媒体：“为东航遇难者建纪念碑”不必急于一时

来源：成都商报

作者：西蒙

“3·21”东航坠机事故发生后，搜救和善后工作一直备受舆论关注。日前，据媒体报道，有网友在藤县政府官网留言询问藤县是否考虑在MU5735飞机失事地点建立纪念碑的计划。对此，藤县政府3月30日回复称，您提出关于在飞机失事地点建立一座纪念碑的建议，我们会向上级党委、政府反映，下一步后续工作待调查结果出来，由上级党委、政府和遇难同胞家属商议后再作部署。

在坠机事故核心区建立一座纪念碑，这个提议得到不少网友的支持。任何一场空难，都值得人们反思与铭记。纪念碑的意义，不仅在于缅怀逝者，也能警示后人。而修建纪念碑，此前已有先例。

事故面前，建立纪念碑也是一种有“人情味”的做法，体现着人道关怀。比如唐山地震、汶川地震后，我们都建立了相关的纪念碑或纪念馆，让灾难通过建筑物，在国人心中留存下永久的记忆。前事不忘，后事之师，铭记灾难和悲剧，让警钟长鸣，让后人感恩与珍惜，这也是纪念碑存在的价值。

但目前，事故调查处理工作还在进行中，到底是什么原因导致东航MU5735航空器突然坠落，我们还不明晰。不妨在调查结果尘埃落定后，再研讨是否修建纪念碑。有想法和建议很好，但在实践层面，还需论证。

更为重要的是，该不该修建纪念碑，建什么样的纪念碑，还需征求遇难者家属的意见，要充分照顾到他们的感受。目前，遇难者信息并未公布。此前东航集团宣传部部长刘晓东曾回应称，所有航班的旅客名单都属于受法律保护的隐私信息，不属于主动公开范畴。这其中当然也有不对遇难者家属“二次伤害”的考虑。因此，修建纪念碑的提议，首先必须要遵循家属的意愿。

而从此前国内外一些案例来看，在空难后建立纪念碑，也大多在事故发生多年之后。如2014年7月17日，马来西亚一架波音777客机在乌克兰靠近俄罗斯边界坠毁，事故造成280名乘客和15个机组人员全部遇难。在空难发生三周年之际，缅怀遇难者的纪念碑在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场附近揭幕，这为人们悼念逝者提供了场所，也警示人们不忘这起空难。

建立纪念碑的诉求，在不少类似事故之后都有过，这样的建议应当被理解。但在当下，彻底调查原因，积极做好安抚和善后工作，是更为重要的事。而建立纪念碑与否，不必急于一时。

