留学生不香了：大厂进不去，小厂嫌弃我

来源：“深燃”微信公众号

作者：邹帅、李秋涵、王敏、唐亚华、宛其

2022年中国求职季过半，没有了“金三银四”，连以往的“香饽饽”海归也感觉到了压力。社交平台上，有大把留学生呼喊“秋招团灭”、“找工作好难”、海归直接变“海废”。

这是因为，在供给上，疫情后，海外留学生回流趋势增强。有统计显示，2021年回国就业学生首次超过百万。而在需求端，中国国内各大公司都在捂紧口袋“过冬”，高喊降本增效的口号。再加上，留学生群体也很卷，其中很多人可能并未在留学生涯获得太多核心技能，和岗位需求也不一定匹配。这也让留学生们处境更加尴尬。

今天，深燃和五位求职经历坎坷的留学生聊了聊。他们有人从去年秋招面试到今年春招，大厂竞争激烈难进，小公司反而“嫌弃”他学历太高，一直没有定下合适的去处。有人勉强入职大厂，拿到的还是边缘岗位，最后还是因不适应过度加班选择了离职。

有人虽然拿到了Offer，但不得不接受留学花费50万（人民币，下同，10万新元），月薪只有8000元的残酷事实。也有人，虽然最终找到了工作，但过程中历尽曲折，一度报培训班打算转行；更有人，离职后找不到合适的工作，打算先跑龙套当群演，暂时不回到以前的工作状态。

这样的形势是他们未曾预料到的，不过，他们认为，留学的价值，不一定要用找到高薪工作来衡量，见识到更广阔的世界、拥有更宽阔的视野也是一种收获。

未来，放平心态，降低预期，面对现实，将是他们踏入职场前的必修课。

大公司名额少，小公司“嫌弃”我学历高

宇哲 | 27岁 西安

我于2021年10月硕士研究生毕业，从英国回国。当时算是秋招的尾巴，我给上海的一些企业投了20多份简历，最后拿到了两个Offer，但都是天使轮左右的小公司，我感觉平台和待遇都一般，就没去。

到了今年春招，我一直在密集投简历和面试。我在西安，目前投的都是西安的公司。投出去的简历有100来份，面试过了公司有近20家，但还没有最终定下来去哪里。整体上，近年来的就业形势确实很严峻，大厂招聘名额非常少，小公司对我们不太“友好”。

先说面试大厂的经历。那是一家头部互联网公司的群体面试，我们九个人应聘者，有四个面试官，一轮自我介绍后我就感觉到，大家学校背景都很不错，竞争激烈。整个面试过程也是前所未有的高压，到最后，面试官问我“你既然中间提了那么多建议，为什么最后总结让别的同学做？”，还让我点评面试中每一个人的表现，并淘汰掉三个人。

虽然我已经对大厂的面试有所了解，但当场面试官问了那么尖锐的问题，给了我很强的压迫感，让我觉得压力很大。最后我没敢看其他应聘者的眼睛，说了自己的观点，给出了三个淘汰人选。这家大厂我通过了二面，目前还在等进一步通知。

我原本的想法是并不一定要进大厂，只要一个岗位能锻炼我，让我去有机会学习提升就可以，但面试小公司的经历不那么让人舒服。比如就老有公司说：“你这么优秀，来我们公司屈才了”、“你可能不会在我们这种小公司待很长时间”、“你希望的薪资待遇应该不低”。我明显感觉到这些小公司对非常不自信，而且，他们仿佛并不需要研究生、留学生这样的员工，更倾向于招本科生，甚至是大专生。

我清楚地记得，我跟另外一个研究生一起面试，面试官问他的期望薪资，他说6000元，对方说，“你知道西安的最低工资标准是多少吗？”。我们俩当时都感觉到了强烈的不被尊重，最低工资标准只有1700元，如果给我们这个程度的工资，不是打我们的脸吗？

还有一个不好的现象是，有些企业的HR需要刷KPI，他们面试数量很多但几乎不招人，导致我参加了很多无效面试。还有一些偏国企单位的岗位，很少对外开放，想进去特别难，有些还有潜规则。

这一阶段我不太在意薪资多少，更希望脚踏实地学东西，我有一个五年目标，现在并不着急，工资在我这个群体的平均水平就行。我觉得不能拿留学花费去类比我们能拿到的薪资，去留学更多的不是增加了知识或技能，而是提升了综合素质，包括心态、抗压能力、眼界、圈层，这个钱花得我觉得值。

现在我整体的感受是，大厂竞争激烈，不一定能进去，小公司貌似并不欢迎我们。我目前手里有两个相对满意的选择，未来我可能会尝试在本地工作一段时间，如果确实发展空间有限，我可能还是会去北京或上海找工作。

入职大厂不适应，离职后准备Gap一年

张乐乐 | 27岁 北京

我是2020年英硕毕业，算下来毕业快两年了。当初选择去留学，并没有考虑太多就业问题。我本科是一所国内还不错的211大学，在国内考研和申请国外学校这两个方向上也纠结了很久。当时还考过国内一所排名前二的大学，但面试没通过，就申请去英国了。

毕业找工作，我把目光定在北京、上海这两座城市。我当时是用应届生的身份去申请互联网公司的校招，几乎把国内的互联网公司和独角兽都投了个遍。为了准备笔试和面试，在网上找了不少攻略，特意请教了已经在互联网公司工作的同学，让他们教面试技巧。

大大小小面试了20多家公司，我能明显感觉到，国外的学历并没有给我加分。还遇到过面试官直接说，要不是从国外排名前几的学校毕业，真不如招国内985学生。

校招时我拿到了五份Offer，大多是市场运营岗，都不是我特别中意的。不过，我还是选择了其中一份薪资待遇最高的。当时的想法也很简单，我只是在国外留学三年，但在国内生活了20多年，整个思维方式还是很中国式的，既然都决定回国工作，选择本土的互联网企业会更好。

但进入之后，就没有晚上8点前下过班，甚至已经晚上10点了还要开会。我坚持了半年，很冷静地选择了离职。也正是这样，我失去了应届生身份，之后找工作也不太顺利，现在待业一年了。

我留学大概花了50万。这个费用是家里能够支撑的，当初去留学，父母也没说过，需要我多久把学费给挣回来，或是如果没有找到一份好的工作，留学就是一笔不划算的生意。所以，待业到现在我没有太大压力。就我来说，在英国的两年，对我的认知、视野以及学习习惯都带来益处，如果再做一次选择，我还是会选择出国留学。

从大厂出来后，我去过一家外企面试，在留学期间，我去这家公司的总部实习过，整个面试下来，和面试官沟通非常流畅，他们也认可我的能力。但最后，因为薪资和没有匹配的岗位，我最终还是拒绝了。

我觉得现在国内找工作变难，也跟整个大环境有关。我目前准备再Gap一年，慢慢找。

留学花50万，Offer一个，月薪8000元

陆迟 | 24岁 北京

我是2021年10月回国找工作的。我想从事影视行业，之前觉得本科毕业不好找工作，所以决定出国一年，想回来再看看行业就业情况。

为了找工作，我特地选择10月回来，想赶上秋招。还没有回国时，8、9月份我就在网上刷各类公司的招聘信息，希望能够一回来隔离完后就面试。

当时投递方向有两个，一类是互联网大厂，一类是影视公司。结果互联网大厂没有一家有回复，影视公司开校招的也很少，前后我一共只获得了两家公司的面试机会。第一家公司面试完就杳无音信，好在第二家公司面试过了，在12月中旬的时候，我获得了一个Offer。

当时一共面了三轮，聊得挺愉快，但这个过程我也有些焦虑，好在有认识的朋友在这家公司工作，给了我一些正向反馈，让我心理有点谱。

我知道现在的就业形势，对薪资的要求不算高，觉得到手能有8000元就不错了，现在这家公司也满足了。

当然，这和我出国的开销比起来，确实不算多。从计划出国开始，每一笔花销我都认真记账，前后总共花费了50万元，如果用我现在的薪资来挣，不计税，前后也要不吃不喝五年，才能挣回来。我家不是大富大贵，我也想过以后要把这笔钱还给父母。

但我不觉得出国留学这件事，要单纯从财务角度来衡量。出国留学，是父母对孩子的投资，能让他们见识到更广阔的世界，有更宽阔的视野。而且我是在英国留学，只需要一年，比国内两三年的读研时间短很多，这也换回来了一些时间上的优势，能更早进入职场。

我从事文化方面的工作，我觉得也需要更高的视野，不能只局限在一个单一环境里，出国也有长久的影响。所以总的来说，我是不后悔的。现在因为疫情，有的留学生就是在家里上网课，也没有机会锻炼英语能力，我觉得很可惜。

我希望自己在这家公司能多干一段时间，有一个自己的作品，能在这个行业长久的做下去。

现在留学生竞争力没有那么强，也跟当下不少人出国，就为了水一个文凭回来有关。如果要给准备出国留学的学生建议，我想说一定要好好学习，一定要借这个机会把英语练出来，想明白自己要在学校学习到什么，爸妈为什么要送自己出来，自己能有什么优势，早做规划。

投了50多家公司没拿到Offer，一度报班打算转行

小鹿 | 27岁 上海

我在德国读的本科，专业是应用化学。毕业之后我回国Gap一年，经历了一段正式工作和一段实习后，我又去英国曼彻斯特大学读了一年硕士，还是学化学。2021年9月硕士毕业回国，我的职业规划很清晰：去外企、做研发。

毕业的时候刚好赶上那一年的秋招，我总共投了50多家公司，大多是快消公司，类似联合利华、宝洁，还有拜耳、辉瑞这些知名药厂。我刚找工作的时候信心满满，觉得自己能拿很多Offer，结果两个月过去了，直到11月中旬才收到终面通知。

求职过程中我非常煎熬。化学专业是“生化环材”四大天坑之一，本来就不太好找工作，化学专业想做研发基本就是进实验室，如果想去更好的平台，那就只能在几家大公司里面找。几场面试下来，我的对手全是来自复旦、交大、南洋理工、UCL等等高校，甚至还有PhD。

收到终面邀请前，我一度心灰意冷，考虑要不要直接转行算了，我就报了一个数据分析的课，想着做码农的薪水、机会、前景都不错。我甚至还投了一家汽车公司，跟化学没有一丁点关系。那段时间我一直在上各种面试辅导的课，宝洁八大问的每个问题我都准备了两个故事，中英文两版反复背。那段时间几乎每天都要熬到凌晨三四点，第二天还要参加面试。

中间我还碰到过一家外企，终面放了我鸽子。我打电话过去询问情况，对方态度特别差，一番Battle下来，对方说给我另外安排一场，结果那场面试之前又告诉我，因为我对他们公司不满意，所以取消了面试。

可能运气是守恒的吧，我报了数据分析班的后两周，就收到了3场终面，当周就收到了一家Offer call，半个月后就给我发了正式Offer。这家公司是行业里的知名外企，从面试体验、面试官的态度上看，我感受到的不是冰冷的雇佣关系，而是平等的对话交流。

所谓面试经验，其实就是用心准备、好好复盘。我在终面之前，会把公司官网全部看一遍，掌握他们最近的动态、新产品、合作项目。等到最后和大Boss 1V1的时候，能说出你对公司的见解是很加分的。过程中，我很自信和笃定，自信就是“我说的就是对的”，笃定就是“我非常想进贵公司”。

留学生的求职环境确实不如从前，他们会看学校排名，还会觉得英硕都是水硕，外企还更希望求职者不完全是海外教育背景。但我比较乐观，我在德国的本科五年也练就了我的抗击打能力，因为德国的大学学业很重，毕业很难，我最后是发了“不毕业不回国”的毒誓才熬下去的。

入职半年，我对公司的工作内容、薪资、氛围都特别满意。算下来德国留学一年花费15万左右，英国一年花费35万左右，如果五六年能赚回这个钱最好了。不过我还是更看重工作、成长本身，希望在管培轮岗里，我能找到自己最适合的地方。

回国第一份工作薪资6500元，今年打算去体验“跑龙套”

许树 | 26岁 北京

我本科是在美国学的商科，学费折合人民币在80万到100万之间。2018年回国后的第一份工作是去了酒店行业一家头部品牌，薪资只有6500元，其中500元还是我们所有管培生跟公司争取来的。

不过，我和我父母从来都没有想过专门计算留学的投入产出比。对我来说，留学最重要的是经历。海外那几年带给我的远远不只是留学生的学历和身份，而是看到不一样的世界，体验新的生活。而且大学四年，我也不算荒废。从上大学开始，我父母就已经不再给我“输血”提供生活费了，我的生活费都是自己赚的，而且我还拿到了奖学金。当时回国后的第一份工作，其实也是我毕业时申请到的一个国际项目，只招四个人，我就是其中之一。

这个国际项目是在美国工作一年，再回中国工作一年半，回国工作的酒店也是头部大酒店。但2018年回国后，我只做了半年就离职了，觉得这份工作不太适合我。第二份工作我进入了旅游业，主要提供高端入境游服务。

我觉得，自己回国之后，就是和国内本科、硕士毕业的人，站在了同一起跑线上，留学生唯一拥有的优势，可能就只是语言优势。也可能是因为，我不太了解国内求职市场的技巧，包括谈薪等，我第二份工作的薪资是7000元。

接着，就遇到了2020年疫情，疫情期间，我们都是发半薪。后来，我自己单独做了一个项目，薪资才达到了万元左右。到去年底，旅游行业越来越不好做，公司想裁员，我也想辞职，于是就在12月离职了。

离职后，离春节已经很近了，我先旅游了一个月。春节后去了趟深圳，因为疫情阴差阳错无法回家，我就先来了大理，当了义工。

这中间，我也在线上投了很多简历，但因为我想离开旅游行业，换个领域继续做策划。投出去的简历中，有回音的不多。还有的在上海，现在受疫情影响，很难安排下一轮面试。

我在一线城市工作的朋友，也经常给我转发一些今年的人才市场行情，比如大厂裁员、今年没有“金三银四”等，我在大厂的学妹最近也发朋友圈说，感觉很丧很emo。

但我目前在大理的生活状态挺好的。前段时间，我和朋友在大理这边还体验了一把当群演、跑龙套，等义工工作到期后，我们打算就去跑龙套，也算是一种新的体验，而且还有一天100元日结的收入。我估计短期内可能不会再回到以前的工作状态了。

现在，出国留学太常见了，我身边很多人都有过海外学习经历，有毕业就创业的，但回国考公进入体制内、结婚生子过上平常日子的也不少。我认为，不论什么时候，心态最重要，要学会和自己和解。（应采访对象要求，文中小鹿、陆迟、许树、宇哲、张乐乐为化名。）