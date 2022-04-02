打开多肉成名史，看植物圈“顶流”如何诞生？

来源：澎湃新闻

前不久，朋友小Y发来一张图片，她在淘宝上观看了一场关于“多肉植物”的直播，并且一口气买了十个生石花。这些生石花外形圆润可爱，乍一看真像一块石头，但顶部中央有一条裂纹，看起来更像一个婴儿的屁股，因此也俗成“屁屁花”。

生石花是当下颇受欢迎的多肉植物的一员。而这几年，在家庭园艺圈内，多肉植物毫无疑问占据了半壁江山，打开朋友圈，你总会刷到一位朋友正在分享新种植的多肉盆栽。

或许有人会纳闷，这些小小的，长相奇特的植物为何如此招人喜爱？它们在种植养护方面又怎样的特别之处？打开多肉植物的成名史，了解植物圈的“网红顶流”如何诞生。

什么是多肉植物？

事实上，多肉植物并不是一种植物，也不是植物学上的一个门类。它最早由瑞士植物学家琼·鲍汉于1619年提出，通常指营养器官（根、茎、叶）具有发达的薄壁组织，可以贮存大量的水分和养分，并且在外型上肥厚多汁的一类植物，有时也被称为多浆植物、肉质植物、多肉花卉等等。

1716年，英国剑桥大学植物学教授里查·布拿特里在《多肉植物的历史》（The History of Succulents）一书中，使用“Succulent”一词指代多肉植物，该词一直沿用至今。据统计，目前世界范围内发现的多肉植物已达12000多种，隶属80多科，近800属。

“其实在很早以前，多肉植物在美洲、非洲就已经开始被关注了，只是当时没有形成一个体系。大概到了14、15世纪的时候，景天科、大戟科、仙人掌科等多肉植物开始被应用到园艺中，慢慢被重视起来。”厦门市园林植物园李兆文接受澎湃新闻采访时说。

李兆文告诉记者，目前中国国内市面上最常见的多肉植物有景天科、大戟科、番杏科、百合科、龙舌兰科、仙人掌科等等，家族庞大，品种繁多。但其中仙人掌科一类的多肉植物，早在上世纪九十年代就曾在国内引起过潮流。

“当时东南亚一带的华侨把仙人掌、龙舌兰科的植物引进到国内，而且一般都是比较富有的家庭喜欢养，把它们当作镇宅的植物，后来慢慢在全国普及开来。”

“像景天科、十二卷属这一类的多肉植物大概在2010年左右开始火起来。这背后的原因，首先是老百姓的物质生活得到了保障，对精神文化需求提高；第二，我们与海外的交流也越来越频繁，比如日本、德国，这些国家在园艺学上的发展相当成熟，于是国内一些沿海大城市的爱好者、商家，就把海外的多肉文化带了进来，成为了最早的传播者。”李兆文介绍道。

值得一提的是，与多肉植物一同被带进来的，还有一连串花里胡哨的俗名，这些名字往往比植物学上的拉丁名，更加形象，更具艺术感，容易引起人们的兴趣。比如景天科风车草属的“桃之卵”（Graptopetalum Amethystinum）就使用了日文意译的名字，包括与其相似的另一个杂交品种“亚美奶酪”则使用韩文的意译方法等等。

“懒人植物”真的好养吗？

打开购物网站，关于多肉植物的描述，商家们都会强调它的“好养、易活”，是新手入门的最佳选择。那么果真如此吗？

“多肉的繁殖方式很特别，尤其像景天科这一类的多肉，只要掰一片完整的叶片，然后在适当的温湿度条件下，叶片的基部就会再长出小芽，慢慢长大，成为一棵新的植株。”微博知名科学科普博主“@进击的多肉”向记者介绍道。

“@进击的多肉”告诉记者，相比较普通的花卉盆景，多肉植物的种植不需要很大的空间，不需要频繁的浇水，不需要太精细化的养护，因此也被定义为“懒人植物”。“在快节奏的工作生活中，人们可以利用碎片化的时间去照顾，并且短期内就可以获得成就感。”

“碎片化管理”的确很符合现代人的生活方式，再加上它新奇可爱的外表，这也是为什么多肉植物的种植群体呈现年轻化的趋势，尤其深受年轻女性、办公室白领的追捧。

“但其实在国内，不是所有的城市都适合种植多肉。”厦门市园林植物园李兆文说。

李兆文表示，多肉植物的种植要注意三个条件。首先是一定的光照（尤其在生长季，要有充足的光照）；第二，种植土要求疏松透气，不能有积水，否则很容易烂掉；第三要注意环境的透气通风，以防病虫害的发生。

“比如在福建，夏天气温比较高，这时候要注意避免多肉植物暴晒，在雨季的时候还要注意排水。而北方，冬天比较寒冷，也不适宜生长。目前在国内，最适合种植多肉的地区还是云南昆明一带，那里的气候比较适宜。”李兆文介绍道。

成为植物圈“顶流”，需要哪些元素？

自2012年多肉植物逐渐进入中国，多肉的知名度可以说是爆发式的增长。

“一开始的确物以稀为贵，尤其刚培育出来的新品种，一小片叶子可能就要卖到几百块（人民币，下同），甚至上千块，因此那时还局限在少数有经济能力的爱好者之间，随着这些年培育的不断丰富，多肉植物的价格已经逐渐平民化，受到越来越多白领、蓝领，甚至学生党的喜爱。”李兆文说。

而“走红”的背后，社交平台自然起到了非常重要的促进作用。植物学家、科普达人，甚至一些普通的植物爱好者，积极地通过文字、图片、视频等形式，加入到宣传的队伍中。

“@进击的多肉”就是最早从事科普工作的成员之一。他从大学时代开始就关注多肉植物。

“我读的是生物专业，自己本身也很爱植物，尤其喜欢外形比较新奇的种类。那时我注意到，每次在社交平台上传多肉照片后，很多网友都在下面留言，问这是什么东西，在哪里买的，怎么养护等等。刚好当时国内在这一块的科普也很空白，于是我就结合自己的兴趣爱好和新媒体运营的经验，在网上开始进行多肉的科普。”

在“@进击的多肉”看来，多肉进入国内市场的时候，刚好赶上了社交媒体的流量红利期，因此一跃成为了植物圈的“顶流”。除此之外，它也有很多适合网媒推广的“特性”。

“首先它拥有比较奇特的外形和色彩，吸引人来‘入坑’，并且容易产生热点和话题，让更多的人通过社交媒体参与交流和分享，然后进一步带动更多的人投入到生产、销售和服务，从而形成一条完整的产业链。”

“更关键的一点是，传统绿植在运输的过程中容易产生损耗，但多肉植物在物流中具有优势，且送到家后也易上手，这些特性帮助多肉植物更容易流通和普及。”“@进击的多肉”告诉记者。

因此，“@进击的多肉”认为，植物本身的猎奇性、社交媒体的传播性，还有便捷的购买渠道和易入门的养护方式，是网红植物诞生必备的条件。

在植物界中，多肉植物的“顶流”现象虽然罕见，而它的确带动了地区产业的迅速发展。

据了解，自2014年起，云南多肉植物种植面积呈快速扩张势头，从业人员也快速增加，目前已成长为国内最大的多肉产业生产基地和销售基地，种植生产面已超过6000亩。据阿里的一份调研报告显示，来自云南昆明产区的多肉在淘宝天猫上销售领跑全国，是继普洱茶、珠宝之后的新秀产业。

2020年，受疫情影响，云南商家还推出了“云寄养服务”，解决物流难题。另外，多肉主播也开始出现，在网店或者社交平台上的直播间为窗口，带动着多肉产业日益壮大。

作为厦门园林植物园的从业者，李兆文也感受到了大众对多肉兴趣的增长。“目前我们的植物园内，有一片大型的多肉植物区，是国内最早的露天多肉种植基地之一，许多游客通过社交媒体了解后，过来打卡。”

“我认为‘网红’的背后，可以看到大家对美的一种欣赏，另一方面也促进了行业的发展。当然，网红现象也需要有一定的度，不能脱离本体，过度夸张，恶意炒作。”李兆文说。

“肉友”的社交圈，分享的是什么？

大众通过植物来提升自己的审美情趣。与此同时，也会碰到许多问题，想要寻找同好者交流和互动。目前在国内，许多城市都成立了多肉植物协会。一些城市每年还会开展大型的多肉植物展。在展会上，商家带来自己新培育的产品，专业人士进行讲解，介绍每年的流行趋势。

不仅如此，由于多肉植物品种繁多，大圈子之下还会细分出各种小圈子，例如仙人掌圈，景天科圈等等。

“@进击的多肉”告诉记者说，在多肉爱好者群里，大家会亲切地称对方为 “肉友”。

“正如前面提到多肉的繁殖特性，我只要跟你交换一个叶片，就可以分享一棵多肉，这就体现了多肉植物有一定的社交属性。一些有生活情趣的人，还喜欢给多肉拍照、做短视频，通过社交媒体的分享，去结识更多的‘肉友’。大家互相交流养护心得，交换多肉的品种，从而形成社交圈。”“@进击的多肉”解释道。

随着“佛系”“慢生活”等网络热词的出现，多肉种植热潮的兴起似乎也印证了大众对自然生活的渴求。越来越多人意识到人不是自然的主宰者，自然有时候也会影响我们的生活。

“即便植物不能带来实际的利益，在养育和接触的过程中，你也会发现植物是一种精神世界的交流通道。心情不好、有压力的时候，植物可以成为你的倾诉的对象，甚至有时候还会带来有一些深刻的启发和思考。”李兆文说。

不过，在经历了几年野蛮生长后，和许多的网红事物一样，多肉植物热潮似乎也在慢慢消退。

“毕竟现在可以规模化地栽培，在没有一个新的选育品种出来前，市场需求逐渐饱和。”

“最近，北欧‘Ins风’的室内绿植流行了起来，有一种叫琴叶榕的观赏型绿植，在家居应用里非常走红。”“@进击的多肉”说。

的确，潮流不是永恒，总有新的网红植物会出现。