南北两极同时异常升温令人震惊

来源：科技日报

地球南北两极同时经历了异常的高温，南极洲的部分地区比平均温度高出约40℃，北极地区的温度比平均温度高出约30℃。这让美国国家冰雪数据中心（NSIDC）的研究人员“大吃一惊”。他们警告说，由于气候危机，极端情况将变得更加普遍。

南北两极同时经历极端高温天气

3月18日，随着南极洲地区临近秋季，该地区的气象站打破了纪录。根据极端天气记录追踪机构Maximiliano Herrera的一条推文，海拔3.4公里的南极康科迪亚站温度达到了-12.2℃，比同时期历史平均气温高出近40℃，而海拔更高的沃斯托克站（东方站）的气温达到-17.7℃，比历史最高纪录高出约15℃。沿海的特拉诺瓦气温也远高于冰点，达到了7℃。

与此同时，北极附近一些气象站的温度比同期平均水平高出约28℃，北极点附近地区接近或已达到熔点。挪威一些地区高温纪录被打破，格陵兰岛和俄罗斯的弗朗茨·约瑟夫群岛也出现前所未有的异常高温。

NSIDC科学家沃尔特·迈尔表示，眼下南北极季节相反，本不会看到南北两极同时出现高温天气，因此这在3月份绝对是一件相当不寻常的事情。

与1979年至2000年的基线温度相比，3月18日的南极大陆整体温度上升了约4.8℃。同日，北极整体比1979年至2000年的平均温度高出3.3℃。

相比之下，世界整体只比1979年至2000年的平均水平高出0.6℃。在全球范围内，1979年至2000年的平均气温比20世纪的平均气温高出约0.3℃。

是什么导致了高温？

“这两种天气事件都与热量和水分向极地输送有关。”美国科罗拉多州立大学气候科学家扎卡里·拉贝博士在推特上说。

澳大利亚新南威尔士大学副教授亚历克斯·森·古普塔表示，来自澳大利亚的强风是造成南极洲温度异常的原因。在澳大利亚南部的南大洋上，一系列剧烈的天气系统形成了从澳大利亚一直延伸到南极洲东部的极强风。

澳大利亚莫纳什大学气候研究员朱莉·阿尔布拉斯特教授表示，强降雨云团将温暖潮湿的空气带到了南极东部上空，也是导致当地高温的主要因素。

“目前，南极洲的海冰面积是有记录以来最低的。”阿尔布拉斯特说，“南极洲周围靠近大陆的许多海冰现在已经变成了海洋。了解南极低海冰面积和这些高温之间是否存在联系将会非常有趣。”

极端天气的后果是什么？

两极温度的迅速上升是地球气候系统中断的警告。去年，政府间气候变化专门委员会（IPCC）就气候变化的影响发出最严厉警告，称前所未有的变暖信号已经出现，这将导致一些变化，如极地融化可能迅速变得不可逆转。

南北两极的热浪是人类对气候造成破坏的强烈信号，冰川融化还可能引发进一步的级联变化，加速气候崩溃。

莫纳什大学地球、大气与环境学院院长安德鲁·麦金托什教授说：“这次天气事件是冰架上方大气变暖的一个代表案例。”

他说，在南极洲，高温“必须持续相当长的一段时间才能产生实质性的影响”，但主要的担心是冰架的削弱。因为冰架是漂浮在海洋上的冰盖的延伸，在抑制内陆冰层方面发挥着重要作用。一旦失去冰架，位于内陆的接地冰将以更快的速度流到海洋中，造成海平面上升。

此外，澳大利亚南极科学卓越中心的负责人马特·金表示，最近几天有迹象表明，南极东部海岸线的表面冰可能融化，积雪软化。

去年，研究人员发现，北极大部分地区的海冰变薄的速度是之前认为的两倍。由于气温上升，加拿大北极最后一个完整的冰架于2020年坍塌。

冰的融化导致了一个恶性循环：更大面积的海水暴露出来，增加对太阳能量的吸收，从而导致了大气更快变暖。

气候变化扮演了啥角色？

科学家警告说，南北两极正在发生的极端高温天气事件是“历史性的”“史无前例的”和“戏剧性的”。

古普塔说：“南极洲东部的大部分地区比正常温度高出20℃以上。变暖从3月15日开始，现在仍在持续。”

能否将这次事件归因于气候变化、拉尼娜现象，或者两者都不是？

据澳大利亚ABC电视台22日消息，根据IPCC的数据，自1979年以来，北极的极端高温事件有所增加，可能会看到北极平均每十年有一次不结冰的夏天，气温升高2℃。在南极半岛，自20世纪50年代以来，科学家一直观察到强劲的变暖趋势。IPCC预测，南极半岛、南极西部和东部部分地区在本世纪将继续以高于平均水平的速度变暖。

预计在持续升温2℃到3℃之间的同时，西南极冰盖将在几千年内完全消失，融化形成的水将使海平面上升3米以上。

但是，虽然目前的极端事件与气候预测是一致的，而且可能会在不久的将来在南极洲和北极看到更多这样的极端事件，但现在得出这种特殊事件的驱动因素是气候变化的结论还为时过早。

金教授则表示，由于缺乏南北两极地区的长期温度记录，很难将这股“热浪”与历史因素联系起来。

他说：“第一个精确的温度记录始于20世纪50年代末，所以很难计算出什么是不寻常的，什么不是。”但是，他警告说，未来如何，将取决于人类对碳排放采取的措施，否则人类可能会更频繁地看到这些类型的温度变化。