超七成中国年轻人每天平均睡眠不足7小时

来源：广州日报

智联研究院联合Just So Soul研究院共同发起世界睡眠日主题问卷，共同发布了《2022中国职场青年睡眠质量报告》，用数据揭开中国青年群体的睡眠状况。

报告显示，超半数的职场年轻人每天都要熬到深夜0点以后才睡觉，只有2%的人能每天睡够10小时，而超过七成的年轻人每天平均睡眠时长不足7小时。从职场维度来看，交通物流、房地产建筑业、IT互联网成为最缺觉的三大行业；市场、广告、公关、法务、客服、销售等行业则组成了“熬夜先锋队”。

数据显示，超五成的职场青年每天都要熬到深夜0点以后才睡觉，13%的职场青年凌晨2点以后才入睡，这意味着，10个职场青年里就至少有1个每天都在“熬大夜”。从其他时间段来看，42%的职场青年会在22点-0点之间睡觉，仅有6%的人会在22点前入睡。

值得注意的是，报告显示，这一代年轻人的入睡时间也受居住状态的影响，通常个人空间越多，睡得越晚。独居、独卧人群熬到2点以后就寝的比例分别为17%、14%。

从职场角度来看，农林牧渔行业的人相比其他行业来说，在22点前睡觉的可能性最高，而最喜欢熬到2点之后是文娱行业（文化/传媒/娱乐/体育），占比超2成。从岗位上看，市场/广告/公关人最能“熬大夜”，他们中的19%都选择2点以后才睡觉，其次是法务、运营和销售。