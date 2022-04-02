中国官媒：长春两干部被处理，“晒菜”活动翻车警示什么？

来源：半月谈微信公号

3月31日，长春市对两名党员干部进行处理通报：长春市直机关党工委、市委网信办工作不严不实，开展党员干部“晒晒我家蔬菜包”活动，造成不良影响。长春市委对相关责任人员进行严肃处理，市直机关党工委常务副书记张佐斌被免去职务，市委网信办主任刘颖受到党内警告处分。

之前，有网传截图显示，长春市直机关党工委下发通知，倡议市直机关党员干部利用朋友圈等自媒体账号参与“晒晒我家蔬菜包”活动，要求“展示积极乐观的生活态度，展现物资充足、百姓无忧的生活状况，营造安心居家的良好氛围”。

本轮疫情中，“长春市民买不到菜”的新闻屡屡登上微博热搜，买菜难、买菜贵问题成为人们关注的焦点。不久之前，还有“长春老人因不懂网络买菜在超市门口哀求”的新闻引发人们热议。一边是普通群众为买菜问题担忧焦虑，一边市直机关却在号召党员干部晒出自家蔬菜包，这种操作手法确实让人不解。

疫情背景下，纾解普通群众因封闭小区带来的焦虑情绪，为人们安心居家营造良好的氛围，解除他们的后顾之忧，是政府部门应尽的职责，开展与之相关的活动无可厚非。但前提是，这些活动须站在大多数群众的立场上考虑问题，解群众之所忧、急群众之所急。

在大型超市接连关闭、民生保障未落实到位、买菜问题已成为长春全城人民最为关切的急难愁盼问题时，号召党员干部晒出自家菜包，只为“展示积极乐观的生活态度”“展现物资充足、百姓无忧的生活状况”，未免有些尴尬和讽刺，更有形式主义、官僚主义之嫌。当群众的切实需求和关切得不到回应和满足，涉及自身利益的核心问题得不到解决，再多类似“晒菜包”的正向宣传和引导活动都无异于舍本逐末，不仅无法缓解群众的恐慌情绪，更有损政府部门的形象和公信力，引发民意反弹。

长春“晒菜”活动翻车背后，需警惕党员干部脱离群众的风险。中共百年党史早已证明，中国共产党最大的政治优势是密切联系群众，执政后最大的危险是脱离群众。

发出“晒菜”活动倡议的领导干部，显然没有深入基层调查研究，对群众急难愁盼问题缺乏了解，对民生痛感缺乏同理心，坐在办公室里开展“键盘行动”，有闭门造车、想当然之嫌。如此脱离群众的活动，又如何能起到引导群众的效果？

要想正确引导群众，必须重视民情民意，体察群众的情绪，知道群众在想什么、希望什么。

据报道，长春市正采取各项措施联保联供解决货源缺口，应对运输方面的各项困难，强化配送力量，力争把菜尽早送到市民家中。

目前，长春市疫情防控工作到了最关键阶段，有关方面应吸取“晒菜包”活动的教训，改进作风，深入了解群众买菜难、买菜贵相关问题，切实做好民生保障，消除市民生活中的各种不便，全力打好疫情防控保卫战。

