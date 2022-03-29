奥斯卡耳光：以爱之名和以幽默之名都有毒

来源：联合新闻网

后人再谈论起2022年的奥斯卡颁奖典礼，不会是珍康萍破纪录地再度夺下最佳导演奖，也不会是疫情下的盛典在三年后终于又有主持人了。这些亮点全被威尔史密斯的惊天耳光给遮掩了。

起因是颁奖人克里斯洛克拿威尔史密斯妻子洁达的光头作文章，说他正期待她主演的“魔鬼女大兵”续集。当年此片女主角黛咪摩尔剃了大光头主演，削去长发以示与男性拼搏的决心与强悍。

但洁达的光头是因为自体免疫疾病而引起脱发，在家人心理建设下，才有勇气以光头示人。洛克发言正打中她的痛处。史密斯为爱妻出头，当场上台呼巴掌，下台碎念脏话还被消音，在场影星及萤幕前观众还兀自狐疑：“咦，这是作效果吗？”

事到如今，舆论大致分成两派：一是洛克拿他人疾病讪笑，失之刻薄，即使他辩称“没有恶意”。二是，再怎么盛怒，公开诉诸暴力，就是很坏的示范。史密斯后来以网球大小威的传奇父亲“王者理查”一角得了最佳影帝，更引此角色自我辩护：“为了家人，爱就是会让人做出疯狂的事。”

这事一点都不难懂：“以爱之名”挥拳，并不会让暴力行为变得伟大。尤其挥拳者并非毫无资源伸张正义的弱势者。暴虎凭河公然在盛典中揍人，固定是大快（家）人心，也失了影帝格调。

“以幽默之名”掩过，同样理亏。洛克嘴贱，且毫无节制，屡次踩性与种族裔底线，大导演李安和林书豪都已抗议过：同样是奥斯卡，安排亚裔儿童拎公事包上台，戏谑说亚裔是勤奋的代表，若台下观众不高兴要拿手机抗议，啊抱歉，你手机可能也是亚洲童工拼装的哩。

耳光风波在洛克表明不提告后，史密斯免去抱着小金人坐牢的风险；但有人主张该追回他的奥斯卡，以惩暴力。果若如此，史密斯将再创下抱金最短纪录。

幽默若是自嘲，或损人而让对方也莞尔一笑，那才是高明；若是以他人的痛苦为讪笑的材料，那叫刻薄。

台湾“喜剧”演员“博恩”立马完美诠释“无视他人痛苦”的功力。他在面簿评论奥斯卡耳光，说洛克以后应该会小心，“只开没有双臂的人的玩笑”。无臂当然就无法甩耳光了。这好笑吗？无臂的身障者只是没有手，并不表示他们没有感受、不会觉得痛苦。嘲笑脱发症就吃了一耳光，哪嘲笑身障者，该如何呢？

你以为无臂者不能打人吗？看看帕奥吧，无臂人以脚及肩膀着力都能拉满弓、参加射箭比赛了，百步穿扬，当然也能穿心。暴力无法根治低级笑料，也罢。