卡塔尔世界杯群星璀璨，谁将书写新的传奇？

来源：中国新闻网

卡塔尔世界杯抽签仪式2日举行，这场四年一次的顶级足坛盛宴将在11月揭幕。四年一届的足坛盛事，让大牌球星即将齐聚于多哈，并在那里上演新的传奇。

C罗

当对阵北马其顿队的世界杯欧洲区附加赛决赛终场哨响，37岁的葡萄牙人C罗兑现了诺言，迎来了他的第5次世界杯之旅。

“我们挺进了卡塔尔世界杯，这是我们应得的席位。”C罗依旧是那般自信，他向世界大声宣告，自己宝刀未老。

在3月中旬曼联对阵热刺的英超比赛中，C罗上演“帽子戏法”，以807球荣膺史上第一射手。尽管已经是不折不扣的老将，但他依旧保持着良好的竞争状态。

翻看C罗的荣誉簿，他欠缺了一个世界杯冠军，这一次，这一缺憾能否被弥补呢？

梅西

从率领阿根廷队时隔28年再度问鼎美洲杯，到刷新由贝利保持的南美国家队进球纪录，再到第7次荣膺金球奖，和老对手C罗一样，梅西也在书写自己的传奇。而他率领的阿根廷队早早便晋级卡塔尔世界杯决赛圈。

将记忆带回2014年，巴西世界杯上的阿根廷队一路过关斩将杀入决赛，他们与德国队纠缠至最后，在加时赛0:1负于对手。这是梅西距离大力神杯最近的一次，一直渴望的荣誉似乎触手可及，却最终擦身而过。

在卡塔尔世界杯进行时，梅西已经35岁，这一次，他必然十分渴望弥补8年前的遗憾。

内马尔

去年11月，世界杯南美区预选赛与哥伦比亚的比赛中，巴西1:0取胜，提前锁定世界杯决赛圈入场券，送出致胜助攻的便是内马尔。

2010年内马尔首次入选巴西国家队，他在自己的国家队首秀中便迎来了进球。尽管在近期伤愈复出后，他的状态算不上出色，但在国家队队友帕奎塔眼中，他是巴西队中的最佳球员，有内马尔在场上让大家都感到非常安心。

这一次，他将带领“桑巴军团”再次向足坛的最高荣誉发起冲击。

凯恩

“对于今年的世界杯，我希望以最好的状态去参加。”英格兰当家球星凯恩在接受采访时这样说道。

在去年进行的世界杯欧洲区预选赛I组的一场较量中，英格兰队5:0大胜阿尔巴尼亚，队长凯恩半场便独中三元，上演“帽子戏法”，展现了很好的竞技状态。如今，他已经是英格兰队毫无争议的领军人物。

去年欧洲杯决赛经过点球大战痛失冠军后，“三狮军团”将目标放在了大力神杯上。这一次，凯恩依旧是队内的急先锋，他将带领队友们冲击更好的成绩。

莱万多夫斯基

虽然波兰队在最后时刻才搭上前往卡塔尔世界杯决赛圈的列车，但这并不意味着莱万多夫斯基失去了威力。

这位33岁的“锋霸”目前正以绝对优势占据着德甲射手榜榜首位置。世界杯欧洲区预选赛附加赛B组决赛中，莱万点球破门打破僵局，波兰队最终2:0淘汰瑞典队，打破30年来不胜对手的魔咒。

在年初的世界足球先生奖项评选中，莱万战胜梅西，实现该奖项蝉联。这是对他去年杰出表现的最佳回报。2020-21赛季，莱万以41球打破盖德-穆勒创下的德甲赛季进球纪录。

世界杯的赛场，这位波兰前锋的表现值得关注。

德布劳内

“留给比利时黄金一代的时间不多了。”这是球迷们盛传的一句话。的确，“欧洲红魔”比利时队已经多次在世界大赛中无缘最后的舞台。

去年欧洲杯期间，比利时队核心德布劳内度过了30岁生日。而在前几日的英格兰足总杯1/4决赛中，德布劳内主罚点球命中，让自己的进球数超越上赛季。看得出，他的状态依旧出色。

德布劳内、卢卡库、小阿扎尔……在卡塔尔世界杯赛场，比利时“黄金一代”的竞争力尤在，他们依然是夺冠热门。

姆巴佩

2018年世界杯1/8决赛，法国和阿根廷相遇。姆巴佩凭借个人能力赢得点球，此后又上演“梅开二度”的好戏，帮助法国4:3击败阿根廷。

这一战，成为了当届比赛梅西的送别之战，也是彼时还不到20岁的法国10号姆巴佩的成名之战。

在世预赛对阵哈萨克斯坦队的比赛中，姆巴佩32分钟便连入3球，全场完成“大四喜”。此战之后，法国队提前一轮晋级卡塔尔世界杯决赛圈。

经过4年磨砺，姆巴佩已经愈发成熟、强大，他要带领“高卢雄鸡”实现卫冕。

莫德里奇

去年欧洲杯期间，“莫德里奇太难了”曾登上热搜。随着年龄增长，莫德里奇的脚步不再如往日那般犀利，但他依旧为球队奉献着一切。

在此前世预赛1:0绝杀俄罗斯队后，克罗地亚晋级卡塔尔世界杯决赛圈。“莫德里奇和布罗佐维奇都是世界级球员。”赛后，克罗地亚主帅达利奇这样评价道。在他看来，莫德里奇会继续是队伍的领袖球员。

四年前的俄罗斯世界杯，莫德里奇带队闯进决赛。而此次，或许是他的最后一届世界杯，他将奋力一搏，争取不再留下遗憾。

哈弗茨

“卡塔尔，我们来了！”当德国队去年在世预赛上4∶0复仇北马其顿队后，德国媒体说出了这句话。这场胜利让德国队成为首支打入卡塔尔世界杯的球队。

在这支德国队中，哈弗茨无疑是闪耀的新星。“百年一遇的天才”“德国队的未来”，22岁的哈弗茨已经拥有太多头衔，从德甲勒沃库森到英超切尔西，这位“足球金童”闯出了属于自己的一片天地。

“我绝对相信哈弗茨将在世界杯上扮演一个非常重要的角色。”这是德国名宿鲁迪-沃勒眼中的哈弗茨。此次卡塔尔世界杯，这位新星值得期待。

德佩

错过俄罗斯世界杯后，“橙衣军团”荷兰队此次宣告回归。世界杯欧洲区预选赛荷兰2:0击败挪威队后，他们锁定G组头名，直通卡塔尔。

比赛最后时刻，德佩接队友妙传打入“杀死比赛”的一球。“我为整支球队感到骄傲！”德佩赛后兴奋地说道。而在那场比赛取得进球后，德佩也在当时和英格兰前锋凯恩并列世预赛欧洲区射手榜首位。

正如德佩在赛后发文时写道：“世界杯，我们来了”。这一次，“郁金香”欲再次“绽放”。

作为世界足坛的顶级盛宴，卡塔尔世界杯上，必将出现新的经典。老将的最后一搏、小将的盛大登场，这些，都是足球的魅力所在，期待所有球员的精彩表现！