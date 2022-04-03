入学信息采集瘦身，让家长轻装送娃读书

来源：北京青年报

作者：任孟山

日前，中国教育部办公厅印发《关于进一步做好普通中小学招生入学工作的通知》(简称《通知》)，对中小学招生入学工作做出部署。《通知》要求各地健全义务教育入学报名登记制度，按照材料非必要不提供、信息非必要不采集原则，进一步规范报名信息采集。比如，全面清理取消学前教育经历、计划生育证明、超过正常入学年龄证明等无谓证明材料；严禁采集学生家长职务和收入信息，不得利用各类APP、小程序随意反复采集学生相关信息。

这样的信息采集瘦身举措非常必要，不仅能够让家长轻装送娃上学，还能节约信息采集所用社会资源，更好地保障家长和孩子的信息权利。

严禁采集学生家长职务和收入信息，此前就有不少家长、专家学者和其他人士大力呼吁，有的地方也进行了积极回应，现在相当于全国落地。应该讲，现在的规定让很多家长会感觉轻松不少，特别对工作和收入比较普通的家长而言，会在很大程度上消除因为孩子“拼爹”不占优势的担忧。这是社会舆论特别关注的一点，对此不仅一些中小学家长有担忧，一些大学家长恐也难免。最近冲上热搜的某知名医学院2022年硕士研究生复试“331分考生逆袭390分考生”舆情中，有不实传言称逆袭考生家长是山东济宁医学院教务处处长，背后反映的也是对所谓“拼爹”的担忧。这种社会情绪应当引起足够的重视。

此外，从孩子上学的权利来讲，家长职务和收入信息也与此无关。如果说要收集信息，应该收集的是家庭收入是否低于某个标准的信息，以此来决定如何保障孩子在学校的正常生活开支。特别是在义务教育阶段，家长信息与孩子上学的权利无关，只与孩子的年龄有关，到了适学年龄就应该上学，这是孩子作为公民的法定权利，也是学校的义务。孩子的法定权利不应有太多的手续或信息门槛，而更应是平滑实现，学校履行义务自然也应循此逻辑。

不过也要看到，按照教育基本规律，了解学生的家庭背景并不是学校的非分之举，因为对学生家庭的全面了解，有利于学校因材施教以及更精准、有效地帮助困难学生。只是在某些语境下，不少家长担心学校收集信息后会更关注富贵家庭的孩子，自己的孩子会被歧视。这其实是一种不必要的担心，经过一段时间的风气矫正，相信社会理解应该会越来越多。从这个意义上讲，有些必要的信息还是应该收集，目前出台的一些禁止性规定，更多地应该是一种阶段性举措。毕竟，如何收集学生家长的信息，最终的关切点和落脚点，应该是有利于学生受教育培养和健康成长。

全面清理取消学前教育经历、计划生育证明、超过正常入学年龄证明等无谓证明材料，是信息收集瘦身与时代共行的必然之举，也是节约社会成本的实事求是之举。现在社会招聘和研究生招生中，经常会有学历“查三代”的情况，即你的初始学历是不是本科、你的本科是不是211或985高校等等，把本来“英雄不问出处”的奋斗精神与奋斗结果判定，转化成为一个以学历出身判定“英雄”的机械行为。读个小学要提供学前教育经历，跟这个道理是一样的，是把判断标准机械化的低龄化行为。现在取消了这些，是非常必要的，未来也完全没有必要恢复。

不得利用各类APP、小程序随意反复采集学生相关信息，一方面减少不必要的冗余信息收集、重复信息收集，减轻学生负担，另一方面也会减少信息泄露的风险，以免让部分机构或个人从中牟利。曾经有个别学校或老师与校外培训机构勾连，通过APP或小程序采集家长或学生信息，积累推销对象或培养潜在客户，现在的要求可以大幅度减少此类风险。而且，通过“双减”政策取消学科类培训，这一社会环境变化也使得此类风险急剧减少。跟学生相关的商业行为当然会始终存在，本来也是正常现象，只是学生的信息决不能也不应该是从学校泄露出去的。

此次教育部办公厅《通知》严禁采集学生家长职务和收入信息，这一规定来得及时且十分必要。相应地，学校需要通过其他适当渠道和方式了解学生个人和家庭情况，比如教师家访或学校让学生主动提出困难申请，等等。但整体而言，“材料非必要不提供、信息非必要不采集”的原则，是实事求是的要求，能让家长感觉到轻装送孩子上学。特别是对义务教育阶段的孩子而言，确实不需要家长提供太多材料和信息，而应以最简单、最轻松的方式，保障和实现孩子上学的法定权利。

作者是中国传媒大学教授、博导

