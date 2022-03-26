别再对家人冷淡、漠视了，这可能犯法

来源：澎湃新闻

3月24日，安徽省第十三届人大常委会第三十三次会议审议了《安徽省实施<中华人民共和国反家庭暴力法>办法（草案）》，拟将冷淡、漠视等行为纳入家庭暴力范畴，同时明确反家暴工作机构职责，规范家暴预防措施和处置等。这实际上是进一步具体化了家庭冷暴力的范畴。

冷暴力也是家庭暴力。此前，《反家庭暴力法》已经明确：家庭暴力是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。其中的经常性谩骂、恐吓等精神侵害行为，实际上就是冷暴力。而冷淡、漠视等行为同样是冷暴力的表现。

过去我们提到家庭暴力，大多指的是肢体上的暴力。实际上，相对于殴打、捆绑等暴力行为，冷暴力更为普遍，也更为隐蔽。一项社会调查表明：在发生矛盾的家庭中，有88%的家庭会出现夫妻双方互不理睬的现象，30%的家庭多出现负气使劲关门离家而去或摔东西的行为，48%的家庭会出现互相辱骂的现象，还有20%左右的家庭中，丈夫会威胁并殴打妻子。冷暴力的存在远比我们想象的广泛得多。

别以为冷暴力不会造成身体伤害，就无需在意。老话说，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。陌生人之间尚且如此，在由亲密关系联结起来的家庭中，精神伤害更是伤人至深。很多深受冷淡、漠视之苦的人都表示，宁愿吵架，也不愿意对方对自己不理不睬。就是因为冷暴力仿佛一剂杀人不见血的“毒药”，无声无息地毒害着亲密关系。

正如精神分析学家玛丽·伊里戈扬所说，冷暴力其实就是一种精神虐待。此前，媒体曾经报道过，有男子长期遭受妻子的冷暴力，又因为担心丢人而不敢向旁人求助，每天不得不靠吃安眠药入睡。还有人不堪多年的冷暴力而自杀。哀莫大于心死，这些案例正说明了精神虐待对人的伤害。

当然，家庭暴力有程度轻重之分，冷暴力同样如此。广州市中院在一次法治宣讲中曾经提到：夫妻一方“一直盯着手机都不跟对方聊两句，相互不理睬”，或“回娘家一年半载都没有联系”，因长时间不沟通、故意疏远而造成精神伤害等行为，都属于冷暴力。

其中，“玩手机不理伴侣算家暴”一度引发争议。这也说明了在实际执法过程中，认定、治理家庭冷暴力的困境。究竟是一般的家庭纠纷，还是法律意义上的家庭暴力，其界限何在，如何定性，仍需探讨、细化。

此次安徽拟将冷淡、漠视等行为纳入家庭暴力范畴，更多的是一种原则性规定，而不是实际操作层面的指导。但是，它进一步明确了家庭冷暴力的概念，也再次提示冷暴力的危害。别只关注有形的身体伤害，而忽略了无形的精神虐待。

即使不上升到家庭暴力的高度，夫妻之间、亲子之间的漠不关心、冷眼相待，也是影响深远的精神伤害。冷暴力是挥向最亲爱的人的利刃，是一不小心就种下的情感之毒。为了身边最亲密的人，我们都该学会远离冷暴力，让亲密关系温暖人生。