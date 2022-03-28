元宇宙金融需要“规则”

来源：中国银行保险报

作者：苏洁

“元宇宙是一个平行于现实世界且能互联互通的虚拟世界，是对现实世界的超越，是新型虚实相融的数字技术应用场景和经济社会形态。”中国中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、教授欧阳日辉在近日举办的2022中关村论坛系列活动——第九届中关村金融科技论坛年会上说道。

经过2021年的喧哗，元宇宙市场逐渐回归理性，越来越多人认为元宇宙是代表未来的技术和场景发展趋势，金融机构也开始探索元宇宙。那么，元宇宙对于金融发展有哪些影响？如何利用元宇宙理念和技术推动金融创新发展？

众说纷纭

到底什么是元宇宙？众说纷纭，目前为止还没有统一的概念。关于元宇宙的分歧在于——元宇宙是不是下一代互联网。越来越多的机构和学者认为，元宇宙就是下一代的互联网，即互联网3.0时代。

欧阳日辉认为，元宇宙将会有一套自己的经济金融体系和逻辑，用来打通整个元宇宙世界的流动性，且这套系统能够与现实世界的经济金融体系互联互通。元宇宙的金融中，支付是切入点和关键。另外，最重要的是金融机构要有元宇宙思维，提升客户的沉浸式体验，未来VR、AR可以进一步丰富线上服务范围，给客户更好的体验，增加客户黏性，届时元宇宙技术对金融数字化转型和创新发展也有很大的作用。

近年来，随着元宇宙概念的不断引爆，数字孪生、人工智能、物联网受到市场持续关注和追捧，创新型技术服务企业近年来也得到市场青睐。

金融机构试水

欧阳日辉表示，金融的元宇宙世界有两条途径：第一条途径是，在元宇宙的世界，现实中的金融如何渗透，如何寻找新的金融发展创新的空间。第二条路径是，元宇宙的理念，或者说元宇宙的思维和技术创新对金融创新发展会产生影响。

据了解，目前在中国以外的银行已经对元宇宙进行前沿探索，如法国巴黎银行、韩国国民银行、美国银行都在进行探索。国内银行也在进行积极探索，比较有代表性的是浙商银行、江苏银行、百信银行三家银行。

百信银行作为中国国内首次表态要迎接元宇宙的金融机构，2021年，该行首位虚拟数字员工AIYA（艾雅）正式出任“AI虚拟品牌官”。据了解，百信银行作为原生的数字银行，服务了7000多万客户里多数是年轻用户。

百信银行首席战略官陈龙强表示，元宇宙的本质是数字经济所孕育的下一代互联网，是与现实世界互联的沉浸式虚拟世界，它具有六大核心要素，包括人、场、物三个最基本要素，即虚拟数字人、沉浸式的虚拟空间以及虚拟物品、虚拟资产等，底层系统还包括数字科技、数字经济和新的数字文明。

陈龙强指出，元宇宙为银行业数字化转型提供了重要抓手，主要体现在三个方面：一是人的变化。元宇宙更强调体验经济，数字人正在兴起，人与“人”的交互体验在某种意义上要比人与手机的交互更智能、更友好；二是端的变化。VR、AR等智能终端或者运算平台的出货量正在急剧上升，未来用户基数和时长将迎来大的拐点，成为元宇宙非常重要的入口；三是资产的变化。Web3.0和区块链技术带来去中心化的价值流通体系，传统的金融资产将面临挑战，监管和金融机构要预防新的金融脱媒。

2021年，江苏银行也开始了金融元宇宙的试水。通过尝试全新的金融服务模式，打造无需到金融网点、无需安装金融APP、无需消耗手机流量的便捷金融体验。为客户搭建了电信诈骗阻断、普惠金融产品推广、老年人关怀等场景，让客户真切感受到金融科技带来的改变，同时赋予人们更好体验世界的能力。

“客户感知、客户连接以及服务呈现是金融元宇宙的三个重要领域。”江苏银行信息科技部负责人介绍，“这些领域往往与金融结合较少，积累也较为薄弱，可能成为元宇宙赛道的关键。抓住了客户体验，就抓住了未来的金融服务的核心。”

公开数据显示，江苏银行2021年前三季度营收、净利润增速都突破20%，资产质量指标创上市以来最优。亮眼的业绩背后，可以看出江苏银行在数字化转型浪潮中前瞻探索、布局未来的决心。

建立“规则”

有观点认为，元宇宙就是银行等金融机构数字化转型的尽头。对此，欧阳日辉谈到，对于元宇宙金融还是“活在当下”，不要受概念干扰，但要接受元宇宙思维和利用元宇宙的技术。“其实体验并不是金融追求的最高的境界，毕竟金融不是游戏和网购，安全才是金融坚定不移的追求”。

元宇宙是由一个宇宙组成的世界，它并不是一个大同的世界，而存在不同元宇宙之间的交换和资产流动。元宇宙内部的通证和外部资产如何直接挂钩？跨宇宙价值如何进行交换？这些都需要“规则”。

欧阳日辉对未来元宇宙金融的发展提出几点建议：一是要建立和完善元宇宙金融制度，制定相关的规则与道德规范。金融是制度，因此，元宇宙金融必须有一套制度安排。元宇宙既然对未来人类和社会产生巨大的影响，必须要制定好相关的规则与道德规范。二是元宇宙金融要服务实体经济，助推数字经济与实体经济的融合，打造元宇宙经济。

当然，元宇宙的发展还需要技术支撑。中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任李鸣指出，元宇宙的核心要素——组织、身份、资产和活动，这四个要素在技术方面都需要区块链支持。而区块链本身具有的金融属性可以更好地支撑元宇宙当中的数字资产凭证，以及相关资产的交换和流通。

避免认知误区

陈龙强提醒，元宇宙金融在认知上还需要避免几个误区：首先，思维认知上，构建未来的银行服务需要打破传统线性思考方式，避免“刻舟求剑”。就像基于移动互联网的银行服务，不能参照PC互联网的服务一样，由于信息载体、交互体验、操作系统等发生了极大的变化，发生在元宇宙的银行服务，也绝非基于智能手机时代的银行服务。元宇宙将带来巨大的范式转换，银行家需要极具前瞻性思维、用户思维和数字化思维才能成功构建新一代银行服务。

其次，价值认知上，在商业银行数字化转型的过程中，不可盲目地追求技术先进，而忽视了与业务的有机结合。技术创新不是为了“花拳绣腿”、做表面文章，技术应服务于业务逻辑，或带来降本增效、提升用户体验，或带来商业模式创新，才能实现经营管理和商业价值的全面提升。

最后，时机认知上，元宇宙是现在时，不是未来时。所有的创新都不是一蹴而就的。而且，元宇宙也不只是大型银行的转型方向，中小银行在技术迭代的过程中同样可以“弯道超车”，通过创造新的商业模式或是赋能继续巩固竞争优势。尤其在产业数字化的过程中，每个银行机构都应该提前布局。

要实现元宇宙与现实世界相容相通，路还很漫长，但却充满了机遇和期待。