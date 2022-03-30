挖矿热潮“退烧” 显卡报价雪崩

来源：广州日报

近日，“显卡报价雪崩”的话题备受关注，甚至登上热搜。“最近的价格已经比之前便宜了不少。”走访时，海珠区某电竞产品品牌门店销售人员向广州日报记者介绍道，目前店里基本各个型号都有货。

据了解，近期显卡价格从上游起做出调整，比如一线显卡大厂华硕近期就发布显卡3月下半月执行最新成本价格的调整政策。显卡价格为何下跌？是否还有进一步下滑的可能？记者走访并了解到，受“挖矿”热潮的消退，当前市场对于显卡的需求已经出现下滑。

文、图/广州日报全媒体记者 许晓芳

显卡价格大幅下跌 有买家“一天亏一千”

据悉，近日国内外市场显卡价格出现大幅度下跌。其中，英伟达高端显卡GeForce RTX 3080的价格在澳大利亚市场一天内跌幅达到35%，报价由2299澳元(约1万元人民币)降至1499澳元(约7000元人民币)。

记者从有关比价平台上了解到，很多显卡品牌都已经出现价格的历史新低或者是比“双11”“618”等购物促销节点更低的售价。比如，京东官网在售的华硕RTX3070TI系列的一款显卡，就从2月份7000元左右的售价下滑至5484元。

“我刚刚卖出去一张卡，小赚一笔，但换了一张新卡亏了一大笔。昨天一天就降了1000元。”游戏重度爱好者小张3月28日表示，自己购买的一款限定卡此前售价是13999元，然后降到了9999元，“等其价格降到8999元我出手了，但现在的售价到了7999元”，小张也表示，按照发售期的价格水平来看，他应该没亏多少，“因为那个卡就算是非限定版的，预售价也应该是7999元”。对于小张来说，玩4K游戏是其购买游戏显卡的重要驱动力，“为了流畅玩游戏，只能忍痛升级。”

显卡巨头纷纷调价 中高端显卡仍存在缺货

从供应链端，显卡价格也正在出现调整，据华硕品牌有关负责人介绍，华硕显卡工厂3月份下半月开始再次调价，针对部分型号工厂出货成本价格再次有所下调，相对3月初执行的最新价格调整政策详情如下：3080TI个别型号下调500元；RTX3080系列高规格型号下调1000元左右；RTX3070TI系列全部型号下调300元；RTX3070系列全部型号下调200元，而其他型号暂时没有任何调价动作。

无独有偶，有消息称，另一品牌七彩虹显卡3月份再次调整成本价格体系，工厂已经确定针对部分型号再次执行价格调整政策。其中，3070以及以上型号，全部下调100～350元不等；3060TI、3060、3050系列价格维持不变；1660S、2060系列普遍下调50～150元不等；而其他型号暂时维持不变。因此，对于显卡未来的价格走势，业内人士普遍认为仍有下调空间。

据悉，显卡巨头AMD近日宣布完成了以500亿美元收购半导体生产商赛灵思的交易，创下了芯片行业收购规模的新纪录。对于这笔交易对于AMD显卡产能的影响，AMD CEO苏姿丰表示，收购赛灵思意味着AMD将会更高效地掌控供应链，从而让更多的产品进入到客户手中。据了解，当前在官方门店，很多款式的显卡货源已经相对充足，但记者也在有关销售平台上注意到部分中高端显卡也存在缺货的情况。

提醒

“挖矿热”退潮

消费者需警惕翻新卡

据悉，加密货币在2021年的热度使得显卡的受众群体不再仅仅是游戏玩家，更加上了对中高端显卡需求量更大的“币圈玩家”，面对这一市场行情，更有很多“黄牛”囤积居奇，加入对显卡的价格炒作。

有业内人士表示，显卡价格的回调与“挖矿热潮”的“退烧”密不可分，并表示“现在市面上有很多显卡都是之前挖矿客淘汰的，消费者在选购时还是要认准有保障的渠道，并对一些价格明显偏低的产品多留个心眼”。

据他介绍，由于挖矿时使用的显卡是24小时不间断运行的，对于显卡的损耗程度很高，因此消费者如果买到这样的“以旧充新”显卡可能很快会遇到蓝屏、黑屏等情况，“而且这样的显卡是得不到售后保障的”，该业内人士提醒说。

在产量出现上涨的情况下，市场对于显卡的需求却未见明显增长。记者也注意到，有很多网友也表示“目前国内没有什么好的端游，办公的话也用不了那么好的显卡，要是十年前游戏玩家电脑配置需求会比较大”，而且也有网友认为其实主要是中间商在囤货，并指出40系显卡即将推出，“加上专门矿机有更高效率，30系显卡价格大跌可以预期”。