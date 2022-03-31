来源：《新京报》社论

据新京报报道，3月30日，国家网信办、国家税务总局、国家市场监管总局联合印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》（以下简称《意见》），提出加强网络直播账号注册管理、加强网络直播账号分级分类管理、维护商家和消费者合法权益、规范税收服务和征缴、打击涉税违法犯罪行为等内容，切实推动网络直播行业在发展中规范，在规范中发展。

直播带货是网络直播营利行为中的常见形式。靠网络直播营利，无可厚非：作为互联网新业态的网络直播蓬勃兴起，本就是经济活力的反映，其在促进灵活就业、丰富消费场景、繁荣网络生态、服务经济发展等方面发挥了重要作用，尤其是在疫情期间，直播带货切实提升了供需对接效率，助力了内循环，有效地推动了消费复苏。

如果说，网络直播的积极价值是其A面，那网络直播营利行为中的诸多乱象就是B面。就眼下看，B面上“野蛮生长”的印记仍未消退：拿直播带货来说，无论是频频翻车的卖假货问题，还是一些头部主播被查出的逃税问题，都经不起法律的审视。

“野蛮生长”，看似是在生长，可“野蛮”往往会成为持续生长的绊脚石。可以肯定的是，若那些损害消费者权益、涉及偷税漏税的乱象不消，那“问题连着问题”迟早会点中网络直播的死穴。

在此背景下，网络直播进入规范化监管时代，几乎是必然。事实上，此前多部门就已联合发布相关规范文件。但之前主要侧重于直播营销行为规范，这次三部门印发《意见》，还补上了税收征缴方面的规范内容。

在去年下半年税务部门开启网络直播行业税收秩序治理，多起网络主播偷逃税款事件浮出水面的情况下，明确要加强对网络直播营利行为的规范性引导，并就“规范税收管理，促进纳税遵从”提出明细要求，显然是有的放矢。

应看到，网络直播活动中涉及多元主体，存在“台前幕后”责任划分不清、“线上线下”环节错综复杂等难点。其中各主体之间的法律角色又有所重叠，这就涉及多头监管问题，需要的是多方位和全周期的持续性监管。也因此，不论是规范网络直播营销行为，还是规范税收管理，都离不开跨部门协同监管长效机制。

以税收问题为例，鉴于网络主播收入构成多元，相比传统用工模式，其查税难度更高。在这个过程中，包括“非税”业务核查+银税信息共享+“云化”打通等就不可或缺。

《意见》明确，网络直播平台应当配合相关部门依法实施的监督检查，提供必要的文件、资料和数据等，并为依法调查、检查活动提供技术支持和帮助，还要求多部门建立完善部门信息共享机制，共享网络直播发布者认证登记等直播营利信息，显然颇具针对性。

“规范是为了更长远的发展”。跨部门协同监管，不光是着眼于“管”，也是着眼于“引导”。《意见》就提出，要加强联合奖惩，保护网络直播平台、网络直播服务机构、网络直播发布者依法规范开展生产经营活动的各项合法权益，对依法依规经营、诚信纳税的，各有关部门依法依规评先树优给予鼓励支持。该奖的奖，该惩的惩，有助于以正向激励营造更健康的直播生态。

网络直播越规范，发展之路越长远。通过构建跨部门协同监管长效机制，加强对网络直播营利行为的规范性引导，绝非要点杀网络直播行业，而是要助其走得更稳更远，最终既为社会贡献出更多积极能量，也为直播行业在健康发展的路上开拓更大的天地。