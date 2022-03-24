中国男足迎来“救赎之战”

来源：北京青年报

中国队将于当地时间3月24日晚7点（北京时间24日晚11点）在阿联酋沙迦主场迎战卡塔尔世预赛亚洲区12强赛第9轮对手、同组领头羊沙特队。虽然中国队已无缘跻身卡塔尔世界杯决赛圈，且沙特队只需本轮取胜就将“直通”卡塔尔世界杯决赛圈，但已经“触底”的中国队正受到球迷不满声音以及外界质疑、讽刺、批评的“夹击”，他们需要尽快“抬头”重新振作起来。在这样的背景下，全队已无需动员。全力以赴拼对手，避免以负面形象被蹭热度从而成为另类流量担当，或许比空喊“取胜、触底反弹”等口号更有现实意义。

沙特取胜就可直通世界杯

数据显示，中、沙两队在此之前累计交锋过18次，中国队的战绩为6胜4平8负。在双方最近11场交锋中，中国队仅取得2胜3平6负，完全处于下风。双方最近一次交手同时是双方在世预赛的最近一次交手发生在去年10月12日。在卡塔尔世预赛亚洲区12强赛第4轮角逐中，中国队做客沙特吉达以2比3不敌沙特队。从数据及现状来看，中国队与对手的实力差距显而易见。

正是因为只差3分就能提前“直通”卡塔尔世界杯，沙特队方面对于本轮“客战”中国队的比赛尤为重视。沙特足协高层以及大批沙特媒体记者集体涌向阿联酋，希望亲眼见证球队“撞线”。

中国队需靠此战重新“抬起头”

尽管中国队在此之前已经失去晋级卡塔尔世界杯决赛阶段的希望，但面对来势汹汹的对手，球队依然处境尴尬。这是因为在2月1日的12强赛第8轮客场角逐中，中国队以极其耻辱的方式历史上首次在正式比赛中不敌越南队。这场失利不仅直接导致中国队在12强赛竞争中出局，更是将球队及中国足球推入舆论漩涡之中。

在这种情况下，24日中、沙比赛的意义早已超越了竞技体育追求优异成绩的范畴。据了解，中国男足代表团抵达沙迦后一直埋头苦练，集训期间的部分日子里，球队甚至都没有安排常规的训练前人员采访。很显然，面对舆论圈有关中国队及中国足球是是非非的声音，中国队保持了“沉默”，对全队来说，能够在12强赛收官阶段的两轮比赛中打出精气神，从而让全队重新“抬起头”才更具现实意义。

张琳芃或将接过队长袖标

中、沙比赛的场地安排在了沙迦体育场内。按照规定，沙特队作为客队有选择赛前场地适应训练时间的优先权。他们要求于当地时间23日晚6点半至7点半进行适应场地训练。这意味着中国队如赴比赛场地进行适应训练，就必须安排在沙特队训练结束后。为此亚足联提出，将中国队的训练开始时间安排在当晚8点。为避免球队自身备战节奏被打乱，国足教练组经研究后，决定放弃赴比赛场地进行赛前适应训练的计划，将赛前最后一练继续安排在沙迦俱乐部训练基地内的哈利德体育场内进行。此外，当地时间20日晚，球队已在这块场地上提前适应一番，因此赛前训练安排的调整并不会给球队带来不利影响。

按照亚足联官方规定，比赛双方的赛前训练必须要向媒体开放前15分钟。据悉，多名沙特随队记者已抵达阿联酋准备报道本场比赛，因此中国队将赛前最后一练开始的时间由此前的当地时间晚6点半延至晚7点，与中、沙比赛开球时间完全一致。这样一来，沙特记者在观看完沙特队前15分钟训练后，就可以立即赶赴中国队训练现场采访。在赛前最后一练时间调整后，中国队赛前新闻发布会进行的时间也由原定的当地时间23日晚7点15分至7点45分，调整到了下午4点45分至5点15分。沙特队赛前新闻发布会时间则安排在下午5点45分至傍晚6点15分。

据了解，随主帅李霄鹏出席赛前新闻发布会的是后防线上的绝对主力张琳芃。在吴曦累计黄牌停赛的情况下，张琳芃大概率将以场上队长身份代表中国队出现在中、沙比赛赛场上。