接种HPV疫苗，必须“抢”在26岁之前上九价吗？

来源：新华每日电讯

“500个九价HPV疫苗名额！这是什么‘神仙’学校！”一位采访对象在朋友圈中写道。

今年3月8日是第112个国际妇女节，浙江大学开展了关爱女性健康活动之九价疫苗进校园专场预约活动，500个九价HPV(人乳头瘤病毒)疫苗接种名额向浙大全体16至26周岁的女同学开放。据悉，本次活动为自愿自费接种，接种价格为1298元/针+28元接种手续费/次，全程接种三针，总费用为3978元，与公立医院接种价格一致。

“浙江大学以九价为礼过妇女节”的话题随即引爆全网，在当日多个社交媒体平台“霸榜”。浙大在这一天成为“顶流”，也反映出当前九价HPV疫苗市场的持续火热。

不少适龄女性感叹“我为何没赶上这个‘神仙’学校”。有些即将年满26周岁的女性备感焦虑，加价千余元还一苗难求，甚至有人不慎栽进“骗局之中”。

接种HPV疫苗，必须“抢”在26岁之前上九价？双价、四价疫苗效果与九价差异几何？网上预约接种如何防止掉入“陷阱”？带着这些问题，新华每日电讯记者展开了调查。

九价难抢，陷阱难防

下午一点半，小婷在课上偷偷拿出手机，打开一家私立医院的微信小程序，一遍又一遍点着“我的订单”。十几次后，“待支付”字样终于露了出来。来不及核对订单信息，小婷赶紧付款，看着三针九价HPV疫苗“支付成功”的字样出现在手机屏幕上，她心里的一块“大石头”可算落了地。

还没等退出支付页面，小婷就收到淘宝商家的信息：“已经支付成功了吗？别忘了点击收货呀！”小婷点击“确认收货”，600元的疫苗代抢费瞬间打入商家账户……

小婷是浙江温州人，今年21岁，是北京某高校的大二学生，她将接种九价HPV疫苗列入这学期的必做清单。

HPV疫苗可以预防某些类型的HPV感染，从而降低罹患女性子宫颈癌、阴道癌，男性阴茎癌，男性和女性肛门癌等疾病的概率。目前上市的HPV疫苗有双价、四价、九价三种，对应着可以预防的HPV型别数量。

“感觉最近疫苗短缺特别严重，大一那年，校医院有一批九价HPV疫苗，但自己没抢到。我也试过在公立医院、私立医院约苗抢苗，但每次都无果而终，实在没办法了才在网上找人代抢。”小婷讲着自己的经历。

向小婷提供“代抢”服务的商家，其实是一家“技术黄牛”，不光可以代抢疫苗，还可以代抢演唱会门票、火车票等票证。私立医院的疫苗放出之前，商家和小婷同时登录小婷在私立医院小程序的账号，商家通过技术手段第一时间抢到疫苗后，订单信息就会同步出现在小婷的手机上，小婷付款即可。

“即便没有抢到，600元的代抢费也不退，就看敢不敢赌了，还好我赌赢了。”小婷说道。

小婷接种的三针九价HPV疫苗，总价高达5680元。记者打开某HPV疫苗预约小程序发现，私立医院的三针九价HPV疫苗普遍在5300至6400元之间，且均为断货状态。

记者询问了北京市西城区某社区卫生服务中心九价HPV疫苗的相关情况，得到的回复是——每针价格1323元，无需加价，但最早的预约接种时间是2023年5月，且接种者户籍必须在该社区。

目前，九价HPV疫苗在内地的适用接种对象是16至26岁的女性。在国家政务服务平台等网络渠道，很多即将年满26岁的女性，纷纷“吐槽”自己的抢苗经历，其中不乏受骗者。

眼看自己就要26岁了，小黛有些着急，“打社区电话预约，每次都被告知缺苗，也数次在App上抢苗，可每次都是‘秒光’……”

无奈之下，小黛在微博上搜索到一位自称能代约疫苗的中介。“对方承诺交500元定金就能帮忙代约，代约成功后再付清全款，一周后就能安排到附近的社区卫生服务中心接种。”小黛没多想，交了定金后，果然收到了一条前缀为“医鹿”的预约成功短信，然后付清了4500多元尾款。

当小黛把付款截图发给中介时，对方却开始“找茬”。“说我没有在付款时备注‘姓名+尾款’，后台识别不了、配不了苗，又承诺一个小时内会自动退款，并要求我重新支付。”

求苗心切的小黛，按照对方要求又转了4500元。她一直催促对方退款，可对方却消失了。小黛这才意识到被骗了。

小黛把受骗经过发布到社交媒体后，没想到有相似经历的人不在少数，有人甚至被骗了3万余元。

“我在小红书上看到有博主分享自己找黄牛代约接种的案例。想着博主已经成功接种了，就按照她的方法联系上了黄牛，结果被骗近1万余元，这才发现博主和黄牛是一伙的。”25岁的雯雯向记者透露。

朋友曾建议雯雯去香港或澳门接种，“九价疫苗要打三针，往返好几次，交通住宿费用都不低，加上还有疫情影响，我还是选择在本地接种，可没想到陷阱这么多。”雯雯懊恼地说。

求苗者众现象的背后，是对HPV感染的担忧。2019年12月《中华流行病学杂志》刊发的《子宫颈癌等人乳头瘤病毒相关疾病免疫预防专家共识(简化版)》(以下简称《共识》)则提出，子宫颈癌的发生是HPV感染后的偶发事件。

《共识》提到，绝大多数HPV感染为无症状的一过性感染，组织学上可表现为子宫颈低级别病变，超过80%的感染可在6至24个月内被机体清除。超过60%的低级别病变会自然好转，仅有约1%低级别病变可进展为子宫颈癌。通常HPV持续感染需要经过10至20年的自然演化发展为癌。

“越早越好，而不是越贵越好”

“要打就打九价疫苗”“宁可多花点钱，也要提高疫苗对病毒的防护力”……记者调查发现，许多年轻女性接种HPV疫苗时普遍选择“就高不就低”。

公开资料显示，目前已从人体中鉴定出大约200种HPV型别，根据致癌潜力，分为高危型和低危型，高危型包括HPV16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68，共13个型别。其中，HPV16/18是“危中之危”。研究表明，双价、四价和九价疫苗在预防HPV16/18感染的效果上基本相当。

以子宫颈癌为例，其根据病理类型可分为鳞癌和腺癌。中国两项研究结果显示，子宫颈鳞癌患者中，高危型HPV感染率为97.6%，HPV16/18是最常见的型别，感染率合计为84.5%；子宫颈腺癌患者中，高危型HPV感染率为74.5%，HPV16/18同样是最常见的型别，感染率合计为65.7%。

《共识》提到，3种进口HPV疫苗(英国葛兰素史克双价HPV疫苗、美国默沙东四价HPV疫苗、美国默沙东九价HPV疫苗)均可对HPV16/18提供高的保护效力。而且双价和四价HPV疫苗可对除HPV16/18外的高危型HPV提供某种程度的交叉保护，特别是对HPV31/33/45。2019年12月获批上市的国产双价HPV疫苗，同样对HPV16/18具有较强的持久性防护效果。

“对于HPV疫苗接种，建议越早越好，而不是越贵越好。”中南大学湘雅医院妇产科主任张瑜表示。

相关研究也显示，9至17岁女性接种双价HPV疫苗后的抗体滴度(用来衡量某种抗体识别特定抗原决定部位所需要的最低浓度)，是18至25岁女性的2到3倍。9至15岁女性接种四价HPV疫苗后的抗体滴度，可达16至26岁女性的1.4到2.8倍。

张瑜同时提醒道，许多人认为接种了HPV疫苗就不用再担心患上子宫颈癌，但事实并非如此。接种疫苗后的女性仍需定期进行子宫颈癌筛查，进一步降低子宫颈癌的发病率。一方面，部分女性进行疫苗接种时可能已感染HPV，另一方面，HPV疫苗无法覆盖所有的高危型HPV感染。

“45岁以上不再建议接种疫苗，坚持筛查尤为重要。”张瑜说。

26岁之限从何而来

由于存在“必须在26岁之前接种九价HPV疫苗”的想法，导致不少即将年满26岁的女性，宁愿花高价找黄牛接种九价，也不愿意在正规渠道接种双价、四价。后两种疫苗的接种对象分别为9至45岁女性和20至45岁女性。

更有甚者，已经接种了双价疫苗，依然希望在26岁之前，能够补种九价疫苗，以期加强预防效果。“26岁之后接种不了九价怎么办？”成为许多人的困扰。

记者查阅资料发现，部分九价HPV疫苗在美国、香港等国家和地区适用的接种年龄范围并非16至26岁，而是9至45岁均可以接种。因此，也有不少年龄超过26岁的女性，不惜搭上更多的时间和金钱成本远赴海外接种九价HPV疫苗。

九价HPV疫苗生产商默沙东在其官网发布的“HPV疫苗接种建议”中提到：“九价HPV疫苗建议用于年龄在11或12岁(但可以在9岁开始)的所有男孩和女孩，以及在26岁以前没有进行过疫苗接种或未充分接种疫苗的人。所有27至45岁成人应与临床医生共同决策讨论，以确定是否应该接种疫苗。”

这也就意味着，默沙东官网给出疫苗接种建议中，9至45岁都可以接种九价HPV疫苗。值得一提的是，记者查阅默沙东在内地上市的九价HPV疫苗说明书却发现“本品适用于16至26岁女性的预防接种”等字眼。

那么16至26岁的年龄限定到底是怎么被确定的呢？记者找到了2018年10月默沙东九价HPV疫苗在内地获批上市后，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布的《九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(JXSS1800008/9)申请上市技术评审报告》，其中作了如下说明：

“本品此次进口注册申请依据境外临床研究数据，未在国内开展临床试验。按照中共中央办公厅、国务院办公厅42号文精神，考虑以境外临床研究数据支持本品进口注册。本品全球临床试验数据，基本证实东亚人群与总人群的安全性、免疫原性、保护效力的一致，可以考虑依据境外数据有条件批准本品在国内上市。

“鉴于目前本品境外临床数据中，东亚裔人群(尤其中国人群)低年龄组证据尚不足，加之中国女性性生活较西方国家偏晚，兼顾卫生经济学等诸多因素，暂定16至26岁女性为本品适用接种人群，待申请人提交国内临床试验数据，充分证明本品在低年龄组的有效性和安全性，再对说明书进行更新。”

九价HPV疫苗的适用年龄由此在内地被确定，并延续至今。同时，该项说明也意味着，16至26岁的适用年龄，并非不可更改，至少随着国内临床试验数据的积累，能够在16岁前接种九价HPV疫苗是有可能实现的。

事实上，九价HPV疫苗针对内地女性更大年龄范围的试验正在有序开展。公开资料显示，默沙东公司已于2019年3月开展了一项名为《评价九价人乳头瘤病毒疫苗(V503)在9至45岁中国女性中免疫原性和安全性的3期开放性临床研究》，共计划招募1990名内地女性参与试验，其目的是测试该公司的九价HPV疫苗在9至45岁内地女性中的安全性。

目前这项研究的受试者招募工作已经完成，试验正在进行中。

双价免费接种正在路上

今年全国两会上，HPV疫苗的接种和子宫颈癌的防治等为代表所热议，已有多位人大代表提交了关于为适龄女性免费接种HPV疫苗的建议。全国人大代表徐萍建议，将国产二价HPV疫苗纳入免疫计划；全国人大代表蔡卫平建议，通过修改社会保险法，将包括HPV疫苗、狂犬疫苗等在内非免疫规划疫苗纳入支付范围。

国际癌症研究署2021年公布的数据显示，2020年全球新发子宫颈癌病例达60.4万例，其中近11万例在中国。2020年全球子宫颈癌致死病例约为34.2万例，近6万例在中国。过去20年，子宫颈癌在中国的发病率和死亡率呈现逐年上升趋势，并趋向年轻化。

HPV疫苗的诞生让子宫颈癌有望成为人类首个可以全面消除的恶性肿瘤。截至2020年1月，全球已有超过104个国家和地区已将HPV疫苗纳入国家免疫规划。目前，HPV疫苗在内地仍属于非免疫规划的二类疫苗，接种者遵循“知情同意、自愿自费”的原则进行接种。

2019年，国家卫生健康委等10部门联合制定了《健康中国行动——癌症防治实施方案(2019—2022年)》，其中明确提出，要促进HPV疫苗接种的科学宣传，促进适龄人群接种。加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。通过价格谈判、集中采购等方式，推动HPV疫苗供应企业合理制定价格，探索多种渠道保障贫困地区适龄人群接种。

2020年以来，国产双价HPV疫苗的免费接种工作正在全国多地持续开展中，内蒙古、福建、山东、四川、江苏、海南等多地已陆续开展此项工作。

国家卫健委表示，中国将全力支持世界卫生组织提出的《加速消除子宫颈癌全球战略》，该战略明确，到2030年，将实现全球90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种。通过疫苗接种、筛查和治疗等三级防治路径，推动全球实现消除子宫颈癌的目标。

针对持续存在的进口HPV疫苗的高价和短缺问题，厦门大学公共卫生学院教授吴婷表示，国产双价HPV疫苗“馨可宁”使用自主创新的大肠杆菌技术平台生产，使以更低的成本大规模生产疫苗成为可能。

2021年，“馨可宁”通过了世界卫生组织的预认证，这意味着国产HPV疫苗产品有机会进入海外市场，供联合国系统采购。厦大团队研发的九价HPV疫苗目前也已进入三期临床试验，预期在2023年获得初步有效性数据，并有望在2023年或2024年上市。