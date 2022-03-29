祸从口出抑或口直心快

来源：香港01

作者：汤文诗

这时候谈“祸从口出”，不少人自然会认为说的是第94届奥斯卡颁奖礼的掌掴一幕。颁奖嘉宾基斯洛克在台上表示，期待珍达碧姬拍摄《G.I. Jane》续集，言下之意也就是取笑有脱发问题的珍达碧姬，适合饰演要以陆军装发型上阵的女兵。珍达碧姬的丈夫韦史密夫随即走到台上，在众目睽睽之下、电视直播之际掴了基斯洛克一记耳光，回到台下后更怒斥基斯洛克别再提他太太的名字。

奥斯卡颁奖礼向来不乏设计场面，基斯洛克和韦史密夫的这一幕自然也有人如此猜测，但韦史密夫的脏话也令不少直播电视台措手不及，似乎未必是预先设计的场面。但不论如何，脱发是一个健康问题，医学界认为有可能是遗传而来。美国传媒也报道，当地不少有色人种女性也面对秃头问题，故此虽然韦史密夫动粗是不恰当，但基斯洛克对珍达碧姬的取笑也引起了不少人的声讨。

再者，奥斯卡颁奖礼的嘉宾发言往往经由大会确认，外界因而猜测大会是否也认同这种言论，以别人的脱发问题来开玩笑。像这种场合，台上嘉宾的发言肯定是经过深思熟虑，与其说是一时口误，倒不如说反映了一些人的想法或意识。

拜登曾言“不能让普京继续掌权”

不过谈“祸从口出”，另一个例子在国际政治上同样引起严肃的关注。美国总统拜登周六（25日）访问波兰期间，不但批评入侵乌克兰的俄罗斯总统普京是“刽子手”，更不按讲稿地称“不能让普京继续掌权”。须知道公开声称一个国家的领导人不应继续掌权，往往被视为有寻求政权更迭的意思，在国际政治上并不能当成说说而已。欧美政府要求俄罗斯撤兵甚至承担侵略的责任，是一回事，但若然寻求更迭俄罗斯政权，那就是另一回事，直接影响到双方对局势的研判，随时影响寻求共识、早日言和的可能。

是故，白宫迅速澄清，指拜登并非寻求俄罗斯政权更迭，美国国务卿布林肯亦说，美国并无寻求更替俄罗斯政权的战略。法国总统马克龙也呼吁，各方应对俄乌冲突时要克制言行。

拜登虽然不是第一次失言，例如在两个月前便曾经表示，俄罗斯对乌克兰的入侵若然是小规模，那引起的反应便会较小，便解读为对俄罗斯的入侵行为开绿灯。其后拜登也要澄清，俄军只要越过乌克兰边境，那就构成入侵。不过到底拜登只是一再失言，还是反映其心底的盘算，那实在耐人寻味。或许跟基斯洛克的取笑言论一样，失言背后反映了拜登的想法。

所以在不少时候，祸从口出其实是一种口直心快，归根结柢是当事人的想法问题。若要避免麻烦，与其说要勒住舌头，更根本的做法或许是疏理好对事情的看法，想清楚应有的原则和价值观。日前香港一名建制派专栏作家不点名狠批特首在交代疫情时，笑得灿烂说“现在取得了阶段性成果”，闻说得到了很多人的认同。她的批评如果成立，问题到底是一时表达得不好，抑或反映了当事人的真实想法？