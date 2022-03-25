我，95后，写网文，收入不够两杯奶茶

来源：“燃次元”微信公众号

作者：孔月昕

网文小说改编作品在剧集市场爆火的现象屡见不鲜，曾经的“唐家三少”和“流潋紫”便是典型，根据他们作品改编的《斗罗大陆》和《甄嬛传》，在剧集市场火爆一时。

实际上，在过去很长一段时间里，有稳定书粉自带流量的网文大IP，一直是流量时代资本和平台方的宠儿，从早期的《甄嬛传》、《花千骨》、《三生三世十里桃花》，到近几年的《赘婿》、《庆余年》、《知否》等。

近来，影视寒冬期虽然导致产业链上游的“版权热”稍有减退，但网文IP改编剧依然占据影视市场的“大头”。爱优腾三家平台2022年片单上，也有着更多IP改编剧在路上。

在IP影视化上，阅文近两年打造的爆款剧有《赘婿》、《斗罗大陆》、《叛逆者》等，但皆由“古早IP”改编而来，大批新IP还在“排队改编”的路上。

据新剧观察统计，2021年，仅晋江文学城、豆瓣阅读、潇湘书院三大平台公开售出影视版权网文IP就有120部，穿越、重生、仙侠、悬疑、女性等皆为热门题材，这也足以说明这个市场依旧受重视。

热络的市场必然让不少头部网文作者从中获益，卖出版权后实现财务自由。燃财经了解到，网文作者红摇仅在2021年就先后签约了《仙宠奶凶》、《桃花易醉》两部作品。2022年仅仅过去不足四分之一，便又签约了《像鱼记住海的味道》。

此外，从2022年开年大热的《开端》，到近日先后播出的两部S级流量大剧，《余生请多指教》和《与君初相识》，都是早早成名的网文作家的作品。

但随着IP版权“热”的退却，能够靠出售版权跻身头部作者的现象却越来越少见。众多版权积压之下，新IP或新作者的作品不仅版权费有所下降，而且少有能快速进入改编影视化流程的。

更值得注意的是，网文作者圈“二八效应”分外显著，甚至有人戏称这是一个“一九效应”的行业。即，金字塔头部的“大神”如唐家三少、天蚕土豆等早年间就可以拿到千万版税，但更多却是靠写作难以维生的“脚部”作者。

可即便如此，依然有越来越多的年轻人涌入这个行业。

《2020年度中国网络文学发展报告》（以下简称《报告》）显示，2020年中国网络文学市场规模已达249.8亿元（人民币，53亿新元），用户规模4.60亿人，网文作者群体累计超2130万人。仅2020年就有2905.9万部网络文学作品出炉。而阅文集团2021年中报显示，截至2021年6月30日，阅文平台已有940万作家。

《报告》显示，90后甚至00后作家已经开始成为网络文学作家的主流。阅文2021年财报亦显示，2021年平台新增的70万作家中，95后占比高达80%。吸引这些新人作者的，不仅只是版权售出的“一夜暴富”梦，更多的还是被小说写作、或全职写手的工作自由度所吸引。

但由于免费阅读、短视频等形式的不断崛起，不断挤压着付费阅读的生存空间，也让这些蜂拥而至的新人作者长期处于整个行业的最底层，每个月的收入甚至都不够两杯奶茶钱。

某网文平台编辑孔离告诉燃财经，“现在各大网站对编辑的签约要求，更偏向于出过成绩的、成熟的作者来签约写文。一方面作品的质量相对较高，另一方面则是更容易出圈。”

更有一些中小网站的编辑向燃财经透露，平台对编辑下了“死命令”，号称要做精品化内容，每个编辑一个月只能签下一本新书，新人作者签约入行的难度便可想而知。

与此同时，影视寒冬、投资收缩也直接影响了网文IP的版权收益，不仅让新人作者难以入局，甚至连部分头部作者的收益都大大“缩水”，唐家三少、天蚕土豆等人创下过超1亿元的版税纪录，对新人作者更是遥不可及。

究其原因，编剧、制片人、影评人汪海林表示，在IP价格虚高的时候，不少影视公司都囤了很多IP。但由于研发成本太高，目前大部分IP还处于停滞积压状态。

除此之外，汪海林补充道，现阶段，靠囤积版权售出变现的方法已经行不通了，这也直接影响了新IP版权后续的售卖。同时，尽管现在中下游IP的价格还算稳定，但网文IP的头部效应却在减弱。“有数据显示头部IP的版权费下降了25倍，整个IP市场在急剧萎缩。”

此外，在孔离看来，小说写作不仅看兴趣，更要看天赋。

“有的人可能凭借几部作品，就能轻轻松松获得读者喜爱和较高的收入。但有的人可能拼命挣扎都无法维持温饱，甚至迟迟无法签约。”

01“脚部”作者的艰难挣扎

抱着“挣大钱”想法进入网文圈的年轻人，大部分会被现实的骨感“打败”。事实上，作品扑街是大部分“脚部”作者的常态。

无论是在网文作者QQ群，还是“龙的天空”等网文论坛上，大量作者都在抱怨自己的作品数据惨不忍睹，或是为自己下次去哪个网站投稿更容易签约、哪个网站新人待遇好而发愁。

同样的状况也发生在豆瓣“副业失败的一天”小组中。

一时兴起想写网文做副业的年轻人大有人在，但绝大多数都是“乘兴而来败兴而归”。有的人连续写了几十万字，却一直没有读者收藏评论付费阅读，只能安慰自己“耐住寂寞单机写作”；有的人拿着自己的作品连续投了数家网站，依然没有编辑肯签约收稿；还有人表示自己才写了几周，就因为长时间打字导致自己得了腱鞘炎……

在喵喵看来，写小说并不是一件一开始就有回报的事。如果文字的商业价值不够，那写得再多也无济于事，更无法变现。新人作者要给自己一个100万字磨炼的时间，这期间里不要想着数据和赚钱，专心沉浸在故事中，完善自己对一部完整作品的认知更为重要。

但这100万字的目标，就是很多人难以到达的程度，更何况写作也要靠作者的天赋和运气。

作为一个业余网文写手，95后小景两年前就尝试给晋江投稿，被拒了四次后终于成功签约。但幸运女神只是短暂的到来，并没有在小景这里常住。燃财经了解到，小景在这两年里陆陆续续写了60万字，但现在每个月的收益最多不超过200元，“一般就是几十元，只够我买两杯奶茶。”

如今，小景已经进入一家公司开始实习，虽然没办法保证频繁更新，但她依然没有放弃写作。“我离一百万字只差40万了，相信在那之后我的写作能力会有质的飞跃。”

与小景尝试几次后顺利签约网站不同，同样是95后的彤彤则被卡在签约这一关。

大学毕业后的彤彤没有选择进入企业工作，而是利用自己的专业知识在家“炒股”。虽然每年的收益也可以养活自己，但她依然希望有一个主职工作。于是，在多次研究后，她将自己的目光放在了不用打卡坐班的全职网文写手上。遗憾的是，她给平台投了十几次稿依然被拒，直到现在也没有签约成功。

与小景、彤彤一样在网文圈艰难挣扎的“脚部”作者比比皆是。她们大部分可能还被困于签约难、平台不靠谱、收入无法保障的阶段。更有甚者，为了生活不得不跟风追求流行，放弃自己喜欢写的题材或内容，这也是网文市场商业化以来越发明显的状况。

而完成100万字的目标也不意味着新人作者能“脱胎换骨”了。豆瓣副业小组网友@鹿鹿九鱼表示，自己不会写甜宠文，只能一直写大女主。即使到现在已经写了500万字了，自己的文依然“扑街”。

孔离告诉燃财经：“十年前网文作者入行的签约收入，全勤可能也只有千字3-6元，这种情况下大部分作者都属于为爱发电的状态。不过得益于当时书的类型少、热度低，一些作者写自己想表达的东西甚至可能会引领潮流。但现在由于小说类型更新迭代快，商业环境也有所变化，跟风潮流则成了普遍现象。”

“很多作者的心态会因此变得浮躁，他们会误认为自己能谈到很高的价格，但事实上大部分人的水平还远远没有达到这个门槛。”孔离表示。

02 写网文难成唯一工作

尽管不少95后正涌入网文行业，但大部分人还是保有理智，不会全职投入。正如豆瓣副业小组中，不少新人将网文视为可以赚取零花钱的“副业”。

因为现实的网文圈中，大部分作者都没有“一书成神”的运气与实力，更多的是积累与坚持。

同样身为晋江作者的喵喵，从2015年开始写文，截止目前已经写了500万字。“很多人看到某位新作者在平台上的第一本成绩起飞，就会产生‘一书成神’的误区。但事实上，大家看到的只是这个笔名下的第一本，谁都不知道他自己过去是否写过别的作品，或者是否是从事文字相关工作很多年。”喵喵如是说道。

如喵喵所说，小号似乎已是网文圈公开的秘密。而身兼数职，则是大部分网文作者的常态。燃财经了解到，即使是全职作者，也会在日常连载更新外，接一些文字创作相关的其他工作。

网文作者三月，从小学六年级开始试着写小说。“当时的我如果对小说杂志的连载结局不满意，就会自己续写结局。渐渐地我不再满足于续写结局，便尝试自己写小说。不过当时纯粹是玩票性质地自娱自乐。高三时，因为种种原因无心高考的我写了十几个短篇，并开始给杂志社投稿。直到高考后，我又把稿子投给了一家叫‘每天读点故事’的网站，没想到竟然直接签约了，我也在一年之内涨粉十几万。”

靠着写作收益，三月在大一下学期就实现了“自力更生”。大学毕业后，她每月的稿费已经达到了7000-10000元。三月告诉燃财经，最开始自己并没有考虑做全职作者，还找了一份自媒体工作室的工作，虽然月薪只有2500元，但是觉得可以从中学习很多知识，认识很多朋友。

但因为工作事情多，需要花费不少时间精力，这严重影响了三月的连载，从而直接影响了稿费金额。仔细考虑后，三月最终决定辞去工作成为全职小说作者。

在成为站内小有名气的作者后，开始有各种各样的工作找到三月。“因为我之前写过短剧剧本，导演觉得不错后还给我推荐了其他剧本的工作。到现在我一共接触了三个剧本，包括网剧、电影等等，甚至我还靠给一些创业公司起名字拿过红包。”

三月直言，除了每天的写作更新外，大部分全职小说作者还会有很多空闲时间，“做一些类似写剧本之类的文字工作，如影视剧本、漫画脚本等副业，都是不错的选择。”

事实上，网文作者的兼职更多不是为了“温饱”，而是出于充实自身。“即使是写网文，也要不断学习才能进步，否则很容易被后浪拍死在沙滩上。毕竟每年入行那么多新人，读者很容易被吸引走。”

2015年正式开始写网文的全职作者汤圆，在写作逐渐成熟、收入较为稳定后，也接了一些写漫画脚本的兼职，2020年剧本杀最火的时候，她还参与过剧本杀的创作。

不仅仅是入行数年的中腰部作者，头部作者也不可避免的会去尝试一些新的副业。如均有代表的作者红摇和酱油便是如此，红摇，就是一名兼职的漫画剧本作者；酱油更是跟人合作开了一家作者工作室，在完成日常的更新后，他负责给旗下的新人作者培训。

而更早入行的顶尖作者，更是靠着IP改编逐渐向影视编剧行业靠拢，比如《微微一笑很倾城》的作者顾漫、《东宫》的作者匪我思存、《亲爱的热爱的》的作者墨宝非宝等，大部分已经可以称为影视剧圈较为头部的编剧了，连载写小说的产出率自然也大大降低。

“大部分的小说作者都希望有一天自己的作品能登陆荧屏，拍成影视作品被更多人看见，那么能做编剧、尤其是自己小说的编剧，当然是最好的。”三月对此充满了憧憬。

03 头部=积累+运气

尽管大部分网文作者的收益处于金字塔底端，但是凭借积累、天赋和运气，部分人也有望跻身头部作者行列，作者红摇和酱油就是其中一员。

20年前网文刚刚兴起，彼时还是读者的红摇被网文空前张扬、无拘无束的风格吸引。

“当时最大的感受就是仅仅阅读已经不能满足我的需求了，那为何不试试自己写？”红摇表示，其最早是在天涯论坛的“莲蓬鬼话”以发帖的形式连载，虽然没有稿费，但却充分享受着驾驭故事和文字，以及与读者互动的快乐。

“一年后，我发现晋江文学的风格更适合我，便将小说搬过去，随后就成了他们的签约作者。最初的想法很单纯，就是希望稿费能够‘抵扣’自己阅读付费的金额。”

直到2016年，红摇的两部作品《鸩心》和《宠爱有加》影视版权售出，有了经济保障后，便决定辞去本职工作开始全职写作。在红摇看来，之所以能坚持写下去，除了能收获保障生活的经济收入，最重要的还是写作本身会让自己乐在其中。而影视版权的成功出售，一方面来源于长期写作的积累，另一方面则是机遇和缘分。

“我的第一个影视改编作品，是早年一位叫白毛毛的读者帮忙签约的。”红摇回忆道，“多年前，还在上大学的白毛毛看了我的小说，之后便在微博进行私信。在收到我的回复后，颇为开心的白毛毛称，我是第一个回复她的作者，并表示她毕业后想做作家经纪人。我当时对她开玩笑说，‘等着以后抱她大腿。’结果没想到最后玩笑成真，她真的从事了相关工作，也真的帮我签下了《宠爱有加》的版权改编合同。”

燃财经了解到，到现在，红摇已经陆续签下了五部书的影视版权合同。

跟红摇有所不同，酱油开始写网文的原因则更加现实一些。

酱油告诉燃财经，最开始接触网文，是因为双胞胎哥哥是一名男频网文资深作者。从初中开始经过7年的耕耘，酱油的哥哥终于小有成就，小赚了一笔稿费。这让当时（2016年）工作不顺利的酱油找到了新思路——跟哥哥学习写网文。

然而，虽然有了哥哥七年持续不断地写作经历“熏陶”，但一开始就抱着“靠写作吃饭”为目的的酱油，进展并不顺利。“第一个月只拿到了1千多元的稿费，这虽然对比很多新入行的作者收入要好一些，但对于我当时是‘背水一战’、全职写作、日更数万的投入，产出效果确实有些不成正比。”

所幸的是，酱油靠着哥哥数年来知无不言的经验分享，以及自己从小的阅读积累和丰富的脑洞，在入行的第三个月就实现了收入过万。第八个月，酱油就写出了自己的第一本网站爆款，并开创了“网游+末世”结合的新“流派”。

“当时还没有将这两个题材结合起来创作的文，但从我这个题材爆火开始到现在，网站上至少有几千本同类型题材的小说。”酱油坦言，这也是男频网文最大的困境之一，一个题材火了，跟风效仿者可以说不计其数。

可男频文的困境又不仅于此，相对于女频小说，男频文大部分不适合影视改编。“现在市场上至少有数千本小说在排队等改编。这也就意味着，如果我现在写出来一本书，最早也要排到五年后才会有改编的机会，能‘插队’的只有全网第一的爆款。”

酱油表示，这就意味着大部分男频作者的赚钱模式只能是高产出的更新。

即便如此，酱油暂时也没有考虑写更易于IP授权的历史或情感题材。因为单纯靠网站的付费订阅，他就已经成为站内年入百万的头部作者。

与此同时，红摇表示，女频作者除了版权收入外，能跟上爆火题材的作者也会有不错的收入，这其实也是一种能力。一方面，新入行的作者或许更能适应这种环境；但另一方面，在数据的压力下脱颖而出也确实变得更难。

不过，红摇也表示，很多平台追求爆款和流量的同时，也一直在以保底分成的方式寻求高质量的IP作品。

“这说明平台还是很注重内容的，相信孵化出的好作品也会带给平台回报。”

而网文作者更需要正视的是，除非有非常优质的好作品，否则很难再造一个“唐家三少”。