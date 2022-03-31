严肃看待台湾新一波疫情暴发

来源：中时社论

今年1月下旬台湾本土疫情曾有小暴发，当时外界担心接下来的春节会出现大暴发，所幸病毒被压制住。但那次安然度过危机，似乎让台湾从政府到民间都过度松了一口气，以至于防疫出现松懈，陈时中甚至动心起念开始部署参选。现在疫情又起，短短数日本土案例即破200例，更严重的是呈现多县市、多点、不明感染源的传播，恐将预告着未来更大规模的感染。大家一定要绷紧神经，认真应对此波疫情。

这波疫情和上波最大的不同，是上次感染群聚很集中，绝大部分都找得到传播链。但这次已有19件不明感染源待厘清，找不到彼此在地域或职场的关联性，且多例是当事人自行筛检才浮上台面，显示本土社区有多发感染点，传播链从北、中、南到东部都有，呈点状四散于台湾各地，和年初因机场或港口传入的感染链截然不同，本土社区的疫情风险明显升高，指挥中心不得不暂缓4月将隔离天数缩短为七天的政策。

检讨起来，这次疫情再起，和之前我们顺利压制疫情带来的成功感有关。当时全球奥密克戎肆虐，台湾却有如纯净乐土，溜进来的案例都被严格阻绝，春节有多达2万人遭到隔离。因此疫情在1个月后消退，3月上旬再现加零。台湾又一次成功挡下疫情，民众同感骄傲，但也因此紧张感降低，对持续两年的防疫措施开始感到疲乏，甚至心生不耐与抗拒。民进党政府甚至规划做个总结秀，让陈时中掛上英雄勋章好为选举加分，因此喊出“经济防疫”口号，准备松绑各项管制措施，让民众生活回归常态。

民众也很想重回自由自在的生活，观光旅游业更是渴望解禁，但问题是台湾的条件还不到位。无论政府三催四请或祭出现金回馈，第一剂覆盖率就是死黏着83%不动，显示有人就是死也不打，第二剂也不到八成，与欧洲、以色列的九成五以上打好打满差很大。

尤其是75岁以上长者约三成没完整接种两剂，而长者的重症与死亡率比年轻人高很多，即使有接种，现在抗体大多消散了，何况还是没接种的长者，一旦感染更是危险。香港长者接种率只有三成，以至于这波疫情的5000名死者中多为长者。台湾目前只有半数人口打了第三剂，12到17岁的青少年才刚开放施打，所以真的还不到可以放心解封的时候。

部分民众对疫苗却步，其实也与政府对不良事件认定与救济严重拖拉有关。至今疫苗接种不良事件累计1万8000多件，其中死亡1400多例，比染疫死亡的还多，但卫福部预防接种受害救济审议小组（VICP）审查进度极为缓慢，把关还非常严苛，约九成被认定与疫苗无关。民众接种疫苗，不只是为了自保，也是间接为台湾民众的健康安全建立防护网，但当有民众在接种过后死亡，或出现肾衰竭、中风、心肺功能受损等严重后遗症时，却完全求救无门，花费全要自行负担。

媒体报道，一位资优中学生因神经炎手脚抖动无法说话，人生因此变调，却只能自认倒霉，这种风险自负的疫苗政策，让民众对政府失去信任，觉得打疫苗比感染病毒更危险。但如果接种率无法拉升，便会卡住解封的脚步，除非蔡政府敢撒手让台湾每天成千上万人确诊，像现在的香港和南韩，但习惯少量疫情与零死亡的台湾民众心理上绝对承受不了，必将让蔡政府夸口的防疫信誉完全破产。

民众愿意配合防疫，是为了保护自己，但若是因此牺牲工作拖累亲友，就会产生抗拒，抗拒又会影响防疫。春节时的匡列隔离雷厉风行，虽挡下疫情，却吓得不少民众拒绝配合实联制，新北日昨还有确诊者躲在公寓裡佯装不在家。这是因为政府给隔离者的损失补偿不够，这方面再不改善，将面临更多疫调上的困难。

奥密克戎的重症与死亡率都较低，等到台湾的疫苗覆盖率更高时，的确可以逐渐放宽管制，并把轻重症做好分流，保留医疗资源用在刀口上。但陈时中若急着下庄，而在解封措施上有政治考量，就是拿全民健康当赌注。防疫政策，不能为某一个人的生涯野心当伴奏。