常的生活选择。“30多岁了还没结婚”在年轻人中已经见怪不怪。

中国结婚登记对数在2013年达到1346.93万对，此后逐年下降，2021年结婚登记对数已经是连续8年下降。从结婚率来看，2013年中国的结婚率为9.9‰，此后逐年下降，2021年结婚率下降到5.4‰，也是连续八年下降。

值得注意的是，结婚率下降并不是中国的独有现象，而是许多发达国家的普遍现象。根据经合组织数据，从1995年到2019年，日本结婚率从6.4‰下降到4.8‰，韩国结婚率则从8.7‰下降到4.7‰，美国结婚率从8.9‰下降到6.1‰。

根据《中国统计年鉴2021》的数据，按每5岁分组的人口数来看，2020年30-34岁人口有12415万人，25-29岁人口有9185万人，20-24岁人口有7494万人。由于步入婚龄人口数量呈不断下降趋势，可以预计，未来几年结婚登记人数仍然会下降。

结婚是人生大事，并且与生育问题息息相关，结婚率降低会影响人口出生率，进而影响经济社会发展。中国出生人口从2017年到2021年已经是连续5年下降，背后的原因是与结婚登记人数不断下降分不开。

面对结婚人数和出生人口下降的局面，政府部门需出台相关政策措施鼓励年轻人结婚生育，包括积极出台相关政策降低年轻人的住房成本。此外，社会各方也需要引导年轻人树立积极的恋爱观、婚姻观和家庭观，共同关心适婚人群的婚姻问题，积极创造有利条件，让更多的适龄人群走进婚姻、建立家庭。