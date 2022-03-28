武汉“盯”上赛马，这是个好赛道吗？

来源：中国新闻周刊

作者：赵越

成熟的赛马产业，一直是香港文旅业靓丽的名片。最近，中部城市武汉再次盯上赛马。

近日，教育部公布了2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，武汉商学院本科专业（马术运动与管理）成功获批。这意味着，从2022年开始武汉商学院可以招生马术高水平运动员。

在此之前，武汉发布《推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出要争取“竞猜型赛马彩票试点”落户武汉。

具体而言，《意见》提出，武汉要加快建设赛马产业园区，形成赛马竞赛、马术表演、场地服务、赛马检疫、人才培养、马匹育种等赛马环节全方位的发展。

武汉为什么想要做赛马产业？让赛马彩票（以下简称“马彩”）落户武汉，难在哪里？赛马对于武汉而言，真的是条好赛道吗？

为什么是武汉？

武汉为何热衷争取国内首个马彩试点城市？

不论从历史沿革，还是预期收益看，武汉绝非一时心血来潮。

从赛事上看，2021年4月，武汉成功举办了“2021年中国速度赛马公开赛”，该赛事吸引了来自13家俱乐部的20位马主参赛，最终53匹赛马出赛。这一赛事，代表了中国当前赛马赛事的最高水平。

而武汉对于马彩的热情，早已持续多年。

从2004年起，武汉政府就多次公开提出试发行“体育竞猜型赛马彩票”的相关提案。

民盟武汉市委秘书长秦英巍一度被业内称为“马彩第一人”，2005年，他在武汉市政协会议上提出《大力发展马产业，做大做长赛马产业链》的提案。

2008年，武汉在全国速度赛马比赛中设立奖金，还向现场观众发放了竞猜券。当时，现场观众可以凭手中的门票，根据自己的判断选择“头马”，猜中的观众会获得价值不等的刮刮彩。

到了2015年，时任武汉副市长、全国人大代表的刘英姿，在当年两会上提交《关于加快赛马产业发展推进赛马彩票试点发行的建议》，建议将体育彩票与速度赛马有机结合，形成具有中国特色的赛马型体育彩票。

武汉多次争取马彩背后，收益当然是至关重要的一环。

国际赛马联合会（IFHA）公布的数据显示，2017年该组织共实现赛马彩票销售收入1054亿欧元（1570亿新元），共发放赛马彩票奖金32.6亿欧元。

值得注意的是，全球马彩销售收入占全球彩票业收入的67%，是名副其实的第一大彩票品种。

2009年，时任武汉市副市长的刘顺妮曾在全国两会呼吁开放马彩。她在提案中分析，赛马彩票能为社会提供600万个就业机会并拉动相关产业链，至少扩大内需1779亿元（人民币，379亿新元），实现产值3000亿元。

不过，瞄准赛马和马彩这块“肥肉”的不止武汉一个城市。

2021年1月，广州在政府工作报告中提出“打造穗港马产业经济圈”。4个月后，借助粤港澳大湾区一体化优势，广州迅速与香港赛马会签署了框架合作协议，宣布2025年举办赛马常规赛。

更知名的“对手”来自海南。

2018年4月，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式对外发布。上述文件明确鼓励海南发展赛马运动等项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

不少业内人士都认为，海南发展赛马上下游产业，实际上得到了国家层面的支持。

中国城市研究院副主任宋丁分析，和其他地区相比，海南目前是全岛自贸区，自由度更高，发展赛马等国际赛事具有更大优势。

落地可能性

近些年，尽管武汉做了不少准备工作，但在不少业内人士看来，距离真正马彩落地，仍相距甚远。

中国彩票行业沙龙创始人、北京社会管理职业学院苏国京教授告诉中国新闻周刊，目前国内各大城市，不论在赛马文化推广还是赛马赛事落地方面，准备工作还远远不够。

国际赛马起源于欧洲中世纪庄园主之间的赛马比赛，最后逐步形成了一种重要的社会活动。

苏国京认为，目前欧美赛马和马术类竞猜发展好的国家，大多有深厚的马术文化底蕴和固定成熟的赛事体系。此外，赛马规则的建立、场地硬件的配套、专业人员的补充，还有成千上万的马迷的培育，均需要长时间的积淀。

“比如我们展开国内体育赛事的竞猜，足球至少有中超联赛，但是赛马目前连固定的全国性比赛、联赛都没有。”他坦言。

中国彩票行业智库专家委员会成员杨天婴对中国新闻周刊表示，就连马匹本身，目前国内相关产业也不尽如人意，最优质的赛马大多依赖进口，围绕赛马的相关服务环节，也需要提高。

中国马业协会秘书长岳高峰曾对媒体透露，全国马匹存栏量从上世纪八十年代居世界首位的1100万匹，下降到目前的360多万匹。全国29个地方马品种资源中有10个品种面临灭绝的危险。

根据《中国马术行业发展状况调查报告》估算，2015年至今，中国每年进口马匹的数量一直保持在2000匹左右。

此外，关于赛马竞猜的争议，一直是横亘在赛马行业发展面前的绊脚石。

“和其他体育产业形成鲜明对比的是，赛马竞猜是赛马产业非常重要的一环。即使在一些赛马文化深厚，赛马产业发达的国家，如果缺少了竞猜环节，赛马运动的影响力和市场效益也会大打折扣。”杨天婴说。

但发展马彩和赌马之间的界限如何把握，仍是难题。

有业内专家告诉中国新闻周刊，2008年武汉在全国速度赛马比赛中设立的奖金，实际上出自政府，如果要赛马赛事自身形成资金池并有效运转，难度不小。

据悉，目前国际上的速度赛马竞猜形式多达十几种，香港赛马会所沿用的模式基本与国际上一致。早年的广州赛马会所出售的马彩也是只有竞猜“头马”、“双环”与“位置”几种竞猜形式，与商业赛马彩票有本质的区别。

尽管目前困难重重，但武汉相关人士仍然信心满满。

武汉商学院体育学院国际马术学院名誉院长夏云建最近公开表示，武汉政府再提争取赛马彩票试点，经过了多方的研究，并非空想而来。

夏云建表示，武汉这次提出的是即开型竞猜赛马彩票，与国际商业性的赛马彩票有着本质的区别，就像福利刮刮彩一样，只是参与的形式变换成赛马运动。“我们希望通过发行竞猜型赛马彩票，提高赛事与观众的互动性，为赛事增加更多娱乐性。”

苏国京则告诉中国新闻周刊，目前谈及的马彩，实际上分两种，一种马彩是即开票形式的，和比赛结果没有真正关联，只是为了某个赛马活动和赛事发行的一类带有赛马图片，可以及时开奖的即开票型彩票。发行这类马彩很容易，但是影响力和意义较小。第二种就是实时赛马竞猜类彩票。

在苏国京看来，如果是针对赛马赛事，发行可预测赛果，实时购买的彩票，还需要很长的时间去探索。在苏国京看来，如果是针对赛马赛事发行可以预先或者时时购买的、预测赛马赛果的彩票，还需要很长的探索。

杨天婴认为，如果国内城市开放马彩，按照《彩票管理条例》，要由体育部门申请，财政部批准发行，其发行销售环节、资金的归纳流向等都要纳入体彩系统，这样才能统一规划公平的赛马体系。他说，“毕竟国内彩票初衷都是为了公益”。

文旅争夺战

既然现实困境重重，为什么武汉仍然将马彩写进规划？

不少业内专家认为，这与近年来各大城市挖掘特色IP，发展旅游业密不可分。

近年来，寻找城市特色进而发展特色文旅产业，成为各大城市竞争中的关键着力点。为此各大城市都“挖空心思”。

与武汉同属中部省会的长沙，近年来成为“网红城市”。白天橘子洲、晚上文和友，再排队喝一杯茶颜悦色，成为游客到长沙打卡的“标配”。去年，在“国潮”崛起的声浪中，长沙本土虎头局、茉墨点心局等中式糕点品牌踩准“风口”，成为又一批网红打卡地。

自身旅游资源相对普通的合肥，也计划打造“高水平打造国际知名旅游城市”。

具体到武汉，体育带动旅游，形成文化再反向助力城市发展，成为武汉探索的重要方向。

杨天婴说，发展体育赛事旅游，武汉实际上选对了方向，因为不论从体育底蕴还是赛事经验，武汉都比较丰富。

2019年武汉开发区（汉南区）被授牌“国家体育产业示范基地”。

近年来，体育赛事带来的综合旅游效应越来越被业内关注，几乎每一次大型赛事，都带动了周边酒店、商业、娱乐等服务业发展。

据了解，武汉举办的首届“世界飞行者大会”吸引了50万观众，首届中国汽车摩托车运动大会吸引约10万人次观众到场观看。

武汉开发区（汉南区）文体局负责人对外透露，2018年该区旅游总收入达180亿元，其中，体育赛事占到118亿元。

在杨天婴看来，赛马未必是当前武汉发展文旅产业的最佳选择。因为赛马不仅投入大，用时长，而且目前世界范围内，即使在一些赛马、马彩体系成熟的国家，也面临着严重的观众老龄化问题。

此外，最近两年，上海、深圳等城市提出了打造“电竞之都”口号，面向年轻人市场。

“打造文旅之城，其实可以选择一些年轻人更喜欢，未来发展潜力更大的产业。”杨天婴说。