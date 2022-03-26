广西边境县夫妻可生四孩 人口政策因地制宜的样本

来源：澎湃新闻

作者：林牧

日前，广西壮族自治区十三届人大常委会表决通过了修订后的《广西壮族自治区人口和计划生育条例》，规定已生育三个子女的夫妻，双方户籍和居住地均在边境县(市、区)的，可以再生育一胎子女。

除子女数量扩容外，家庭生育福利也加码升级。例如，女方怀孕，男方可享受产前检查陪护假五天，子女0至3周岁期间，夫妻每年分别享受育儿假十天。抚育婴儿有困难的女职工，还可申请12个月的哺乳假。

可以说，为了提升生育意愿，“桂”地真的很拼。在固有印象中，广西壮族自治区生育率并不算低，甚至可以说是全国生孩子“最勤快”的省份之一。从2020年数据看，广西人口出生率为11.36‰，仅次于最爱“造人”的贵州省。此次，从“三孩”到“四孩”的政策升级，为何选在这里？

从相关报道看，政策调整主要基于以下考量，广西共有8个县(市、区)与越南毗邻，边境地区居住着壮、汉、瑶、苗、京等民族。近年来，广西边境人口出生率持续走低，个别地方甚至出现了负增长。边境人口出生率过低，不利于稳边固边，更危及区域稳定、长治久安。

从中长期来看，人口流出失序、结构性失衡、老龄化侵袭，对国家安全和边境稳定造成严重安全隐患。及时分析预测人口变化，建立人口安全预警机制，适时调整生育政策，这是守好祖国西南大门的必需。

而调整人口政策，要保持应有的定力，更要具有科学的前瞻性。打好提前量，布好先手棋，不能受限于眼下的数据。要做时间的朋友，为“人”的发展、国家的发展做长远计。

此次，广西及时调整生育政策，不仅有利于“四孩”落地，更是为育龄人群打上一针“定心剂”。但对低收入群体来说，放开生育，是否会“因生返贫”？多生不意味着优生，一些家庭会不会走上“越生越穷、越穷越生”的老路？如何防范代际贫困的传递？

这种担心无不道理，却忽略了一个重要的现实。与城市一样，农村生育观也发生着天翻地覆的变迁。

随着进城打工、受教育程度提升，视野开阔的新生代农民，不再执着于“养儿防老、香火延续”，生育观也从早生多生重男孩，转变为自愿少生、适当晚生，对性别的偏好也大幅减低。

从历史的维度看，以前城市普遍施行独生子女政策，农村地区实行“一孩半”政策，即第一胎为男孩的农村夫妇不得再生育，而第一胎为女孩的农村夫妇允许生育第二胎。即便如此，抽样调查数据显示，农业户口和非农业户口妇女的平均理想子女数已经非常接近。六普数据显示，农村人口的总和生育率仅有1.44，与城镇人口相比，仅仅高0.46。

从城乡的差距看，纵向对比，生育二孩的主力军确实在乡村。可横向比，多地农村青年婚姻关系调查报告显示，随着农村社会保障体系的逐步完善，子女养育成本高居不下和当代农村青年追求个人生活品质等原因，农村地区生育二孩的意愿也在降低。只是，在总体不愿意多生的大背景下，农村生育率才成了“矬子里拔大个”。

由此可见，调整生育政策，最关键的是因地制宜、因时制宜，打破旧思路的僵局。与“一刀切”相比，结合地区特点，找到最符合县情、市情的路径，才能提升生育意愿，让政策尽快起效。

就在去年，攀枝花给二孩、三孩家庭发现金生育补贴，成了全国第一个“吃螃蟹”的地区；如今又有广西边境县允许生四孩的破冰。希望各地见贤思齐，因地制宜，拿出更多魄力之举、精准之策，切实减轻生育养育负担，共破“不愿生”的难题。

