封控家庭推迟还房贷，银行帮扶政策不妨因疫而变

来源：新京报

作者：羽木

受疫情影响无收入，是否可以缓交房贷？近日，甘肃的张先生向媒体求助，称其所在县城因疫情已封控10多天，平日打零工的他因此没有收入，房贷、车贷无法偿还，孩子还要吃奶粉，希望媒体能帮助联系当地政府和银行，协商推迟还款时间。

随后，好消息传来，银行方面表示，如张先生确因疫情封控没有收入不能按时还款，可在疫情封控结束后，到银行书面提交申请证明，办理延迟还款手续，最长可延迟六个月时间。

当前，这一轮疫情波及全国多地，而且持续时间较长，对于一些家庭的收入乃至就业都造成一定影响。尤其是一些封控区居民，甚至可能出现一段时间内“断收”的情况。随之而来的，便是部分家庭还贷压力的陡升。如何帮助这个群体渡过难关，的确成了防疫之下不可忽视的民生痛点。

这次张先生得到了银行“最长可延迟六个月”还房贷的答复，算是松了一口气。同时，银行的人性化态度，也让人看到了“共克时艰”的善意。

事实上，早在2020年冠病疫情暴发后不久，银保监会就发文明确，受疫情影响人群房贷可合理延期。此后，各家银行也积极跟进，为一些困难家庭设置了还贷缓冲期。作为一种特殊时期的善政，这一做法给不少家庭实实在在地减轻了防疫“成本”。

如今疫情卷土重来，在网络上类似“疫情原因，导致房贷断供了怎么办”“疫情期间房贷可以推迟吗”等疑问，又再次多了起来。这说明，因疫情导致收入减少，影响正常还贷的情况，可能并非个例。这或提醒银监部门和各银行，有必要考虑，在整体上出台受疫情影响人群的贷款缓交举措，帮助更多像张先生这样的家庭顺利渡过难关。

应该看到，正常情况下，一旦还款逾期便构成违约，甚至被纳入征信记录。而在疫情影响下，如果这部分并非“恶意”的还款逾期现象增多，并被一概打入征信“黑名单”，其实伤害的是一个家庭的后期还贷能力，也并不符合银行的长远利益。

所以，银行若能主动给予一些疫情影响下的困难家庭帮助，设置合理的贷款延期偿还空间，在一定程度上也是金融机构与个人的“共赢”之举。

当然，具体的延期时限以及认定标准，应该由各家银行自己来决定。但需要提醒的一点是，在此过程中也要尽量减少“这种证明，那种证明”的要求，避免人为提高申请成本和阻力。像2020年初那一波疫情中，不少银行都明确表示，符合条件者可以直接通过人工服务申请和报备。在大数据通行的今天，要精准识别因为疫情而暂时陷入困境的家庭，应该不难。

张先生这样的个体遭遇也提醒，一些地方的防疫措施还可以做得更精准、周全，保障好疫情中每个人的基本生活，也是“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。

这就有赖于包括对因疫而面临还贷压力的家庭及时予以帮扶等配套民生保障体系更加完善，唯有如此，我们才能真正做到“用最小的代价实现最大的防控效果”。