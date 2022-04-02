“林黛玉体”毁掉《红楼梦》？经典没那么容易被玩坏

来源：中国青年报

“横竖就拿那么一点工资，还要24小时使唤人了？”“今儿个他们来，明儿个我来，不至于太热闹，也不至于太冷清。亏得我巴巴地赶来，倒是我的不是了，明儿你再想要我的赞，可不能了。”最近，“林黛玉发疯文学”在网络走红。网友们脑洞大开，将林黛玉的“怼人”话术巧妙应用到各类生活场景中，短视频平台也掀起了二次创作热。

对此，不免有人会担心，如此玩梗会不会把《红楼梦》玩坏，导致过度娱乐化、庸俗化等问题。笔者倒是觉得，经典没那么容易被“毁”，对年轻人的语言实验，不妨多一些理解与包容。

“林学”看起来轻松诙谐，却并非没有门槛。正如有人总结的，林黛玉的经典表达中，总有着三分柔弱两分温柔四分讥诮一分气恼。如果对《红楼梦》的故事情节和人物关系没有充分了解，恐怕还真无法体会到“林学”的乐趣，也难以在二次创作中精准“拿捏”林妹妹的气质。这些爱玩梗的年轻人，内心并无什么恶意，更多是有着对经典人物的认同感和亲近感。

作为经典文学著作，《红楼梦》本身也不是板起面孔讲道理的。书中虽有“满纸荒唐言，一把辛酸泪”的沉重，但在故事讲述的过程中，不乏幽默精神。不管是刘姥姥行酒令时的热闹场景，宝玉要被父亲打时与耳聋婆子鸡同鸭讲的黑色幽默，还是林黛玉打趣他人时异常刁钻的角度，都会让读者忍俊不禁。

过于担心“林黛玉文学”的流行会让《红楼梦》严肃性被消解，某种意义上也是对这本书的误读。比起让大部头束之高阁，年轻人用轻盈的手法模仿人物语调，反而能够降低与原著的距离感，让更多人对这部经典产生兴趣，重温原文内容。

其实，在网友对“林怼怼”的模仿热潮中，我们更该看到年轻人以此传达的真实情绪。比如，不难发现，职场话题是“林学”的创作热点。“横竖就拿那么一点工资，还要24小时使唤人了？”一句，表达的是职场人对过度加班的不满；“你瞧，又开始画饼了，我要是信了，怕是要哭断肠去了”，则是借林妹妹之口，直言对老板空洞承诺的反感。这其中，语气也许是戏谑的，情绪却是极为真实的。

在社交媒体上，林黛玉“花式怼人”的话术之所以会大火，折射出一些人现实中无法体面拒绝、坦言不满的无奈。很多时候，面对一些亲戚、同事、领导的无理要求，人们总是要用一些委婉的言辞包裹拒绝性的话语。当“高情商”说法也无法回绝时，便只能硬着头皮答应下来。就这个角度而言，如今流行的犀利“林学”，其实与此前被动自我保护的“糊弄学”有异曲同工之处，它们共同传达出年轻人对缺乏边界意识、形式主义、过度内耗等行为的反感。

年轻人的压力和不满总要释放和排解，用诙谐幽默、带些文学色彩的方式调侃一番，其实无伤大雅。我们应当有足够的自信，相信不管是博大精深的汉语文化，还是以《红楼梦》为代表的文学经典，都足以容得下这些话语方式和语言实验。因此，与其苛责年轻人玩梗过度，不如更多倾听戏谑背后的“真意”，为年轻人创造更加宽松、包容的生活和工作环境。