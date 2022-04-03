节气文化“受宠”，快时代值得“慢品味”

来源：工人日报

浙江卫视推出《中国好时节》、河南卫视推出《春分奇遇记》。近来，以岁时节日越来越“受宠”。不仅是综艺瞄准这一领域，图书、公众号、社区活动也都围绕它做起了文章。需要“慢品味”的二十四节气，凭借其深厚的文化内涵，在快时代收割众多喜爱，成为传播传统文化、感受文化自信的“根据地”。

节气掀起文化浪潮

“把节气过成节”是《中国好时节》系列晚会的核心主题。网络数据显示，这场需要静心品味的节气文化晚会得到认可。“中国好时节宋韵氛围感拉满”“千手观音音乐一响，DNA就动了”等主话题阅读量近2亿，微博讨论次数超2.8万。网友评论道，“原来吃春菜、荡秋千、放纸鸢都是庆祝春分的方式，没想到看晚会还上了堂课。”

不过要论到这波“节气热”的源头，还要追溯到北京冬奥会开幕式的开场设计。“立春传讯”和“二十四节气倒计时”呈现出中国式浪漫。有网友用短片截图制作了二十四节气壁纸，被大量收藏转发。

北京师范大学社会学院人类学民俗学系教授萧放表示，二十四节气是中国人的时间制度，在中国已经有2000多年的实践历史，已在2016年被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“越是民族的，越是是世界的这句话，在冬奥会二十四节气元素惊艳世界的结果中得到生动证明。”

节气文化重回百姓家

“我们会结合当时的节气，把节气知识和相关的传统文化融入教案，学生们都非常乐意听。”北京房山区某小学三年级语文教师彭晓宁告诉记者。

彭晓宁提到，自己所学专业就是民俗学。“目前学校没有专门的课程，但是教材上会涉及节气文化的内容，所以进行一些专业拓展是有意义的”，她说，学生们对传说故事、岁时节日的习俗特别感兴趣，有的学生还积极分享自己知道的内容。

针对岁时节日的科普工作，“北师大民俗”微信公众号的创始成员林加和他的团队，已经坚持了7年。团队在社区实践中感受到了大众对节气文化的呼唤。“我们以二十四节气为主干，补充加入传统节日、民俗文化的元素，构成开展社区和学校活动的框架。”林加表示，目前在北京市朝阳区垡头街道开展的系列活动显有成效，社区居民反馈这样的活动设计更具有连续性，达成了良性互动。

“2021年春节，我们团队与支付宝集五福活动合作，将各地的春节习俗投放到五福卡片，触达上亿用户。”林加告诉记者，目前还有游戏公司、出版单位等主动接洽合作机会，市场逐步青睐挖掘传统文化价值，“我们乐于见到传统文化普及涌现更多同行者，更期待和不同领域创作者融合创新。”

在传承中创新文化表达方式

谈及对未来发展的规划，林加说：“分层次、分对象地分享合作是调整方向。既要以公众号为阵地持续深耕，使内容更专业、更精致，也要尝试短视频、资讯平台等载体，做好大众普及。”他认为，岁时节日等中国传统文化是充满魅力且值得不断挖掘的。

萧放认为，传统文化与新媒体的结合是今后的传播方向。在保持传统文化核心内涵的同时，创新其传播方式，让更多的年轻人迷恋传统文化，十分有意义。

萧放指出，民俗文化是人民在生产生活实践中逐渐形成的文化，是人们长期生产生活中的经验与智慧的凝结，发挥着服务与美化人民生活的功能。“让普通人接受传统文化，最关键的是找到传统文化与现代生活的连接点，以传统文化的理念与技术补足与支持现代生活。”

