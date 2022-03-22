后冬奥时代：张家口赛区场馆如何持续利用？

来源：中国新闻网

随着北京2022年冬残奥会闭幕，后冬奥时代正式来临。作为北京冬奥会和冬残奥会雪上项目主赛场之一的张家口赛区，如何推动后冬奥时代场馆的持续利用？

比肩国际：场馆高端赛事举办常态化

张家口赛区共有云顶滑雪公园、国家跳台滑雪中心、国家越野滑雪中心、国家冬季两项中心4个竞赛场馆，以及张家口冬奥村(冬残奥村)等5个非竞赛场馆。

据张家口市体育局透露，经过北京冬奥会和冬残奥会，张家口冰雪赛事办赛场地达到世界顶尖水平，竞赛器材设备完善，完全对标各级各类赛事，同时竞赛人员储备充分，满足赛事组织的需求，赛事服务及各业务领域保障体系成熟。

未来，当地将利用场馆举办高端赛事，继续申请举办国际、洲际综合类冰雪赛事，同时将适时举办单项世界杯、洲际杯、积分赛等赛事，形成高端赛事举办常态化。

此外，该市将高水平建设崇礼国际冰雪运动赛训基地，积极承接国际国内重大冰雪运动赛事，着力打造服务全国、辐射全球的顶级品牌赛事聚集地，带动开展多元化体育品牌赛事活动，构建“专业赛事+原创赛事”的精品赛事体系。

面向大众：实现场馆群四季持续运营

参照国际经验，一个运营良好的雪上场馆群必然要实现四季运营。早在规划筹办阶段，张家口赛区场馆赛后利用就明确将实现四季运营，根据各自特点，在赛事运行与面向大众方面兼顾，实现可持续发展。

据张家口市体育局透露，该市将通过开展冬奥场馆免费体验滑雪活动，促进青少年冰雪运动普及，组织滑雪表演、大众滑雪等活动，拓宽滑雪项目受众面，营造“懂滑雪、会滑雪、爱滑雪”全民参与的氛围。

同时，将开拓冬奥场馆夏雪训练功能，在非雪季组织开展与冰雪运动技能相关的赛事活动，推动冰雪运动向四季延展。

该市还将以国家越野滑雪中心为核心，整合周边山地、森林、草原等资源，打造集登山健身、山地骑行、徒步穿越、滑草滑车、崖壁攀岩等于一体的山地户外运动公园。并鼓励民众参与户外健身，实现场馆群四季持续运营。

文化窗口：场馆后续其它利用形式多样

据介绍，张家口还将依托国家跳台滑雪中心、国家冬季两项中心等场馆建设奥林匹克公园，并将部分冬奥运动赛事场地改造为奥运主题博物馆，使之成为展示奥运文化、中国文化独特魅力的重要窗口。

此外，张家口还将利用“雪如意”等冬奥标志性建筑，建设集观光休闲、时尚餐饮、购物娱乐、会展演出等功能于一体的冬奥文化集中展示区域，开发奥运主题文化创意产品、奥运场馆影视创作功能。大力发展会展经济，积极举办国际国内高端论坛、会展，打造兼具本地特色和全球影响的国际交流平台。