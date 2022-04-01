小城变身“外交大舞台”，屯溪凭什么

来源：中国新闻周刊

来源：孙晓波

第三次阿富汗邻国外长会3月30日至31日在安徽屯溪召开。

来自巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国的外长（或代表）出席此次会议。

随后，在屯溪还召开“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话会，阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席。

此外，第三次阿富汗邻国外长会期间，还召开阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇主持会议，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题特别代表出席。

而就在10多天前，即3月19至20日，中国国务委员兼外长王毅在屯溪还同到访的赞比亚外长、阿尔及利亚外长分别举行会谈，并同坦桑尼亚外长举行视频会谈。

如此密集的外交活动在屯溪举行，使得世界的目光汇聚到这座名不见经传的小城，甚至有评论称其为“外交会客厅”。

为什么是屯溪？

屯溪是黄山市的中心城区，位于世界文化与自然遗产黄山脚下，新安江水从城中流淌而过。

对于此次会谈的举办地为何选在屯溪？外交学院亚洲研究所所长郭延军向中国新闻周刊表示，首要的考量是屯溪的外事接待能力和综合保障能力，包括交通条件、会务保障等。

屯溪虽然只是一个人口不足30万的小城区，但拥有黄山屯溪国际机场，为会议提供了基础的交通保障。

黄山屯溪国际机场距屯溪5.5公里，为4D级民用运输机场，是中国重要的旅游机场，也是安徽第二大民用机场和第二个国际机场，皖浙赣周边地区唯一的国际机场。

另外，京福高铁、黄杭高铁以及徽杭、合铜黄等高速公路通达屯溪，陆路交通方面也十分便利。

作为知名的旅游城市，黄山中心城区屯溪，全年可接待中国国内外游客1500万人次，有足够的能力保障前述各类外事活动举办。

曾任外交部政策研究室主任、中国国际问题研究所所长的杨成绪，同样向中国新闻周刊表示，屯溪的外事接待能力，以及综合保障能力，是重要的考量因素。同时他认为，当地人文自然环境、防疫安排也是考量因素。

“五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”屯溪区地处世界名山黄山脚下，自然环境优越，人文底蕴深厚，黄山迎客松闻名天下，这是屯溪的天然优势。

在北京人民大会堂接待厅，有一幅特殊的艺术作品——铁画《迎客松》，原本放在安徽厅内陈列，周恩来总理在观赏时对其大加赞赏，表示“铁打的迎客松，象征着我们祖国的万古长青，既有政治气派，又有艺术魅力”。

之后，他指示工作人员将《迎客松》从安徽厅移往人民大会堂接待厅。自此，黄山迎客松走上了外交舞台，成了中华民族热情好客的象征。在不久前举行的北京冬奥会开幕式上，黄山迎客松造型的烟花还出现在鸟巢上空。

除了秀丽的自然风光，这次会议选址安徽屯溪，疫情的防控也是考量因素之一。

2021年7月，中美会谈安排在天津就有疫情防控方面的考虑。当时，外交部发言人赵立坚表示，中方将会谈安排在天津，主要是出于防疫安排。

全国防疫抗疫中，安徽是做得较好的省份之一，黄山更是疫情防控的“优等生”。

而屯溪作为黄山的一个区，常住人口29万余人，从疫情防控的角度看，相对容易实现精准防控。

在郭延军看来，把会议安排到北京以外的城市，一方面可以省去很多防疫安排上的繁琐程序；另一方面，举办这种国际会议，本身也是对中国地方文化、城市影响力的宣传。

之所以选择屯溪，还可以从中国外交服务国内发展、加强中外合作的角度来看。

自2016年起，中国外交部开始举行国内省区市全球推介活动，为地方开放创造条件，为世界了解中国打造平台。

在2017年举行的安徽省全球推介会上，王毅就曾盛赞黄山是“山的极品，不仅是中国，也是世界上最美的山”。

王毅说：“每一次来黄山都有一种兴奋，有一份自豪，黄山是我们中国最好的山，是中国的骄傲，是我们民族的脊梁，黄山完全可以代表我们中国，不仅可以走向亚洲，而且更可以走向世界。我们从事外交工作的一定要为黄山国际化发挥作用，尽我们一份力量。”

综合区位交通、保障能力、疫情防控等多方面因素，有国际机场、黄山名胜，以及外长盛赞的屯溪，脱颖而出成为“连接世界的大舞台”，并不让人意外。

屯溪之外还有谁？

事实上，中国领导人一直有在北京之外接待外宾的传统，尤其是近一段时间以来，主场外交也愈发多地选择放在首都之外。

上海、天津、武汉、西安等重镇，都是中国重要的“外交会客厅”。

印度总理莫迪2015年和2018年两次访华，首站分别是西安和武汉；2019年7月，第十二轮中美经贸高级别磋商就安排在上海举行。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣向中国新闻周刊表示，近些年确实有很多活动放到北京以外的城市，比如中东欧“1+16”对话放在苏州，G20峰会安排在杭州，“一带一路”峰会在青岛等，这是一段时间以来一种“新的外交实践”。

他认为，通过举办这些重大国际活动，举办城市对外可以打开知名度，“像广告一样”；对内有助于提高管理水平，促进这些城市的国际化。

相较于之前更多的“分流”到大城市，冠病疫情之后，一些外事活动越来越倾向于选择小城市。

安徽屯溪之外，广西桂林、四川都江堰、江苏无锡都曾扮演过“外交会客厅”的角色。

从2021年3月中俄外长在桂林的会晤，到4月武夷山下的南平接待东盟四国外长，再到7月在都江堰与多国外长举行会谈，至今年年初，在无锡与中东五国外长，以及海合会秘书长和土耳其外长会谈……

外交搭台、地方唱戏，中国的“外交会客厅”越来越多，也越来越呈现出“下沉”的趋势。

郭延军对中国新闻周刊说，这是疫情之后的新做法，也是新尝试。

在他看来，这种尝试一方面可以减轻北京作为政治中心的外事活动压力；另外也可以很好地宣传中国整体的发展情况，促进地方的发展。

有分析指出，在风景不同、人文各异的地方举办外事活动，可以让到访的外方人士感知、感受中国多样风土人情和各地经济社会发展“跳动的脉搏”。同时，还能提升地方的知名度，甚至在疫情后，对这些地方的旅游业，也会起到带动作用。

金灿荣表示，阿富汗周边六个邻国，加上阿富汗以及俄罗斯、美国等总计10多个国家外长（或代表）在屯溪举行会谈，国内以及国际上报道都挺多，“这都是免费的广告”，“过去很多人不知道屯溪，现在很多人记住了”。

借助国际会议或外事活动，提升城市知名度、树立城市形象的成功案例并不鲜见，诸如瑞士小镇达沃斯、海南小镇博鳌、江南水乡乌镇等，都因会议而闻名。

金灿荣对中国新闻周刊说，像“布雷顿森林体系”的确立，其实就是在美国新罕布什尔州的一个小镇上；因“雅尔塔协定”闻名的雅尔塔，是克里米亚半岛上一个很小的城市。

他说，在屯溪召开的阿富汗邻国外长会议，本身出发点很好，是缔造和平，如果在中亚和阿富汗问题上出现一个“屯溪体系”，那么屯溪的知名度将不可同日而语。

总体来看，作为外事活动举办地的城市，大多景色秀美、文化底蕴深厚。比如桂林有山水甲天下之誉，王毅就曾对俄罗斯来访团队说，“这里的喀斯特地貌确实非常独特。桂林山水甲天下，相信一定会给各位留下很好的回忆。”

在金灿荣看来，中国现在越来越自信，外交层面上也更加灵活，更注意带动国内发展，以后其他城市其实也有机会。

那么，如何才能成为“外交会客厅”的又一成员呢？

受访专家认为，自然风光、人文底蕴，以及保障能力等基础条件之外，还在于地方上的积极沟通和争取。

金灿荣说，“现在外交部有意识要帮助地方走向国际，就看各个地方能不能抓住这个机会了。”