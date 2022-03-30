遏制考研“高考化”：必须扛住功利化办学压力

来源：光明日报

作者：蒋理

2022年中国研究生考试普遍进入复试阶段，据媒体报道，今年共457万学生参加考研，最终只有约130万考生入围复试，考研上线率不到30%。公共讨论中也出现一种观点，认为激烈的竞争让考研日渐“高考化”。

可以说，为了应对考研的激烈竞争，一些本科院校围绕考研组织教学，高校教育应试化趋势有所显现，一些本科生也把考研作为毕业求职外的另一条出路。考研国家线与高考省控线一样，受到社会关注。随着近年来考研报考人数激增，国家线水涨船高，一些考研学生落榜后，继续选择“二战”“三战”。

这是高等教育普及化之后的必然结果吗？2021年，中国高等教育毛入学率已达57.8%，高考录取率已经超过90%，在所有适龄学生都是“大学生”之后，要比拼的似乎就是“研究生”身份了。出现当前考研“高考化”的趋势，根源在推进高等教育大众化、普及化的过程中，社会的教育观、人才观没有得到同步调整，学历导向仍被有意无意地强化，高等院校以学历为导向办学，学生以提升学历规划学业发展。直面考研“高考化”这一趋势，扭转社会的“唯学历”论，推进中国社会从学历社会向能力社会的转型迫在眉睫。

针对“超过300多万考生落榜”的现实，不少人呼吁扩大研究生招生规模，让更多考研生“上岸”。研究生扩招，从眼下看，似是“多赢”之举：更多学生考研成功，既能延缓本科毕业生就业难，也能降低考研竞争难度；对于高校来说，则收获了研究生教育的大发展，很多地方本科院校随着研究生扩招，也可招硕士，举办研究生教育，提高办学层次。然而，必须指出的是，这是需要警惕的短视、功利之举。

遏制考研“高考化”，应严控中国研究生教育规模，如果为迎合“考研热”而扩大研究生招生规模，将进一步刺激“考研热”，加剧学历高消费问题。以全国教育事业发展统计公报测算，从1998年到2021年，中国硕士招生扩大17.3倍，远高于普通本科招生(5.8倍)和博士招生(7.4倍)的增幅。2007年，教育部曾提出“研究生扩招比例将控制在5%以内”，同时对研究生培养质量提出要求，不过这一比例随后被突破。

这是因为，发展研究生教育存在两个现实“压力”。一是本科毕业生就业难的压力，扩招硕士可给面临就业难的本科生更多深造机会。二是对于很多高等学校来说，是否举办研究生教育，研究生教育规模有多大，是中国高等教育界评价学校办学水平的重要指标，与这样的指标对应，很多本科院校也在积极申请硕士点、博士点，向综合性研究性大学转型。

说到底，这些都是功利化办学的“压力”。当前，发展高质量的研究生教育，遏制考研“高考化”，治理学历高消费问题，必须扛住这些短视、功利的“压力”，严控研究生招生规模，提升本科院校教学质量水平。按照国家层面印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况，推动形成不拘一格降人才的良好局面。

作者系教育研究者