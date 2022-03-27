快递不快了！咋回事？

来源：中国央视财经

由于受到疫情的影响，从3月初开始，中国多地快递物流出现了阶段性延缓甚至中断。不少消费者表示，自己网购的商品出现到货慢、信息更新不及时等问题，而这也成为近期相关平台的投诉热点。

网购商品到货慢 物流信息更新缓

北京的张先生3月14日网购了一款沙发，下单时系统提示，商品从山东菏泽发出，预计两天内送达，可是张先生却等了四天也没收到货物。

系统显示商品在16日已经发车，因疫情防控原因到达时间推迟。最终，张先生在下单的一周后收到了网购的商品。

比起张先生一周后能收货，山东潍坊的小葵等待的时间更长。三月初陆续下单的十件商品，到目前只有三件到货。 辽宁的赵先生遭遇的则是物流信息不畅带来的尴尬。

消费者 赵先生：本身应该是20日到，但结果一直拖，物流信息显示它已经从沈阳中转场装车了，但是实际跟客服沟通还是在沈阳中转场。

记者从某投诉平台上得知，3月份的快递物流相关投诉截至目前接近两万单，消费者主要投诉的问题集中在快递延误、快递丢失、客服及售后服务等方面，其中涉及延误以及配送问题的投诉单占比投诉总量近40%。

电商经营户“进货难 发货慢” 订单下降明显

由于物流受阻，不仅是消费者买的东西迟迟不到，在电商平台上的一些经营者，也面临着货物积压和平台处罚带来的损失。

做服装电商生意的王远剑最近很着急，眼下本应是春装上市销售火热的时候，可是因为疫情原因导致物流受阻，他很难从外地调到新货进行销售。

比起进货难，王远剑更发愁的是发货。因为物流时间过长，有的消费者放弃购买，有的则因为等待时间过长而选择中途退单。

某电商平台商户 王远剑：今年疫情影响以来，我们订单真的是直线下降，可能是腰斩。

尽管订单成交量在减少，但物流成本却在增加。如果消费者中途退货，物流费用则由经营者自己来承担。

与销售服装鞋帽相比，生鲜食品更注重物流的速度。江西赣州的一家公司，3月至今有500个生鲜食品订单，很多订单因为运输时间变长，食品变质，损失不小。

赣州市某农产品贸易公司总经理 兰森娣：如果派送地出现了疫情或者封锁，快递到不了客户手上。一旦出现30%左右的坏果，我们会全赔给客户。

兰森娣说，过去公司发出的生鲜水果三天内能够到达顾客手中，而现在这个阶段很难向顾客保证具体送达时间，只能劝顾客慎拍，因为一旦顾客收货推迟进行投诉，她会面临电商平台的处罚。

物流企业动态调整邮路 多路司机接驳运货

面对此轮疫情导致多地区域性运输受阻，一些物流企业开始动态调整运输路线，降低物流受阻带来的影响。

一家物流运输企业不久前为北京一家科技公司运输货物时，因为管控措施升级，影响了运输时间，导致停工20多个小时。

记者了解到，即使收发邮件的起点和终点都没出现疫情，但转运中心出现疫情，也会影响派件和操作。这就需要物流企业实时对物流线路进行动态调整。

中国邮政集团有限公司寄递事业部 副总经理 张战军：全网增开了56条省际线路，动态调整了168条省际线路，通过绕行、直开的方式来避免疫情对我们邮路的一些影响。

据了解，目前已有90多个城市要求跨省通行的货车司机提供48小时核酸检测阴性证明和行程码绿码通行，为了让货物尽可能送达。一些物流企业采取接驳模式，让货物“进城”，司机不“进城”。

由于目前各地发布的疫情防控和交通管控信息缺乏统一的发布平台，致使信息不畅，导致司机走不动、被隔离，车辆下不来高速、进不了物流园区等问题屡屡发生。

中国物流与采购联合会研究室主任 周志成：首先是建议统一全国的疫情防控和交通管控信息发布渠道，第二个是保证城市生产生活货运物流大通道要通畅，建议统一通行证的办理条件和办理流程。