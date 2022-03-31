“我已阅读并同意”？七成受访者很少或从没阅读过App用户协议

来源：中国青年报

前不久有媒体报道，5款下载量过亿次的手机App，平均每款需要用户“阅读并同意”的协议内容约有2.7万字。不少网友自嘲，这些年撒过最多的谎就是“我已阅读并同意用户协议”。下载App时你会阅读用户协议/隐私协议吗？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1561名受访者进行的一项调查显示，70.9%受访者很少或从没阅读过App用户协议/隐私协议。64.1%的受访者指出当下的App用户协议冗长复杂，62.3%的受访者建议将与用户关系密切的重要部分在协议前面突出显示。

受访者中，00后占26.7%，90后占42.4%，80后占25.2%，70后占4.9%，60后占0.8%。

70.9%受访者很少或从没阅读过用户协议/隐私协议

浙江杭州某高校研究生周佳怡在下载App时，一般不会仔细阅读用户协议或隐私协议，都是直接勾选同意，“就算要看也只会扫一眼前面几条的内容，后面的就没耐心读了”。

下载App时，70.9%的受访者很少或从没阅读过用户协议/隐私协议，其中20.5%的受访者从没读过。仅22.8%的受访者经常阅读，6.3%的受访者基本都阅读。

“首先内容太多，其次是协议内容比较刻板，用户大多没耐心读完。”周佳怡说。

南昌某高校大二学生吴洁下载App时，从来没看过用户协议或隐私协议，“老师曾告诉我们，在使用互联网软件时一定要阅读一下隐私条款，但现实中很少去读。下载App是因为需要使用，就不得不同意用户协议，因为不同意就会被退出去不能使用”。

App用户协议存在哪些问题？调查中，64.1%的受访者指出冗长复杂，用户无法在较短时间内读完或读懂，61.3%的受访者觉得用户个人信息收集使用部分写得模糊，54.5%的受访者指出是不同意则不能用，28.6%的受访者表示一些协议中嵌入了其他协议，23.1%的受访者指出有的协议一次同意即次次同意。

周佳认为，App用户协议中有些内容可以用更加简略的方式概括出来，不要玩文字游戏。“一些运营商用复杂的条款把用户绕糊涂了，想要免去自己的责任，而用户在没有时间读完协议的情况下勾选同意，完全不清楚自己让渡了哪些权利”。

62.3%受访者建议将与用户关系密切的重要部分放前面突出显示

吴洁说，App用户协议确实太长了，很少有人愿意全部看完。希望能够简洁明了。“其实个人隐私信息包含的内容就是那些，需要我同意被获取哪些信息，为什么不可以直接列出来？哪些是我要承担的责任，我的哪些权益被保护了，希望能够在协议开头列出一个清单，帮助用户快速了解”。

治理与规范App用户协议，62.3%的受访者建议将与用户关系密切的重要部分在协议前面突出显示，60.6%的受访者期待进一步明确“必需信息”“第三方”等核心要素范围，60.4%的受访者希望通过清单简洁明了地列出需要了解的内容，降低阅读门槛。

“不需要的隐私信息不要收集，比如一款软件需要发照片，访问相册是需要的，但没必要收集位置信息。我在一款App上选择了拒绝定位，结果还是会被推荐附近的商家，推荐得太准了，我的拒绝根本没起作用。”吴洁希望，用户要有拒绝的权利，商家不能再利用技术手段欺骗用户。

周佳怡希望，国家能够出台相关法则来规范App的运营。同时制定用户协议范本，让用户协议起到保护平台和用户双方权益的作用，用户在权利受到侵犯时，也能通过这个协议维权。

调查中，34.0%的受访者建议压实手机应用市场责任，从源头做好把控，29.1%的受访者建议消费者自己提高个人信息保护意识，28.6%的受访者希望通过抽查监测等方式，要求不合规运营者整改，22.0%的受访者建议制定用户协议范本，供行业参考，18.4%的受访者认为消协组织可提起公益诉讼，以此形成震慑。