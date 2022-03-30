反PUA不加班 这届00后找工作“挑老板”

来源：中国青年报

作者：单恭

22年前，1771万名“千禧宝宝”呱呱坠地；22年后，高校毕业生首次突破1000万。第一批00后，开始步入社会。

和80后、90后一样，00后也逃不过一些“标签”：“怼”老板、任性裸辞、玻璃心……第一批00后还没入职场，社交媒体上已经出现不少的质疑声。“标签”难免偏颇，当00后真的进入工作岗位，到底是什么样子？

2000年出生的王咩咩（化名）今年毕业。大二暑假，王咩咩通过应聘平台找到了一份媒体实习工作，大三暑假，她又去了一家互联网公司，在市场部做新媒体运营。在她看来，这届00后最大的特点是目标明确。大家决定考研还是就业的节点越来越早，一旦确定方向，就会全力以赴。

00后的目标明确，源于更丰富的信息摄入和更激烈的竞争环境。他们大多从小就接触互联网，能获取更多元的信息，从而了解网上的同龄人正在做什么，选择不同的道路各有什么利弊。为了早点确定职业方向，很多人在大一时就会找好几份实习，在实习中试错。

不仅目标明确，这届00后还很乐观。有调查显示，超过20%的大学生预期自己毕业后月薪过万，这与大多数00后在物质条件不错的环境中长大不无关系。也正因此，很多人在找工作时更看重兴趣。生于2000年的椰子（化名）去年毕业，毕业前有四五段实习经历，现在是一名独立摄影师，家里养了一只狗和两只猫，还有一只乌龟、一只鹦鹉和一只蜜袋鼯。

与人们通常意义上的“打零工”不同，00后的灵活就业是在互联网、大数据等新技术应用背景下的自主就业和创业。思维活跃、有创造力的职场新人，向往更自由的工作环境，能为自己的爱好工作，对他们来说远比在大公司做“螺丝钉”强。

如果选择进企业工作，00后在兴趣之外，更看重公司氛围。王咩咩最近正在考虑跳槽，原因是公司“画饼”。老板许诺项目成功后有奖金，但项目进展并不顺利，组里运营的新媒体要靠刷点击量才能完成KPI，所有人都在无效“内卷”，下班太早会被质疑不够努力。

在我看来，00后是最具备职场平等观念的一代人。他们普遍认为员工和企业就是合作关系。既然是合作，就应该互惠互利，互相尊重。为了公司付出一切、疯狂996的时代早就过去了，反对无效加班，拒绝PUA（精神控制），才是他们奉行的职场观。

求职者和招聘者的地位也正在对调，一些00后开始反向背调公司，其中“试用期大于6个月且工资比例小于80%”“996的公司”“单休大小周还不给加班费”成了高频次问题……背调公司“排雷”也变成许多00后进入职场的第一步。

对企业来说，了解00后的价值观对招纳人才非常重要。和80后、90后相比，00后更加“个人主义”，更关注自身情绪和需求，他们认为能实现人生价值的方式有很多种，不一定要通过工作达成。企业要做的，就是激发他们的兴趣，让他们真正从工作中获得满足感，而不是用“你要为公司创造什么”式的爹味语气驱使他们工作。

对大多数00后来说，反对无效加班并不意味着“躺平”。真遇到自己热爱的事情，00后比谁都“卷”。网上不乏00后大学生做UP主和主播，为了拍出一期有趣、有料的视频花费数周甚至数月精力。对他们来说，加班可以，但要让他们觉得这是有意义的。

值得一提的是，在00后人群中，求职观念也更加平等。女性福利成为00后最关注的企业福利之一。越来越多的企业开始给女性员工放“姨妈假”，开始为准妈妈制订专门的优待政策，获得了女性求职者的认可。在网上，不时可以看见有00后发帖呼吁男女同工同酬。开阔的视野和包容的成长环境，让他们比任何一代人都更具备平权意识。

福耀玻璃创始人曹德旺曾说：年轻人不喜欢加班，这是时代的进步。中国正处于从“人口红利”到“人才红利”的关键时期，在工作中实现人生价值，工作与生活能够平衡，才是当代年轻人最关心的事情。