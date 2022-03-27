网络算命“大师” 换了马甲还是骗子

来源：法治日报

山东烟台的宋女士在刷手机视频时进入一个名叫“佛缘堂”的直播间，女主播自称会算命还能治病。宋女士便提供了生辰八字请这位“大师”看看其儿子婚姻和命里运势，还花费了3万余元做法事化解厄运。

一段时间后，宋女士并没有感到生活及家人有什么变化，但这位“大师”还以各种言语来刺激宋女士，让其继续花钱消灾，宋女士这才意识到上当受骗，于是报警。经山东烟台警方查实，女主播刘某玲以“大师”身份诈骗多人，涉案金额达20余万元。

“八字详批”“专家看相”……曾几何时，坐在街边巷尾自称“赛半仙”的算命先生如今已经难觅踪迹。但随着网络的发达，“免费在线测八字”“线上占卜问吉凶”等算命信息充斥着各大社交平台和网站，甚至还出现了“AI免费智能算命”App。

传统算命是玄学文化还是封建迷信姑且不论，但披着“网络马甲”躲在屏幕后面的所谓“大师”和“大数据”，却极有可能是网络诈骗团伙施展的“障眼法”，不仅泄露受害者的个人隐私，还会让其掉入网络诈骗陷阱。

“神算子”竟是网络诈骗团伙

几年前，新浪微博大V账号“看相禅师”曾坐拥1200多万粉丝，其自称是“中国风水文化研究院专家会员”“徽派相学文化创始人”，经常在微博上发布运势解析，受到粉丝推崇。

殊不知，躲在大V账号背后的“大师”实则是一个分工明确的诈骗团伙，他们打着文化传媒公司的幌子，通过“看相禅师”“看相玄师”“算命玄士”“命相大师”等微博大V号广发热点评论，再利用微信号冒充“大师”行骗，屡屡得手。

2019年5月，安徽宁国警方接到网民举报称，其微博关注的“看相玄师”说他运势不好，需要订购某知名寺庙的转运法器。随后，该网民通过微信支付上万元，却发现邮寄地址并非寺庙所在地，而是安徽宣城。

宁国警方随即展开调查，一举揪出7个打着传媒公司幌子并从事网络诈骗的犯罪团伙，涉及网络微博大V账号60多个，粉丝量都在几百万到千万以上，受害人数众多且遍布全国各地。

据办案民警介绍，该团伙行骗前先分成微博组与微信组，对团伙成员进行岗前培训，传授“话术”。作案时，团伙针对时下社会热点事件，通过微博发布面相、运势类评论，吸引粉丝关注后再组织同伙跟帖。一旦有粉丝咨询，微博组的嫌疑人会马上推送给微信组的同伙，最终利用微信冒充“大师”指点迷津、出售“法器”、做法事等诈骗钱财。

无独有偶，重庆两江新区警方也在“云剑”行动中打掉一个以网络算命为幌子，采取看手相、测八字、卖“消灾祈福”产品等方式在网上实施诈骗的团伙，诈骗金额达2400余万元。

网络算命披上“智能”外衣

《法治日报》记者调查发现，利用网络算命实施诈骗一般都有着固定套路。

首先，犯罪嫌疑人或者犯罪团伙会包装一个“大师”身份，通过网络平台散布所谓“免费”的算命服务。一旦有受害人前来咨询，嫌疑人便通过培训“话术”套取受害人的信任，成功获取受害人的性别、年龄、职业等信息。接下来，对方会告诉受害人近期会遇到命途坎坷、事业不顺、身体抱恙等“不详预兆”。等到受害人为自己的前途命运担忧时，对方则趁机收取红包，为其“改运”消灾解难，同时推销经过“开光”的护身符、护身珠等产品，以此骗取更多的钱财。

记者发现，除了由犯罪团伙人为操控的网络算命骗局，还有另一种骗局则披上了“智能”的外衣，通过网友填写生日时辰或者扫描面部、手部，即可利用大数据得出“一生运势”。

“它通过融合了现代人工智能和大数据以及中国五千年来所传承的周易人文思想、八字命理学、面相学的知识来解答您运势变化的奥秘所在。”打开手机App市场，记者随机搜索到一款通过扫脸测算运势的“AI算命”软件。记者随机选了一张网络人像进行扫描，软件就自动生成了一份面部报告，但需要花108元才能看到，限时特惠也需要68元。软件页面显示，已有20余万人花钱领取了面部报告。

国内某互联网公司程序技术专家此前在接受采访时表示，这些“AI算命”软件本质上并不具备AI技术研发、运算的能力，更不可能利用AI技术来实现对人类命运的测算。这种“AI算命”软件听起来很智能，其实科技含量并不高，制作起来也不难。

“先不说这些软件的编程人员是否真的懂五行八字，就算结论非常不准，大部分网友也不会因为几十块钱去与之争论，毕竟生辰八字都被对方掌握了。”北京汇都律师事务所律师刘子菲告诉记者。

以“算命”之名行骗涉嫌犯罪

网络算命之所以会大肆横行，主要是人们有着对未来不确定性的恐惧，想要通过算命来求得心理安慰。因此，足不出户的互联网算命便应运而生，算出来的结果无非是感叹命运的不公或坐等好运的到来。

还有部分视频平台直播占卜，在一部分“托”的烘托下，部分从众心理的网友也跃跃欲试。“‘大师’们说着囫囵话，大家就觉得好准，其实这类似于心理学上的巴纳姆效应。”刘子菲分析，“人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点，容易对号入座。当网友意识到上当受骗的时候，已经被‘拉黑’了。”

那么，网络算命是否涉嫌违法犯罪？刘子菲表示，由各种话术和套路组成的网络算命涉嫌诈骗、侵犯网友人身与财产权，不仅违规也涉嫌违法犯罪。

《互联网信息服务管理办法》第十五条明确规定，互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的内容的信息。《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第五条也明确，任何单位和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的信息。

治安管理处罚法第二十七条规定，有“组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动他人从事邪教、会道门活动或者利用邪教、会道门、迷信活动，扰乱社会秩序、损害他人身体健康”的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

“许多‘大师’谎称‘神通广大’，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，这就涉嫌诈骗罪。”刘子菲说。

至于如何根治网络算命骗局，有关人士建议，网友们首先要理性看待，谨防上当受骗，不轻信所谓的知天命人士。其次，国家要加大对网络平台及用户的监管、尽快完善相关的法律法规，发现问题及时处置，创造一个绿色健康的网络环境。