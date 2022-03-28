刻画四个字赔偿12万人民币，别再“到此一游”了

来源：新京报

作者：胡欣红

据光明网报道，近日，中国贵州省江口县人民法院依法公开开庭审理了世界自然遗产地贵州梵净山“金顶刻字案”，判决被告陈某支付各项修复及赔偿费用共计123952.08元（2万6427新元），引发了舆论热议。

法院审理查明，2021年7月11日，被告陈某在世界自然遗产地贵州梵净山游览时，使用登山手杖在梵净山金顶摩崖石壁上刻画了“丽水陈国”四个字。这种不文明的行为引发了其他游客的批评，相关现场视频经网络传播后，更引起了舆论关注。

乱涂乱画的不文明旅游行为虽然诟病已久，但由于种种因素限制，依然防不胜防。这种行为不仅增添了清理工作的负担，更有可能导致文物被破坏乃至难以修复，令景区头痛不已。

令人尴尬的是，尽管不文明旅游行为屡屡受到强烈抨击，但只要别太出格，即便被抓了“现行”，大多也只是“教育”了事。但这一次，陈某无疑踢到了铁板。

金顶摩崖石壁不仅属于梵净山国家级自然保护区的人文景观，同时也是贵州省人民政府公布的第二批省级文物保护单位。经专业机构鉴定，被告陈某此举造成文物“部分破损”，对梵净山的景观美学功能和文物造成“不可逆的损害”。其行为不仅危害了梵净山自然遗产安全，也带来了不良的社会影响。

法庭本着损害担责、全面赔偿的原则，依法对陈某进行了判决。在庭审现场，被告也多次表达了道歉和悔意。刻画四个字赔偿12万元，教训不可谓不深刻。

一些每到一地就要写下“到此一游”的人，或者心怀侥幸，或者觉得只要把握一下“度”，别在“重要文物”上动手就可以了。殊不知，刻画涂鸦之类的不文明行为，情节固然有轻重之别，但性质却如出一辙。

对此，不少地方都出台了相应的旅游“黑名单”制度，如果涉嫌破坏损毁文物，还可以依照《文物保护法》和《刑法》等相关规定进行处罚。《治安管理处罚法》也明确规定，刻画、涂污或者以其他方式故意损坏国家保护的文物、名胜古迹的，给予警告、罚款、拘留等处罚。

刻画四个字赔偿12万元，此次法院的判决，足以让当事人为自己的不文明行为付出“疼到肉”的代价。这不仅彰显了法律护航生态文明的力度和决心，也是对文明旅游的常识和底线的再次宣示。

文明出游，别再动不动“到此一游”了！