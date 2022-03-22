酒店推出“托教套餐” 除了带娃还负责语数辅导？

来源：扬子晚报

近日，南京多家酒店推出的“托娃套餐”成了网上热议的话题。在众多“托娃套餐”中，南京一家酒店推出的“托教套餐”显得与众不同，除了“托管”服务，还提供“英文基础、日文基础、语数辅导”等学科类辅导业务，引发网友热议，扬子晚报/紫牛新闻记者对此进行调查。

“托教套餐”

不符合“双减”政策，已被叫停

上周，南京河西一家酒店的“神兽托教套餐”海报在网上热传。套餐分为单日和三天两种，高级房一天使用时间为9：00-17：00，亲子套餐一份(含一名成人和一名儿童用餐)，最重要的是一对一科普课程任选其三(英文基础、日文基础、韩文基础、语数辅导、儿童基础舞蹈)。单日套餐价格为399元，三天的套餐价为999元。

近日，记者以家长的身份咨询了南京朗昇希尔顿酒店。酒店销售部一位负责人告诉记者，目前这一套餐已经取消。“托教套餐”推出后，因不符合相关规定，上级主管部门要求立即停止。目前酒店只有纯粹的“托管套餐”，一种是599元/天，另一种是2699元/5天，套餐包含每天早、中、晚三餐，时间是早上8点到晚上8点。

“托娃”服务

酒店一天接到300多个电话咨询

“托教套餐”被叫停，“托娃套餐”有人买单吗？“3月16日海报推出以后，酒店的咨询电话一直不断。从3月16日下午到3月17日早晨，酒店一共接到了300多个咨询电话。17日早上就有顾客入住。到目前为止已经有十几位小朋友入住。”南京紫金山庄酒店常务副总经理鲍冠君告诉记者，酒店推出的“托娃套餐”有390元和650元两种，一种是白天房(早上8点到晚上6点)，一种是过夜房(第一天上午到第二天中午12点)，目前来看，选择白天的比较多。

记者了解到，推出该产品之前，紫金山庄酒店连夜修订了相关的委托协议书，明确了酒店和家长双方的权利和义务，比如孩子入住前的报到手续，包括行程码、健康码、核酸检测阴性报告，以及家长和孩子14天没有离宁等。目前选择来酒店托管的孩子最小的只有6岁，大多是十来岁。

“疫情之下，很多家长都是双职工，家里又没有老人帮忙，孩子一个人在家，生活无人照料，家长也担心孩子上网课无人监督，酒店的这项服务可以说解决了不少家庭的难题。”鲍冠君表示，客人预定之后，酒店会有专属一对一服务管家添加家长的微信，把自己的健康码、行程码以及核酸检测阴性报告发给客人，头天晚上会跟家长商量孩子第二天的日程安排。一天的安排会保证孩子生活、学习、运动相结合，晚上家长再把他们接回家。

对于酒店“托娃套餐”新现象，网友有支持也有质疑。对此，紫金山庄酒店常务副总经理鲍冠君表示，推出“托娃套餐”的初衷，首先是体现企业的责任担当，希望帮助双职工家庭的父母解决看顾孩子的问题；其次也希望增加公司员工的凝聚力，让员工动起来。“在抗疫的关键时候，每个人、每一个企业都应该站出来为这个城市做一点事情。”鲍冠君表示，“企业可以等着过日子，但是企业的几百号员工他们等不起，所以我们选择带领大家拼着过！”

多说一句

“托管”变“托教”就变味了

在当前疫情形势下，南京酒店在行业艰难的情况下推出“托娃套餐”，既是自救，也是助人！酒店在符合当地防疫政策和规定的情况下，寻求市场新痛点，积极自救，是一种探索。因为疫情来了，城市不能停摆，企业不能在此时选择“躺平”，积极自救，也是一种抗疫！

当然，有些酒店在此时推出“托教套餐”，以托管之名，行培训之实，就有些“挂羊头卖狗肉”了，加重了教育的“内卷”，不符合国家“双减”政策的要求。

另一方面，酒店“托娃套餐”业务确实能解决一部分家长的需求，同时我们也期盼基层政府、社区组织能创新工作机制，购买社会组织服务或者招募社区志愿者，支持帮助家里带娃有困难的家庭。