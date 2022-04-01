惊天一掌 成了女力讽刺

来源：联合新闻网

作者：余岂

网络时代，社群网站是表态利器。尤其公众人物在公众场合表态，往往借着网络几秒内传遍全世界。有些人处心积虑掌握每个机会表态，但也有表错情。

这届奥斯卡颁奖前看到新闻，前影帝西恩潘说，若主办单位不让乌克兰总统在典礼亮相，他将熔毁自己的小金人奖杯。对于西恩潘，除了他自己，其他演员、导演在影坛盛典分享哪些艺术成就，都不及把那个场合变成表态大会重要。

但如今，还有人理会西恩潘奖杯下场如何吗？颁奖典礼上，威尔史密斯惊天一掌，聚集了全世界镁光灯，整个典礼也瞬间失焦。这届奥斯卡在历史上永远是来宾冲上台甩巴掌的奥斯卡；即使明年后年，甚至现在，我们一下子想不起得奖名单或威尔史密斯还演过什么作品，上台甩巴掌的形象已深植人心。

然而，威尔史密斯是多年前初到美国时第一位给我良好印象的黑人。当年电视有部情境喜剧“The Fresh Prince of Bel Air”，他主演此剧时才20出头，我看到电视上的黑人少年像开心果，妙语如珠，每两三句话就有笑点，佩服得五体投地。

10几年后，又看到他去大卫赖特曼的脱口秀宣传新片，那天穿着休闲西装，口若悬河，与主持人互开玩笑荤腥不忌。他巧妙提及去莫斯科、柏林、巴黎，还特别赞赏莫斯科。他也提到家庭，不动声色替小孩铺演艺路。

那场脱口秀，威尔史密斯不仅帅气破表，更站上某个俯瞰全球的制高点，难怪美国黑人把他当偶像。但奥斯卡典礼上大打出手后，不能当偶像了，因为黑人不能要那样的人设，不能贩售那种“有毒男子气概”故事。

让整起事件更戏剧化的是，他竟然真的得奖成为新科影帝，再次上台，并致词说“爱会让你做疯狂的事”，虽然即席演说功力很高，展现脱口秀的急智，但外界更看到影帝找借口以合理化公开的暴力行为。

新论述，放在200年前会变成西部牛仔英雄，放在1000年前可以是穿着华丽盔甲、骑着白色骏马，把披风摊在肮脏地面让淑女采过去的英俊骑士；但放到我们这时代，只变成女力觉醒的讽刺。

美国近年，在大都市与南方小镇，替不替女士开门都得斟酌分别。纽约女教授会主张女性有开门能力，南方德州老庄园倒还不介意替男人保留一点展现礼貌与浪漫的机会。但这两年，连最南方、最浪漫的经典电影“乱世佳人”也逐渐变成禁忌，还有多少人认同男人公开出拳保护老婆的行为呢？

威尔史密斯年纪坐五望六，不小心流露过时性平意识，成为他奥斯卡最大败笔，可惜这位才华横溢演员，在他演艺生涯终于获得艺术肯定的当晚发生这事。

在我心中，他仍然是多年前电视剧里光彩闪烁的黑人少年，虽然那个角色设定，与他苦心经营的人设，都已经被新故事取代。如果接下来全世界不讨论威尔史密斯，对他是好事；但忘了他，是要讨论柔顺女性、阳刚男性、女性主义吗？

萧伯纳写过一个他自称“是喜剧也是哲学”的“Man and Superman”，从字面翻译是人与超人，其实主旨说，若男人是man，女性就是坚毅刚强超越男人的superman，提供让人深思的精神食粮。