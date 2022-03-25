企业拿失事航班做广告，从快从严处理“以儆效尤”

来源：新京报

作者：彭韵

据合肥发布的消息，3月22日晚，安徽星舞蹈公司、文居地产公司制作了含有东航失事航班元素的宣传海报，通过公司员工群、朋友圈转发。合肥市市场监管局得知后，电话通知两公司立即删除相关海报，并安排执法人员赶赴现场开展调查，约谈两公司负责人，留存广告图片等相关证据，并将依法依规对两公司的行为进行从快从严处理。目前案件正在进一步调查之中。

企业借失事航班做广告，这样的营销可谓毫无底线。在这样一场灾难事故面前，在家属还沉浸在巨大的打击与无助之际，拿失事航班做广告，无疑有悖伦理，也会给家属带来二次伤害。对这样的恶劣行径，有关部门就该对责任主体予以严肃调查和处理。

其实，这不是第一次出现类似恶劣现象，此前山西山江村房地产公司也借着此次坠机事故发布了营销广告，随后，晋中市市场监督管理局也介入了该案，并表示将进一步调查。对此，舆论场上一片拍手称快之声。

应当说，针对此类恶劣现象，各地有关部门及时出手进行制止，遏制了事态的进一步蔓延，其效果无疑是显著的。而在对此类恶劣现象进行处理的同时，有关部门不妨以案释法，督促相关企业提升“尊重生命”的意识，绝不能放任这种行为屡屡出现，刺激公众的神经。

当然，接下来，各地也不妨将针对此类现象的治理上升为例行动作，进一步规范相关企业在营销层面的行为，一旦发现类似行径，即依法从快从严进行调查和处理，以案释法。

对于这样的调查和处理，有关涉事企业也要引起警示。要明晰的是：热点营销要有伦理边界，要合理合法合情，不要见热点就蹭。

在客机坠毁这种重大事故面前，如果因为企业自身的短视，刺伤公共情感，除了会让家属受到深深的伤害之外，也会搬起石头砸自己的脚。

因此，相关企业和责任主体需要对这种现象保持足够的敏感，并不断进行认知层面的矫正，让营销行为保有最基本的人文关怀。

同时，相关社交平台也应当对类似的恶劣现象加强监管，完善平台发布审核机制，不给这些营销行为以传播的空间。目前，一些互联网平台已经主动对一些账号进行了处理，这种规制都是必要的，也应当保持长久的力度。

说到底，悲剧不是一种可以被工具化的流量，而是一次巨大的社会创伤，此时此刻，人们需要保持一种克制与理性，这种起码的认知不能模糊。

同时，面对此类恶劣现象，相关部门依法主动介入调查处理的做法应该常态化，从而形成强大的监管压力，形成强烈的警示效应，让企业及营销人员不敢再乱来。