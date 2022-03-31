美国可能从中国的数据隐私法规中学到什么？

来源：美国之音

作者：詹宁思

来自美国加州奥克兰市的退休保险销售员Wong Shue-teung外出时通常把手机留在家里。他会接到自动语音电话，也不知道自己的行踪是否被互联网追踪。

“很难说，”这位73岁的老人在一个工作日的早晨说。当时他正在市中心一幢高楼的中庭读报纸。“你在使用面簿(Facebook)或者其它什么，你不知道谁可能在听。我不会随身带着手机。我把它放在家里，把它设成语音信箱。我不想接电话。”

像其他典型的美国手机和个人电脑用户一样，Wong先生担心科技公司偷偷收集并滥用他的个人数据。美国缺乏一项广泛的限制互联网内容提供商收集和重新使用人们数据方式的全国性的法律。

智库组织美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)在一份报告中说，一些州有自己的互联网法律，但科技公司和消费者希望有更统一的联邦法规，以缓解目前规则上的“彼此矛盾和有时相互竞争的要求”。

欧盟和中国都建立了针对在线数据收集和隐私的互联网法规。虽然美国可能更熟悉欧盟在这方面的工作，但它也可以通过学习中国的做法而获益。

欧洲vs.中国的监管

上周四，欧盟达成了一项名为《数字市场法》的协议 ，制定了“限制”科技巨头的“市场力量”的规定，并确保“只有在看门人获得明确同意的情况下才允许将个人数据用于定向广告”，意思是像苹果(Apple)、Meta、谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)等大的科技平台。这个新的规则仍需要议会和理事会的批准。

然而，中国已经开始限制收集用户数据以获取商业利益。3月1日，一项针对算法的法律在中国生效。世界各地的互联网公司都在使用人工智能驱动的推荐算法，根据用户的个人浏览历史来销售商品和服务。《互联网信息服务算法推荐管理条例》要求网站所有者在使用这些算法之前，必须征得用户的同意。

该法律遵循了北京对互联网上可收集的信息类型的规定。去年11月，《个人信息保护法》正式生效。它要求数据处理程序在收集、存储、传输或重新使用可能识别出某人的数据之前，必须得到本人的批准。

该法律特别旨在保护14岁以下的儿童，因为它要求任何数据收集都需要父母的同意。

“我觉得所有的公司，无论是中国公司还是美国公司，都应该限制他们收集的数据类型，并让他们收集的数据更加透明，尽管他们应该为他们的用户提供拒绝某种数据收集的方式，”总部位于纽约的倡导组织《人权观察》(Human Rights Watch)的高级中国研究员王亚秋(Wang Yaqiu)说。

据美国外交关系协会估计，在美国，有一半的人认为，现在的个人信息比五年前更不安全了。斯坦福大学网络政策中心“数字中国”(DigiChina)项目主编魏光明(Graham Webster)表示，面簿受欢迎程度的“减弱”反映了这种情绪，因为这个社交媒体为广告商的利益而引导用户做出某些选择。

王亚秋说，在中国，网民已经愤怒到要起诉了。她预计中国的互联网公司将会“听从”。

不可相提并论

不过，分析人士说，美国的互联网服务提供商、它们的用户和美国的监管机构很可能会带着半信半疑的态度研究中国的法律。

魏光明说：“美国没有这样的（法律），所以很多人都在关注中国的做法，看看哪些是有效的，哪些可能会给正常的商业利益、人权或其他问题带来麻烦。”

他说，中国在监管数据、网络安全和创新方面建立了“深入、全方位的制度”而走在世界前面。当局在2021年中后期加强了对互联网公司的监管，以阻止他们所说的滥用用户数据和垄断商业行为。

总部位于华盛顿的研究机构信息技术与创新基金会(Information Technology and Innovation Foundation)负责贸易政策的副主任奈杰尔·科里(Nigel Cory)表示，中国的数据保护规定可能会令美国互联网公司感到不安，因为其中包含了严格的数据本地化条款。微软等美国科技公司仍在中国积极开展业务，尽管一些重量级的美国同行已经离开，包括雅虎(Yahoo)和领英(LinkedIn)。

科里补充说，与其他国家不同，中国的法律仍然允许政府自由获取个人数据。

“这是全球数据治理中的一个根本性的问题，因为如果这些规则不适用于政府，就不可能有真正的隐私或数据保护，”他说。

驻在中国的技术和网络安全专家丹尼·莱文森(Danny Levinson)说，中国的这个法律仍然是一个泛泛的总体文件，而不是一套精确的规则。他说，这种状况给执法留下问题。

莱文森说：“中国之前颁布的《网络安全法》涵盖了一些相同的问题，但这次它更具体地覆盖了特定的人群，同时仍然保留了中国此类法律通常包含的良好的模糊性。”2021年的《网络安全法》还规定，通过收集和使用数据来保护国家安全。

中国的数据隐私法仿照欧盟已有四年历史的《通用数据保护条例》。该条例涵盖了在欧盟国家开展在线业务的所有公司。

一些了解欧洲法律的美国人对中国的法律可能了解得不那么多或是根本不了解。许多人希望美国政府出台自己的法规。

“美国确实需要更强有力的数据保护法律，因为很多公司收集并使用我们的数据。他们并没有具体说明他们是如何使用它的，”旧金山湾区的高中阿拉米达科技学院(Alameda Science & Technology Institute)的高三学生卡洛·盖坦(Carlo Gaytan)说。他认为年轻人正受到面簿算法的伤害。

他的同学莫伊拉·舒尔(Moira Shur)主张学习欧盟的法律，而且让真实姓名和自拍照不出现在公共互联网上。 “我认为，如果我们有一项像欧盟那样的法律，你必须同意你的数据被使用，那将非常有用，” 她说。“他们不能在没有得到你明确许可的情况下使用并出售它。”