生活中随处可见的纸 正迎来一波涨价

来源：中国新闻网

生活中随处可见的纸，正在迎来一波“涨价潮”。随着各大纸企密集宣布涨价，“洛阳纸贵”又要卷土重来？

纸企纷纷宣布涨价

“店里的纸张进货价近期是在上涨，不同品牌涨价幅度不同，大约在10%至15%之间。”24日，北京市西城区某打印店工作人员告诉中新财经记者。

文化纸是打印店常见的纸类。3月份，晨鸣纸业、岳阳林纸、银河纸业、辽宁振兴生态造纸等纸企文化纸产品均传出涨价消息。如，晨鸣纸业近日宣布，晨鸣文化纸系列产品价格上调300元/吨。

文化纸以外，生活用纸也在涨价。据媒体报道，3月15日，太阳纸业生活用纸原纸出货价格上调300元/吨，近1个月内累计涨幅达500元/吨。

卡纸和格拉辛纸方面，上市公司五洲特纸表示，2月21日，公司发了300元/吨食品卡纸涨价函；2月中旬公司对格拉辛纸进行了500元/吨的提价，3月份还要提涨500元/吨。

另，随着近期玖龙、山鹰、理文等纸厂宣布涨价，瓦楞纸、箱板纸等也迎来涨价潮。

中新财经记者注意到，这波纸企涨价潮并不局限于国内。

在日本，大王纸业自3月22日起所有家庭用面巾纸和卫生纸上调15%以上；日本制纸Crecia从4月1日起，超过30种面巾纸、卫生纸和厨房用纸将提价10%以上。

在欧洲，跨国卫生用品与林业公司SCA(爱生雅)表示，将从4月1日起将白色和棕色牛皮纸的价格每吨提高100欧元。

纸品为何出现“涨价潮”？

这波纸企涨价，涉及文化纸、卡纸、生活用纸等多个种类，为何多个纸种集体涨价？

“木浆系下游产品涨价，最大的一个驱动因素就是上游木浆价格持续处于高位。”卓创资讯分析师尹婷告诉中新财经记者，虽然能源价格是一个影响因素，但就近期监测来看，能源价格涨幅对市场影响不是特别大，成本上涨主要集中在浆料。

“中国市场对于纸浆进口的依赖度较高，木浆进口依存度在60%以上。尤其是针叶浆，基本都是靠进口。”尹婷说，国外的一些浆厂检修等动态会影响供应，传导到国内，就会导致浆价上行。

申银万国证券也指出，浆价持续表现坚挺，主要因供给端出现收缩。一方面，加拿大受极端天气及罢工等影响，公路、铁路交通运输受阻，出货量下滑；另一方面，芬兰UPM 工人1月1日起开始罢工，目前预计罢工至4月2日。此外，国内木浆到港价低于欧美两大主要需求地区，巴西减少对中国阔叶浆出口量。

据国家统计局监测，3月上旬，全国流通领域纸浆(进口针叶浆)价格为7009.8元，相较1月上旬的6111.6元，两月涨幅达14.7%。

纸价后续会如何走？

各大纸企涨价函如雪花般飞来，也让人们开始担心，后续纸品价格会越走越高。

对此，尹婷表示，“文化纸、生活纸价格或还会坚挺。文化纸短期内有需求的支撑，四月份或还会窄幅上涨，但生活纸价格再往上涨，存在一定难度，终端渠道像部分商超会有各种促销，成品价格若不能提涨上去，对原纸涨价有一定制约性。”

“超市纸巾经常搞活动，价格上没感觉到有明显上涨。”北京市丰台区某居民也告诉中新财经记者，“像之前买的某品牌的一袋卷纸，当时促销是卖19块多，现在涨到了32元，但另一款卷纸价格从之前的25元降到了20元。”

白卡纸方面，华安证券分析师马远方认为，外需方面，出口订单仍然紧俏，预计出口景气度有望延续；内需方面，当前至4月底为传统旺季，结合库存水平看，预计下游补库意愿较强，内需保持稳健增长；供应方面，短期产能爬坡对市场供应压力有限。预计白卡短期纸价坚挺，不排除纸企再次小幅提涨可能。

你最近买纸了吗，有感受到涨价吗？